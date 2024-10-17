https://sarabic.ae/20241017/بعد-اختراقها-علم-فلسطين-وعبارات-مناهضة-لإسرائيل-على-لوحة-إعلانية-في-شيكاغو-فيديو-1093867715.html
بعد اختراقها... علم فلسطين وعبارات مناهضة لإسرائيل على لوحة إعلانية في شيكاغو.. فيديو
بعد اختراقها... علم فلسطين وعبارات مناهضة لإسرائيل على لوحة إعلانية في شيكاغو.. فيديو
سبوتنيك عربي
نجحت عملية قرصنة إلكترونية من اختراق إحدى لوحات الإعلانات الإلكترونية في ولاية شيكاغو الأمريكية، ونشرت عبارات مناهضة لإسرائيل عليها. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T12:14+0000
2024-10-17T12:14+0000
2024-10-17T12:14+0000
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أثار ذلك اهتمام وسائل إعلام أمريكية خاصة أنها تزامنت مع بداية عطلة "عيد العرش" لدى اليهود، ومع استمرار حرب غزة، التي راح ضحيتها 42 ألف قتيل ونحو 100 ألف مصاب.وشملت العملية كتابة عبارة مناهضة لإسرائيل مع خلفية مرسوم عليها علم فلسطين، حسب مقطع فيديو متداول.وبعدما استمرت عملية الاختراق لمدة نحو ساعة قامت السلطات بإطفاء تلك اللوحة، بحسب وسائل إعلام، إلى قول الشرطة إن اللوحة تمت قرصنتها، وكتبت بواسطة الهاكرز.بدوره قال السيناتور براد شنايدر، إن هذه الرسالة تمثل رسالة ضد السامية، على حد تعبيره.
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
بعد اختراقها... علم فلسطين وعبارات مناهضة لإسرائيل على لوحة إعلانية في شيكاغو.. فيديو
نجحت عملية قرصنة إلكترونية من اختراق إحدى لوحات الإعلانات الإلكترونية في ولاية شيكاغو الأمريكية، ونشرت عبارات مناهضة لإسرائيل عليها.
أثار ذلك اهتمام وسائل إعلام أمريكية خاصة أنها تزامنت مع بداية عطلة "عيد العرش" لدى اليهود، ومع استمرار حرب غزة
، التي راح ضحيتها 42 ألف قتيل ونحو 100 ألف مصاب.
وشملت العملية كتابة عبارة مناهضة لإسرائيل
مع خلفية مرسوم عليها علم فلسطين، حسب مقطع فيديو متداول.
وبعدما استمرت عملية الاختراق لمدة نحو ساعة قامت السلطات بإطفاء تلك اللوحة، بحسب وسائل إعلام، إلى قول الشرطة إن اللوحة تمت قرصنتها، وكتبت بواسطة الهاكرز.
بدوره قال السيناتور براد شنايدر، إن هذه الرسالة تمثل رسالة ضد السامية، على حد تعبيره.