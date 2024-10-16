https://sarabic.ae/20241016/تغريدة-إسرائيلية-تسبب-هلعا-في-لبنان-1093836684.html
تغريدة إسرائيلية تسبب هلعا في لبنان
تغريدة إسرائيلية تسبب هلعا في لبنان
سبوتنيك عربي
تسببت تغريدة إسرائيلية، في خضم الضربات الإسرائيلية، التي تشهدها مناطق عدة في لبنان منذ أسابيع، مع اكتظاظ العديد من مراكز الإيواء بالنازحين، بموجة من الهلع في... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T15:40+0000
2024-10-16T15:40+0000
2024-10-16T15:40+0000
لبنان
أخبار لبنان
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وبدأت القصة حين نشر الصحفي الإسرائيلي، إيدي كوهين، تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، مساء أمس الثلاثاء، ألمح فيها إلى وجود خطب ما، في مركز "دار الأمل"، بمنطقة سن الفيل (في قضاء المتن)، حسب زعمه، ليثير ضجة وحالة من الهلع بين سكان تلك المنطقة.غرد بعدها النائب إلياس حنكش، مؤكدا في تغريدة على حسابه، أنه تواصل مع مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، ومع مختار البلدة، اللذين رافقاه في زيارة تفقدية للمركز.كما أكد أن " المركز لا يحتوي على أي شيء"، داعيا السكان إلى عدم الهلع، وسرعان ما غرّد كوهين ثانية: "نطمئن المتابعين أنه بعد تغريدتي الجيش اللبناني يفحص المكان".ثم أردف بتغريدة أخرى اليوم الأربعاء: "الحمد لله سليمة".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان
تغريدة إسرائيلية تسبب هلعا في لبنان
تسببت تغريدة إسرائيلية، في خضم الضربات الإسرائيلية، التي تشهدها مناطق عدة في لبنان منذ أسابيع، مع اكتظاظ العديد من مراكز الإيواء بالنازحين، بموجة من الهلع في منطقة سن الفيل.
وبدأت القصة حين نشر الصحفي الإسرائيلي، إيدي كوهين، تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، مساء أمس الثلاثاء، ألمح فيها إلى وجود خطب ما، في مركز "دار الأمل"، بمنطقة سن الفيل (في قضاء المتن)، حسب زعمه، ليثير ضجة وحالة من الهلع بين سكان تلك المنطقة.
غرد بعدها النائب إلياس حنكش، مؤكدا في تغريدة على حسابه، أنه تواصل مع مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، ومع مختار البلدة، اللذين رافقاه في زيارة تفقدية للمركز.
كما أكد أن " المركز لا يحتوي على أي شيء"، داعيا السكان إلى عدم الهلع، وسرعان ما غرّد كوهين ثانية: "نطمئن المتابعين أنه بعد تغريدتي الجيش اللبناني
يفحص المكان".
ثم أردف بتغريدة أخرى اليوم الأربعاء: "الحمد لله سليمة".