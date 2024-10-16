https://sarabic.ae/20241016/مراسل-سبوتنيك-قصف-صاروخي-يستهدف-الجيش-الأمريكي-في-حقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا-1093842863.html
مراسل "سبوتنيك": قصف صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": قصف صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
دوت سلسلة انفجارات عنيفة داخل قاعدة لاشرعية للجيش الأمريكي، في أحد حقول الغاز الطبيعي شرقي سوريا. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T20:01+0000
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2024-10-16T20:01+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، إن أصوات انفجارات عنيفة سمع دويها من داخل القاعدة التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، شمال شرقي المحافظة.ولم يتضح حتى اللحظة حجم الأضرار البشرية والمادية المحتملة التي ألحقتها الصواريخ بالقاعدة وجنودها.وفي هذه الأثناء، أطلقت مدفعية جيش الاحتلال الامريكي عددا من القذائف الانتقامية مستدفة بلدات "خشام" و"الطابية" الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري بريف دير الزور الشمالي، ولم ترد معلومات عن أضرار او اصابات حتى اللحظة.ويحتل الجيش الأمريكي جميع حقول النفط والغاز شرقي سوريا، وينشط ضباطه وجنوده في عمليات تصدير النفط المسروق عبر المعابر اللاشرعية مع كردستان العراق، شمالي وشمال شرقي سوريا، تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء، في حين يعاني الشعب السوري أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي الغربي على البلاد.وتسيطر القوات الأمريكية حقول وآبار النفط التابعة لمديرية حقوق نفط الجبسة جنوبي الحسكة، وحقول نفط الحسكة في الرميلان شمال شرقي الحسكة، إضافة لآبار حقل "العم" النفطي (أكبر حقول النفط في سوريا) ومعمل غاز "كونيكو"، في شرقي وشمالي دير الزور، منذ سنوات طويلة، وتقوم بسرقة النفط والغاز تحت أنظار المجتمع الدولي، كما أنظار دول ما يسمى "التحالف الدولي" المزعوم ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).
https://sarabic.ae/20241014/مسيرات-انقضاضية-تستهدف-الجيش-الأمريكي-في-حقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا--1093755328.html
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سبوتنيك عربي
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
مراسل "سبوتنيك": قصف صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
حصري
دوت سلسلة انفجارات عنيفة داخل قاعدة لاشرعية للجيش الأمريكي، في أحد حقول الغاز الطبيعي شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، إن أصوات انفجارات عنيفة سمع دويها من داخل القاعدة التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، شمال شرقي المحافظة.
وأوضح المراسل أن الانفجارات ناجمة عن رشقة صاروخية استهدفت الجيش الأمريكي في الحقل، مؤكدا أن المضادات الجوية الأمريكية المولجة حماية القاعدة اللاشرعية، حاولت التصدي للصوارخ المهاجمة، إلا أنها فشلت في ذلك.
ولم يتضح حتى اللحظة حجم الأضرار البشرية والمادية المحتملة التي ألحقتها الصواريخ بالقاعدة وجنودها.
وفي هذه الأثناء، أطلقت مدفعية جيش الاحتلال الامريكي عددا من القذائف الانتقامية مستدفة بلدات "خشام" و"الطابية" الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري بريف دير الزور الشمالي، ولم ترد معلومات عن أضرار او اصابات حتى اللحظة.
وكانت قوات الاحتلال الأمريكي قد عززت تواجدها داخل قاعدة حقل الكونيكو، صباح اليوم الأربعاء، حيث هبطت طائرة شحن محملة بالأسلحة والذخائر والمواد اللوجستية.
ويحتل الجيش الأمريكي جميع حقول النفط والغاز شرقي سوريا، وينشط ضباطه وجنوده في عمليات تصدير النفط المسروق عبر المعابر اللاشرعية مع كردستان العراق، شمالي وشمال شرقي سوريا، تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء، في حين يعاني الشعب السوري أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي الغربي على البلاد.
وتسيطر القوات الأمريكية حقول وآبار النفط التابعة لمديرية حقوق نفط الجبسة جنوبي الحسكة، وحقول نفط الحسكة في الرميلان شمال شرقي الحسكة، إضافة لآبار حقل "العم" النفطي (أكبر حقول النفط في سوريا) ومعمل غاز "كونيكو"، في شرقي وشمالي دير الزور، منذ سنوات طويلة، وتقوم بسرقة النفط والغاز تحت أنظار المجتمع الدولي، كما أنظار دول ما يسمى "التحالف الدولي" المزعوم ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).