https://sarabic.ae/20241016/اليونيسف-انقطاع-المياه-العذبة-عن-360-ألف-مواطن-لبناني-بسبب-الهجمات-الإسرائيلية-1093837095.html

اليونيسف: انقطاع المياه العذبة عن 360 ألف مواطن لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية

اليونيسف: انقطاع المياه العذبة عن 360 ألف مواطن لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

أفاد مكتب منظمة اليونيسف للطفولة في لبنان أن الوصول إلى المياه العذبة انقطع عن 360 ألف مواطن لبناني، بسبب الأضرار التي لحقت بإمدادات المياه نتيجة الضربات... 16.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-16T16:06+0000

2024-10-16T16:06+0000

2024-10-16T16:06+0000

لبنان

أخبار لبنان

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/07/1093506487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41a8341fbb2a7ec661c5c4779f5f6fee.jpg

وجاء في بيان "اليونيسف": "لقد تضرر ما لا يقل عن 28 منشأة لإمدادات المياه خلال النزاع، مما ترك أكثر من 360 ألف مواطن، معظمهم في جنوب لبنان، دون الحصول على المياه العذبة".وفي وقت سابق، أكد سليم عويس، المتحدث باسم "اليونيسف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن ثمن الحرب الكبير يدفعه دائماً الأطفال وعائلاتهم، مشيرا إلى أن أكثر من 400 ألف طفل محرومون من التعليم اليوم في لبنان، ومن الأمان أيضا، لافتا الى أن غالبية أطفال لبنان يعيشون صدمة الحرب ويعانون من اضطرابات نفسية بسبب ما يحصل حولهم.ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.ويرد "حزب الله "على الهجوم الإسرائيلي على لبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومدنا ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.

https://sarabic.ae/20241016/اليونيسف-لـسبوتنيك-أكثر-من-400-ألف-طفل-يفتقرون-للتعليم-والأمان-في-لبنان-1093830833.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل