https://sarabic.ae/20241017/السعودية-تتحضر-لحل-أكبر-مشكلة-تعاني-منها-مصر-1093881219.html
السعودية تتحضر لحل أكبر مشكلة تعاني منها مصر
السعودية تتحضر لحل أكبر مشكلة تعاني منها مصر
سبوتنيك عربي
كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن أن خط الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، سيدخل الخدمة خلال الفترة الزمنية بين شهر مايو/ أيار ويونيو/حزيران من... 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T14:59+0000
2024-10-17T14:59+0000
2024-10-17T15:39+0000
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وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، إن خدمة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، ستبدأ المرحلة الأولى باستطاعة تبلغ 1500 ميغاواط من إجمالي طاقة للخط تبلغ ثلاثة آلاف ميغاواط.وتم الاتفاق على المشروع بموجب مذكرة تعاون بين البلدين في عام 2021، حيث يربط هذا المشروع بين أكبر شبكتين للكهرباء في الدول العربية والشرق الأوسط من حيث طاقة إنتاج الكهرباء.في خطوة تستهدف زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وقّع البلدان أيضا قرار تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، "لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار"، بسحب موقع "بوابة السعودية".
https://sarabic.ae/20241016/بعد-تصريحات-مدبولي-الحكومة-المصرية-توضح-المقصود-بـاقتصاد-الحرب-1093842680.html
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العالم العربي, مصر, السعودية
العالم العربي, مصر, السعودية
السعودية تتحضر لحل أكبر مشكلة تعاني منها مصر
14:59 GMT 17.10.2024 (تم التحديث: 15:39 GMT 17.10.2024)
كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن أن خط الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، سيدخل الخدمة خلال الفترة الزمنية بين شهر مايو/ أيار ويونيو/حزيران من العام المقبل.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، إن خدمة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، ستبدأ المرحلة الأولى باستطاعة تبلغ 1500 ميغاواط من إجمالي طاقة للخط تبلغ ثلاثة آلاف ميغاواط.
وتم الاتفاق على المشروع بموجب مذكرة تعاون بين البلدين في عام 2021، حيث يربط هذا المشروع بين أكبر شبكتين للكهرباء في الدول العربية والشرق الأوسط
من حيث طاقة إنتاج الكهرباء.
ويشار إلى أن مصر والسعودية وقّعتا، الثلاثاء الماضي، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، خلال الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة، بغرض إجراء مباحثات موسعة بشأن الاستثمارات السعودية الحالية والمرتقبة في مصر.
في خطوة تستهدف زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وقّع البلدان أيضا قرار تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، "لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية
وسبل تطويرها باستمرار"، بسحب موقع "بوابة السعودية".