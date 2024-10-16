https://sarabic.ae/20241016/مركز-المصالحة-الروسي-في-سوريا-القوات-الجوية-الروسية-تدمر-أهدافًا-إرهابية-في-إدلب-1093802175.html
مركز المصالحة الروسي في سوريا: القوات الجوية الروسية تدمر أهدافا إرهابية في إدلب
مركز المصالحة الروسي في سوريا: القوات الجوية الروسية تدمر أهدافا إرهابية في إدلب
سبوتنيك عربي
أعلن أوليغ إغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الجوية الروسية استهدفت 3 نقاط لتدريب الإرهابيين، ومستودعًا... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T00:01+0000
2024-10-16T00:01+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال إغناسيوك، خلال إحاطة إعلامية مساء أمس الثلاثاء: "نفذت القوات الجوية الروسية ضربات دقيقة ضد مواقع الجماعات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد في إدلب".وأضاف: "نتيجة للضربات، تم تدمير 3 مراكز لتدريب الإرهابيين، ومستودعا وورشتي عمل لتصنيع الطائرات المسيرة".وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://sarabic.ae/20241011/مركز-المصالحة-مسيرة-تابعة-للتحالف-تقترب-بشكل-خطير-من-مقاتلة-سو-35-روسية-في-حمص-1093665657.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إدلب
أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إدلب
مركز المصالحة الروسي في سوريا: القوات الجوية الروسية تدمر أهدافا إرهابية في إدلب
00:01 GMT 16.10.2024 (تم التحديث: 04:08 GMT 16.10.2024)
أعلن أوليغ إغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الجوية الروسية استهدفت 3 نقاط لتدريب الإرهابيين، ومستودعًا وورشتين لتصنيع الطائرات المسيرة في محافظة إدلب السورية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال إغناسيوك، خلال إحاطة إعلامية مساء أمس الثلاثاء: "نفذت القوات الجوية الروسية ضربات دقيقة ضد مواقع الجماعات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد في إدلب".
وأضاف: "نتيجة للضربات، تم تدمير 3 مراكز لتدريب الإرهابيين، ومستودعا وورشتي عمل لتصنيع الطائرات المسيرة".
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب
وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.