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اليونيسف: انقطاع المياه العذبة عن 360 ألف مواطن لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية
اليونيسف: انقطاع المياه العذبة عن 360 ألف مواطن لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أفاد مكتب منظمة اليونيسف للطفولة في لبنان أن الوصول إلى المياه العذبة انقطع عن 360 ألف مواطن لبناني، بسبب الأضرار التي لحقت بإمدادات المياه نتيجة الضربات... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T16:06+0000
2024-10-16T16:06+0000
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وجاء في بيان "اليونيسف": "لقد تضرر ما لا يقل عن 28 منشأة لإمدادات المياه خلال النزاع، مما ترك أكثر من 360 ألف مواطن، معظمهم في جنوب لبنان، دون الحصول على المياه العذبة".وفي وقت سابق، أكد سليم عويس، المتحدث باسم "اليونيسف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن ثمن الحرب الكبير يدفعه دائماً الأطفال وعائلاتهم، مشيرا إلى أن أكثر من 400 ألف طفل محرومون من التعليم اليوم في لبنان، ومن الأمان أيضا، لافتا الى أن غالبية أطفال لبنان يعيشون صدمة الحرب ويعانون من اضطرابات نفسية بسبب ما يحصل حولهم.ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.ويرد "حزب الله "على الهجوم الإسرائيلي على لبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومدنا ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.
https://sarabic.ae/20241016/اليونيسف-لـسبوتنيك-أكثر-من-400-ألف-طفل-يفتقرون-للتعليم-والأمان-في-لبنان-1093830833.html
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اليونيسف: انقطاع المياه العذبة عن 360 ألف مواطن لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية

16:06 GMT 16.10.2024
© AP Photo / Hussein Mallaقصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أفاد مكتب منظمة اليونيسف للطفولة في لبنان أن الوصول إلى المياه العذبة انقطع عن 360 ألف مواطن لبناني، بسبب الأضرار التي لحقت بإمدادات المياه نتيجة الضربات الإسرائيلية.
وجاء في بيان "اليونيسف": "لقد تضرر ما لا يقل عن 28 منشأة لإمدادات المياه خلال النزاع، مما ترك أكثر من 360 ألف مواطن، معظمهم في جنوب لبنان، دون الحصول على المياه العذبة".
وفي وقت سابق، أكد سليم عويس، المتحدث باسم "اليونيسف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن ثمن الحرب الكبير يدفعه دائماً الأطفال وعائلاتهم، مشيرا إلى أن أكثر من 400 ألف طفل محرومون من التعليم اليوم في لبنان، ومن الأمان أيضا، لافتا الى أن غالبية أطفال لبنان يعيشون صدمة الحرب ويعانون من اضطرابات نفسية بسبب ما يحصل حولهم.
مخيم لاجئين في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
اليونيسف لـ"سبوتنيك": أكثر من 400 ألف طفل يفتقرون للتعليم والأمان في لبنان
13:02 GMT
ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي الحالي على لبنان، عن مقتل 2255 شخصا وإصابة الآلاف وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

ويرد "حزب الله "على الهجوم الإسرائيلي على لبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومدنا ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.
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