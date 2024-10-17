حزب الله اللبناني يدمر دبابتي "ميركافا" للجيش الإسرائيلي في مرتفع اللبونة جنوبي لبنان

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
09:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: جميع المؤسسات الدولية انتهى دورها ويجب تغييرها بأخرى أكثر فعالية
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
08:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
08:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:30 GMT
30 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
11:03 GMT
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:28 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20241017/حزب-الله-اللبناني-يدمر-دبابتي-ميركافا-للجيش-الإسرائيلي-في-مرتفع-اللبونة-جنوبي-لبنان-1093846366.html
حزب الله اللبناني يدمر دبابتي "ميركافا" للجيش الإسرائيلي في مرتفع اللبونة جنوبي لبنان
حزب الله اللبناني يدمر دبابتي "ميركافا" للجيش الإسرائيلي في مرتفع اللبونة جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني في بيان رسمي عن استهداف 18 موقعًا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكدًا تدمير دبابتي "ميركافا" في مرتفع اللبونة بصواريخ موجهة، مما أسفر... 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T02:31+0000
2024-10-17T02:31+0000
الحرب على حزب الله
أخبار حزب الله
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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بيروت - سبوتنيك. كما أوضح البيان أن حزب الله دمّر دبابة أخرى في محيط بلدة راميا، وقصف مواقع متعددة منها مستوطنة كريات شمونة، ومربض مدفعية الجيش الإسرائيلي في دلتون، بالإضافة إلى عدة اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في محيط بلدة القوزح.من جهة أخرى، ردت القوات الإسرائيلية بشن غارات على عدة بلدات جنوبية منها الخيام ورامية-القوزح وبرعشيت، حيث استخدم الطيران الإسرائيلي القنابل الفوسفورية والمدفعية الثقيلة.في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية تسببت في مقتل 2367 شخصًا وإصابة 11088 آخرين في حصيلة أولية للغارات على مناطق جنوب لبنان، البقاع، وبيروت.كما كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن أن حزب الله يواصل إعادة ترميم وحداته القتالية ولديه صواريخ كافية لإلحاق أضرار كبيرة بإسرائيل.ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.وأسفر التصعيد الإسرائيلي الحالي على لبنان، عن مقتل 2255 شخصا وإصابة الآلاف ونزوح أكثر من مليون و200 ألف شخص، وفق بيانات رسمية لبنانية.ويرد "حزب الله "على الهجوم الإسرائيلي على لبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومدنا ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة.وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر 2023، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 42 ألف قتيل وأكثر من 99 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
https://sarabic.ae/20241016/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-البنية-التحتية-لأخطر-وحدة-تابعة-لـحزب-الله-1093820816.html
إسرائيل
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الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

حزب الله اللبناني يدمر دبابتي "ميركافا" للجيش الإسرائيلي في مرتفع اللبونة جنوبي لبنان

02:31 GMT 17.10.2024
© East News / UPI Photo / eyevineIsraeli soldiers, waiting for orders to enter the Gaza Strip
Israeli soldiers, waiting for orders to enter the Gaza Strip - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
© East News / UPI Photo / eyevine
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أعلن حزب الله اللبناني في بيان رسمي عن استهداف 18 موقعًا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكدًا تدمير دبابتي "ميركافا" في مرتفع اللبونة بصواريخ موجهة، مما أسفر عن احتراقهما وسقوط طاقميهما بين قتلى وجرحى.
بيروت - سبوتنيك. كما أوضح البيان أن حزب الله دمّر دبابة أخرى في محيط بلدة راميا، وقصف مواقع متعددة منها مستوطنة كريات شمونة، ومربض مدفعية الجيش الإسرائيلي في دلتون، بالإضافة إلى عدة اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في محيط بلدة القوزح.
حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير البنية التحتية لأخطر وحدة تابعة لـ"حزب الله"
أمس, 09:57 GMT
من جهة أخرى، ردت القوات الإسرائيلية بشن غارات على عدة بلدات جنوبية منها الخيام ورامية-القوزح وبرعشيت، حيث استخدم الطيران الإسرائيلي القنابل الفوسفورية والمدفعية الثقيلة.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية تسببت في مقتل 2367 شخصًا وإصابة 11088 آخرين في حصيلة أولية للغارات على مناطق جنوب لبنان، البقاع، وبيروت.
كما كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن أن حزب الله يواصل إعادة ترميم وحداته القتالية ولديه صواريخ كافية لإلحاق أضرار كبيرة بإسرائيل.
ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.
وأسفر التصعيد الإسرائيلي الحالي على لبنان، عن مقتل 2255 شخصا وإصابة الآلاف ونزوح أكثر من مليون و200 ألف شخص، وفق بيانات رسمية لبنانية.
ويرد "حزب الله "على الهجوم الإسرائيلي على لبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومدنا ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة.
وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر 2023، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 42 ألف قتيل وأكثر من 99 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
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Дым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:14 GMT
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