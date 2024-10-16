تغريدة إسرائيلية تسبب هلعا في لبنان

عربي
الرئيس المصري يعين رئيسا جديدا للمخابرات بدلا من عباس كامل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:18 GMT
33 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:55 GMT
248 د
بلا قيود
خبير: الشعوب العربية تهب في حربها الوطنية العظمى حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
09:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: جميع المؤسسات الدولية انتهى دورها ويجب تغييرها بأخرى أكثر فعالية
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241016/تغريدة-إسرائيلية-تسبب-هلعا-في-لبنان-1093836684.html
تغريدة إسرائيلية تسبب هلعا في لبنان
تغريدة إسرائيلية تسبب هلعا في لبنان
سبوتنيك عربي
تسببت تغريدة إسرائيلية، في خضم الضربات الإسرائيلية، التي تشهدها مناطق عدة في لبنان منذ أسابيع، مع اكتظاظ العديد من مراكز الإيواء بالنازحين، بموجة من الهلع في... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T15:40+0000
2024-10-16T15:40+0000
لبنان
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/05/1079809647_0:78:1488:915_1920x0_80_0_0_65ef8de3ef42370794189fe37feeca0c.jpg
وبدأت القصة حين نشر الصحفي الإسرائيلي، إيدي كوهين، تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، مساء أمس الثلاثاء، ألمح فيها إلى وجود خطب ما، في مركز "دار الأمل"، بمنطقة سن الفيل (في قضاء المتن)، حسب زعمه، ليثير ضجة وحالة من الهلع بين سكان تلك المنطقة.غرد بعدها النائب إلياس حنكش، مؤكدا في تغريدة على حسابه، أنه تواصل مع مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، ومع مختار البلدة، اللذين رافقاه في زيارة تفقدية للمركز.كما أكد أن " المركز لا يحتوي على أي شيء"، داعيا السكان إلى عدم الهلع، وسرعان ما غرّد كوهين ثانية: "نطمئن المتابعين أنه بعد تغريدتي الجيش اللبناني يفحص المكان".ثم أردف بتغريدة أخرى اليوم الأربعاء: "الحمد لله سليمة".
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/05/1079809647_83:0:1406:992_1920x0_80_0_0_55d63065c0031805db3cc9ac252e50ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان
لبنان, أخبار لبنان

تغريدة إسرائيلية تسبب هلعا في لبنان

15:40 GMT 16.10.2024
© AFP 2023 / JOEL SAGET"إكس" الشعار الجديد لموقع التغريدات "تويتر"
إكس الشعار الجديد لموقع التغريدات تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© AFP 2023 / JOEL SAGET
تابعنا عبر
تسببت تغريدة إسرائيلية، في خضم الضربات الإسرائيلية، التي تشهدها مناطق عدة في لبنان منذ أسابيع، مع اكتظاظ العديد من مراكز الإيواء بالنازحين، بموجة من الهلع في منطقة سن الفيل.
وبدأت القصة حين نشر الصحفي الإسرائيلي، إيدي كوهين، تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، مساء أمس الثلاثاء، ألمح فيها إلى وجود خطب ما، في مركز "دار الأمل"، بمنطقة سن الفيل (في قضاء المتن)، حسب زعمه، ليثير ضجة وحالة من الهلع بين سكان تلك المنطقة.
غرد بعدها النائب إلياس حنكش، مؤكدا في تغريدة على حسابه، أنه تواصل مع مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، ومع مختار البلدة، اللذين رافقاه في زيارة تفقدية للمركز.
كما أكد أن " المركز لا يحتوي على أي شيء"، داعيا السكان إلى عدم الهلع، وسرعان ما غرّد كوهين ثانية: "نطمئن المتابعين أنه بعد تغريدتي الجيش اللبناني يفحص المكان".
ثم أردف بتغريدة أخرى اليوم الأربعاء: "الحمد لله سليمة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:08 GMTДым после израильских авиаударов над деревней Кфар-Руман на юге Ливана - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала