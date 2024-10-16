25 % من الشركات الألمانية تعيد تقييم خططها الاستثمارية في فرنسا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:18 GMT
33 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:55 GMT
248 د
بلا قيود
خبير: الشعوب العربية تهب في حربها الوطنية العظمى حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
09:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241016/25--من-الشركات-الألمانية-تعيد-تقييم-خططها-الاستثمارية-في-فرنسا-1093810756.html
25 % من الشركات الألمانية تعيد تقييم خططها الاستثمارية في فرنسا
25 % من الشركات الألمانية تعيد تقييم خططها الاستثمارية في فرنسا
سبوتنيك عربي
تراجعت ثقة الشركات الألمانية في الاقتصاد الفرنسي، بسبب معدلات النمو البطيئة وضعف معدلات الاستهلاك في البلاد. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T09:16+0000
2024-10-16T09:16+0000
أخبار العالم الآن
العالم
اقتصاد
أخبار فرنسا
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093810901_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fca9ede15143ac461b2a0c61adf7fbf1.jpg
وأظهرت ذلك دراسة جديدة أجرتها شركة الاستشارات "إرنست آند يونغ"، اعتمادا على بيانات غرفة الصناعة والتجارة الألمانية الفرنسية، حسب وسائل إعلام غربية.كما أثّر ارتفاع مستويات الدين العام الفرنسي سلبا على نظرة المستثمرين الألمانيين للاقتصاد الفرنسي.وتشير استطلاعات رأي إلى أن "84 في المئة من الشركات الألمانية العاملة في فرنسا، تعتبر الوضع الاقتصادي متوسطاً، مقارنة باستطلاعات سابقة عام 2022، أظهرت أن 40 في المئة من المستثمرين الألمانيين كان لديهم نظرة إيجابية تجاه الاقتصاد الفرنسي".وعقب الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا، الصيف الماضي، وما تبعها من عدم استقرار سياسي، أعادت 25 في المئة من الشركات الألمانية، تقييم خططها الاستثمارية في فرنسا.ويخشى المستثمرون من زيادة الضرائب على الشركات الكبرى في ميزانية العام المقبل في فرنسا، التي من المتوقع أن تشمل إجراءات تقشفية قد تؤثر على القدرة التنافسية للشركات وتقلل من جاذبية فرنسا، للمستثمرين على المدى الطويل.ورغم ذلك لا تزال فرنسا تمتلك مزايا كثيرة للشركات الألمانية، التي تأمل أن يستمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سياساته الداعمة للاستثمار، خاصة أن ألمانيا كانت أكبر مستثمر أوروبي في فرنسا خلال العام الماضي وثاني مستثمر عالمي في البلاد.
https://sarabic.ae/20211012/لإعادة-صناعة-فرنسا-خطة-استثمارية-لماكرون-بـ30-مليار-يورو-في-5-سنوات-1050412525.html
https://sarabic.ae/20230202/الاقتصاد-الأوروبي-يركعسياسي-فرنسي-يعلق-على-تقرير-صندوق-النقد-الدولي-1073029107.html
أخبار فرنسا
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093810901_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fb920780e9f393b1b3624b9f41fea5d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, اقتصاد, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا
أخبار العالم الآن, العالم, اقتصاد, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا

25 % من الشركات الألمانية تعيد تقييم خططها الاستثمارية في فرنسا

09:16 GMT 16.10.2024
© AP Photoالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
تراجعت ثقة الشركات الألمانية في الاقتصاد الفرنسي، بسبب معدلات النمو البطيئة وضعف معدلات الاستهلاك في البلاد.
وأظهرت ذلك دراسة جديدة أجرتها شركة الاستشارات "إرنست آند يونغ"، اعتمادا على بيانات غرفة الصناعة والتجارة الألمانية الفرنسية، حسب وسائل إعلام غربية.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي في باريس، فرنسا 28 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2021
"لإعادة صناعة فرنسا".. خطة استثمارية لماكرون بـ30 مليار يورو في 5 سنوات
12 أكتوبر 2021, 10:15 GMT
كما أثّر ارتفاع مستويات الدين العام الفرنسي سلبا على نظرة المستثمرين الألمانيين للاقتصاد الفرنسي.
وتشير استطلاعات رأي إلى أن "84 في المئة من الشركات الألمانية العاملة في فرنسا، تعتبر الوضع الاقتصادي متوسطاً، مقارنة باستطلاعات سابقة عام 2022، أظهرت أن 40 في المئة من المستثمرين الألمانيين كان لديهم نظرة إيجابية تجاه الاقتصاد الفرنسي".
وعقب الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا، الصيف الماضي، وما تبعها من عدم استقرار سياسي، أعادت 25 في المئة من الشركات الألمانية، تقييم خططها الاستثمارية في فرنسا.
عملة كرواتيا الكونا مقابل اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
"الاقتصاد الأوروبي يركع"...سياسي فرنسي يعلق على تقرير صندوق النقد الدولي
2 فبراير 2023, 10:18 GMT
ويخشى المستثمرون من زيادة الضرائب على الشركات الكبرى في ميزانية العام المقبل في فرنسا، التي من المتوقع أن تشمل إجراءات تقشفية قد تؤثر على القدرة التنافسية للشركات وتقلل من جاذبية فرنسا، للمستثمرين على المدى الطويل.
ورغم ذلك لا تزال فرنسا تمتلك مزايا كثيرة للشركات الألمانية، التي تأمل أن يستمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سياساته الداعمة للاستثمار، خاصة أن ألمانيا كانت أكبر مستثمر أوروبي في فرنسا خلال العام الماضي وثاني مستثمر عالمي في البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:32 GMTДым после израильских авиаударов над деревней Кфар-Руман на юге Ливана - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала