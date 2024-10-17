https://sarabic.ae/20241017/حزب-الله-اللبناني-يدمر-دبابتي-ميركافا-للجيش-الإسرائيلي-في-مرتفع-اللبونة-جنوبي-لبنان-1093846366.html

حزب الله اللبناني يدمر دبابتي "ميركافا" للجيش الإسرائيلي في مرتفع اللبونة جنوبي لبنان

حزب الله اللبناني يدمر دبابتي "ميركافا" للجيش الإسرائيلي في مرتفع اللبونة جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن حزب الله اللبناني في بيان رسمي عن استهداف 18 موقعًا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكدًا تدمير دبابتي "ميركافا" في مرتفع اللبونة بصواريخ موجهة، مما أسفر... 17.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-17T02:31+0000

2024-10-17T02:31+0000

2024-10-17T02:31+0000

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بيروت - سبوتنيك. كما أوضح البيان أن حزب الله دمّر دبابة أخرى في محيط بلدة راميا، وقصف مواقع متعددة منها مستوطنة كريات شمونة، ومربض مدفعية الجيش الإسرائيلي في دلتون، بالإضافة إلى عدة اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في محيط بلدة القوزح.من جهة أخرى، ردت القوات الإسرائيلية بشن غارات على عدة بلدات جنوبية منها الخيام ورامية-القوزح وبرعشيت، حيث استخدم الطيران الإسرائيلي القنابل الفوسفورية والمدفعية الثقيلة.في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية تسببت في مقتل 2367 شخصًا وإصابة 11088 آخرين في حصيلة أولية للغارات على مناطق جنوب لبنان، البقاع، وبيروت.كما كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن أن حزب الله يواصل إعادة ترميم وحداته القتالية ولديه صواريخ كافية لإلحاق أضرار كبيرة بإسرائيل.ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.وأسفر التصعيد الإسرائيلي الحالي على لبنان، عن مقتل 2255 شخصا وإصابة الآلاف ونزوح أكثر من مليون و200 ألف شخص، وفق بيانات رسمية لبنانية.ويرد "حزب الله "على الهجوم الإسرائيلي على لبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومدنا ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة.وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر 2023، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 42 ألف قتيل وأكثر من 99 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

https://sarabic.ae/20241016/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-البنية-التحتية-لأخطر-وحدة-تابعة-لـحزب-الله-1093820816.html

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الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم