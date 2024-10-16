الكوليرا تودي بحياة نحو 700 سوداني.. وازدياد الإصابات بحمى "الضنك"

عربي
زلزال يضرب مناطق في سوريا وتركيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:18 GMT
33 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:55 GMT
248 د
بلا قيود
خبير: الشعوب العربية تهب في حربها الوطنية العظمى حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
09:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241016/الكوليرا-تودي-بحياة-نحو-700-سوداني-وازدياد-الإصابات-بحمى-الضنك-1093803377.html
الكوليرا تودي بحياة نحو 700 سوداني.. وازدياد الإصابات بحمى "الضنك"
الكوليرا تودي بحياة نحو 700 سوداني.. وازدياد الإصابات بحمى "الضنك"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن ارتفاع حالات الإصابة بوباء حمى "الضنك" إلى 2024 حالة، بما في ذلك 9 حالات وفاة. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T06:12+0000
2024-10-16T06:12+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093803727_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e1e9e21ff8d5f4b7a9cac12ce1f1afa1.jpg
وأضافت الوزارة، في بيان، أن عدد الوفيات نتيجة الكوليرا ارتفع إلى 699 حالة، حيث تم تسجيل 82 إصابة جديدة، يوم الاثنين 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، منها حالة وفاة واحدة، حسب صحيفة "سودان تربيون".وأشار البيان إلى أن "إجمالي الإصابات بالكوليرا ارتفع إلى 24,604 حالة موزعة على 74 وحدة محلية في 11 ولاية، بينها 699 حالة وفاة.وفيما يتعلق بحمى "الضنك"، كشف البيان عن تسجيل 95 إصابة جديدة، بما في ذلك 4 حالات وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2024 حالة في 20 وحدة محلية بـ5 ولايات.وتعد حمى "الضنك" الحادة، حالة خطيرة، إذ تؤدي إلى تلف الأوعية الدموية وتسرب الدم منها وانخفاض عدد الصفائح الدموية، ما قد يتسبب في حدوث صدمة ونزيف داخلي وفشل في الأعضاء حتى الوفاة.وأشار البيان إلى أن "التدخلات لمكافحة الكوليرا أسهمت في تقليل عدد الإصابات في بعض الولايات، مثل ولايات كسلا والخرطوم ونهر النيل والقضارف، في حين شهدت ولايات أخرى مثل الجزيرة وسنار والنيل الأبيض، ارتفاعًا في أعداد الإصابات".وتعمل السلطات السودانية على القضاء على وباء الكوليرا بشتى الطرق، حيث تسلمت في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، 1.4 مليون جرعة لقاح لتطعيم أكثر من مليون شخص في ولايات نهر النيل وكسلا والقضارف.وأدى الوضع الأمني والصحي المتدهور في البلاد إلى تعطيل الخدمات الصحية، ما زاد من صعوبة مكافحة الكوليرا.وكان السودان، قد شهد تفشياً سابقاً للكوليرا في عام 2017، حيث أودى بحياة 700 شخص وأصاب نحو 22 ألفا آخرين، خلال أقل من شهرين.
https://sarabic.ae/20240817/عودة-ظهور-وباء-الكوليرا-في-السودان-بعد-انقطاع-دام-لأكثر-من-شهرين-1091836114.html
https://sarabic.ae/20191008/نقل-16-مليون-جرعة-من-اللقاحات-ضد-الكوليرا-إلى-السودان-1043088875.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093803727_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f695801438f05ae37ff8511b5bb8194.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار

الكوليرا تودي بحياة نحو 700 سوداني.. وازدياد الإصابات بحمى "الضنك"

06:12 GMT 16.10.2024
© AP Photoالكوليرا في السودان
الكوليرا في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن ارتفاع حالات الإصابة بوباء حمى "الضنك" إلى 2024 حالة، بما في ذلك 9 حالات وفاة.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن عدد الوفيات نتيجة الكوليرا ارتفع إلى 699 حالة، حيث تم تسجيل 82 إصابة جديدة، يوم الاثنين 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، منها حالة وفاة واحدة، حسب صحيفة "سودان تربيون".
أزمة النازحين في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
عودة ظهور وباء "الكوليرا" في السودان بعد انقطاع دام لأكثر من شهرين
17 أغسطس, 05:42 GMT
وأشار البيان إلى أن "إجمالي الإصابات بالكوليرا ارتفع إلى 24,604 حالة موزعة على 74 وحدة محلية في 11 ولاية، بينها 699 حالة وفاة.
وفيما يتعلق بحمى "الضنك"، كشف البيان عن تسجيل 95 إصابة جديدة، بما في ذلك 4 حالات وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2024 حالة في 20 وحدة محلية بـ5 ولايات.
وتعد حمى "الضنك" الحادة، حالة خطيرة، إذ تؤدي إلى تلف الأوعية الدموية وتسرب الدم منها وانخفاض عدد الصفائح الدموية، ما قد يتسبب في حدوث صدمة ونزيف داخلي وفشل في الأعضاء حتى الوفاة.
وأشار البيان إلى أن "التدخلات لمكافحة الكوليرا أسهمت في تقليل عدد الإصابات في بعض الولايات، مثل ولايات كسلا والخرطوم ونهر النيل والقضارف، في حين شهدت ولايات أخرى مثل الجزيرة وسنار والنيل الأبيض، ارتفاعًا في أعداد الإصابات".
امرأة ترافق ابنها الذي يعاني من الملاريا أثناء انتظار العلاج في عيادة تديرها منظمة أطباء بلا حدود في قرية ليكوانغول في ولاية بوما شرق جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2019
نقل 1.6 مليون جرعة من اللقاحات ضد الكوليرا إلى السودان
8 أكتوبر 2019, 09:26 GMT
وتعمل السلطات السودانية على القضاء على وباء الكوليرا بشتى الطرق، حيث تسلمت في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، 1.4 مليون جرعة لقاح لتطعيم أكثر من مليون شخص في ولايات نهر النيل وكسلا والقضارف.

ويرجع تفشي وباء الكوليرا، الذي بدأ في 12 أغسطس/ آب الماضي، إلى السيول الجارفة والأمطار الغزيرة، التي اجتاحت أجزاء كبيرة من البلاد، ما خلق بيئة مناسبة لتكاثر نواقل الأمراض.

وأدى الوضع الأمني والصحي المتدهور في البلاد إلى تعطيل الخدمات الصحية، ما زاد من صعوبة مكافحة الكوليرا.
وكان السودان، قد شهد تفشياً سابقاً للكوليرا في عام 2017، حيث أودى بحياة 700 شخص وأصاب نحو 22 ألفا آخرين، خلال أقل من شهرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дым после израильских авиаударов над деревней Кфар-Руман на юге Ливана - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:07 GMTБоевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала