مراسل "سبوتنيك": قصف صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:18 GMT
33 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:55 GMT
248 د
بلا قيود
خبير: الشعوب العربية تهب في حربها الوطنية العظمى حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
09:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: جميع المؤسسات الدولية انتهى دورها ويجب تغييرها بأخرى أكثر فعالية
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241016/مراسل-سبوتنيك-قصف-صاروخي-يستهدف-الجيش-الأمريكي-في-حقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا-1093842863.html
مراسل "سبوتنيك": قصف صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": قصف صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
دوت سلسلة انفجارات عنيفة داخل قاعدة لاشرعية للجيش الأمريكي، في أحد حقول الغاز الطبيعي شرقي سوريا. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T20:01+0000
2024-10-16T20:01+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/04/1090476522_0:224:1080:832_1920x0_80_0_0_11fcbf93ace3c1a4f8df2cedda53b2bc.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، إن أصوات انفجارات عنيفة سمع دويها من داخل القاعدة التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، شمال شرقي المحافظة.ولم يتضح حتى اللحظة حجم الأضرار البشرية والمادية المحتملة التي ألحقتها الصواريخ بالقاعدة وجنودها.وفي هذه الأثناء، أطلقت مدفعية جيش الاحتلال الامريكي عددا من القذائف الانتقامية مستدفة بلدات "خشام" و"الطابية" الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري بريف دير الزور الشمالي، ولم ترد معلومات عن أضرار او اصابات حتى اللحظة.ويحتل الجيش الأمريكي جميع حقول النفط والغاز شرقي سوريا، وينشط ضباطه وجنوده في عمليات تصدير النفط المسروق عبر المعابر اللاشرعية مع كردستان العراق، شمالي وشمال شرقي سوريا، تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء، في حين يعاني الشعب السوري أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي الغربي على البلاد.وتسيطر القوات الأمريكية حقول وآبار النفط التابعة لمديرية حقوق نفط الجبسة جنوبي الحسكة، وحقول نفط الحسكة في الرميلان شمال شرقي الحسكة، إضافة لآبار حقل "العم" النفطي (أكبر حقول النفط في سوريا) ومعمل غاز "كونيكو"، في شرقي وشمالي دير الزور، منذ سنوات طويلة، وتقوم بسرقة النفط والغاز تحت أنظار المجتمع الدولي، كما أنظار دول ما يسمى "التحالف الدولي" المزعوم ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).
https://sarabic.ae/20241014/مسيرات-انقضاضية-تستهدف-الجيش-الأمريكي-في-حقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا--1093755328.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/04/1090476522_0:123:1080:933_1920x0_80_0_0_d02ba7ebf20a6f3ad945b42f05d4033a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

مراسل "سبوتنيك": قصف صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

20:01 GMT 16.10.2024
© Sputnik . Ali Hashemانفجارات في قاعدة "كونيكو"
انفجارات في قاعدة كونيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
حصري
دوت سلسلة انفجارات عنيفة داخل قاعدة لاشرعية للجيش الأمريكي، في أحد حقول الغاز الطبيعي شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، إن أصوات انفجارات عنيفة سمع دويها من داخل القاعدة التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، شمال شرقي المحافظة.

وأوضح المراسل أن الانفجارات ناجمة عن رشقة صاروخية استهدفت الجيش الأمريكي في الحقل، مؤكدا أن المضادات الجوية الأمريكية المولجة حماية القاعدة اللاشرعية، حاولت التصدي للصوارخ المهاجمة، إلا أنها فشلت في ذلك.

ولم يتضح حتى اللحظة حجم الأضرار البشرية والمادية المحتملة التي ألحقتها الصواريخ بالقاعدة وجنودها.
مقتل قياديين مواليين لواشنطن أحدهما أجنبي باستهداف تركي جديد شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
مسيرات انقضاضية تستهدف الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
14 أكتوبر, 18:20 GMT
وفي هذه الأثناء، أطلقت مدفعية جيش الاحتلال الامريكي عددا من القذائف الانتقامية مستدفة بلدات "خشام" و"الطابية" الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري بريف دير الزور الشمالي، ولم ترد معلومات عن أضرار او اصابات حتى اللحظة.

وكانت قوات الاحتلال الأمريكي قد عززت تواجدها داخل قاعدة حقل الكونيكو، صباح اليوم الأربعاء، حيث هبطت طائرة شحن محملة بالأسلحة والذخائر والمواد اللوجستية.

ويحتل الجيش الأمريكي جميع حقول النفط والغاز شرقي سوريا، وينشط ضباطه وجنوده في عمليات تصدير النفط المسروق عبر المعابر اللاشرعية مع كردستان العراق، شمالي وشمال شرقي سوريا، تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء، في حين يعاني الشعب السوري أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي الغربي على البلاد.
وتسيطر القوات الأمريكية حقول وآبار النفط التابعة لمديرية حقوق نفط الجبسة جنوبي الحسكة، وحقول نفط الحسكة في الرميلان شمال شرقي الحسكة، إضافة لآبار حقل "العم" النفطي (أكبر حقول النفط في سوريا) ومعمل غاز "كونيكو"، في شرقي وشمالي دير الزور، منذ سنوات طويلة، وتقوم بسرقة النفط والغاز تحت أنظار المجتمع الدولي، كما أنظار دول ما يسمى "التحالف الدولي" المزعوم ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل21:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала