الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير البنية التحتية لأخطر وحدة تابعة لـ"حزب الله"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:18 GMT
33 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:55 GMT
248 د
بلا قيود
خبير: الشعوب العربية تهب في حربها الوطنية العظمى حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
09:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241016/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-البنية-التحتية-لأخطر-وحدة-تابعة-لـحزب-الله-1093820816.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير البنية التحتية لأخطر وحدة تابعة لـ"حزب الله"
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير البنية التحتية لأخطر وحدة تابعة لـ"حزب الله"
سبوتنيك عربي
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بيانا أعلن فيه "تفكيك البنية التحتية تحت الأرض، التي تستخدمها قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، جنوبي لبنان. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T09:57+0000
2024-10-16T09:57+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حول العالم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
لبنان
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093768782_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_e0af27b20716c6c405869cfb62da7e6b.jpg
وجاء في البيان، الذي نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "قوات الجيش تواصل عملياتها المحدودة والمحددة والدقيقة ضد البنية التحتية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، وقد عثرت خلال الأيام القليلة الماضية، ونفذت غارات مستهدفة على شبكة كبيرة من البنية التحتية تحت الأرض وممرات الأنفاق، التي شملت أماكن سكنية ومستودعات أسلحة وعثرت على كمية كبيرة من الأسلحة".وأضاف أدرعي أن "الهدف من هذه البنية التحتية هو مساعدة قوات "الرضوان" كجزء من خطة "حزب الله" لغزو الجليل، وكانت شبكة الأنفاق مدمجة في قلب المدينة (النبطية) تحت منازل المدنيين"، على حد قوله.وأردف أنه "صباح اليوم (الأربعاء)، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتفكيك شبكة الأنفاق، كما ضرب سلاح الجو الإسرائيلي العشرات من الأهداف لـ"حزب الله" في منطقة النبطية، التي تشمل مواقع البنية التحتية، ومراكز قيادة "حزب الله"، ومنشآت تخزين الأسلحة، التي وضعها "حزب الله" بجوار البنية التحتية المدنية".وكان الجيش الإسرائيلي، قد نفذ صباح اليوم الأربعاء، حزامًا ناريًا استهدف مدينة النبطية، وأصابت إحدى الغارات مبنى بلدية النبطية، حيث كانت تجتمع خلية الأزمة، ما أدى إلى مقتل رئيس البلدية أحمد كحيل، وعدد من أعضاء البلدية وموظفين آخرين.
https://sarabic.ae/20241016/لبنان-يقدم-شكوى-جديدة-إلى-مجلس-الأمن-بشأن-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-أراضيه-1093810217.html
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093768782_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1928acbf8d58db5c5ace206f97fefe2d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار حزب الله
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار حزب الله

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير البنية التحتية لأخطر وحدة تابعة لـ"حزب الله"

09:57 GMT 16.10.2024
© AP Photoحزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بيانا أعلن فيه "تفكيك البنية التحتية تحت الأرض، التي تستخدمها قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، جنوبي لبنان.
وجاء في البيان، الذي نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "قوات الجيش تواصل عملياتها المحدودة والمحددة والدقيقة ضد البنية التحتية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، وقد عثرت خلال الأيام القليلة الماضية، ونفذت غارات مستهدفة على شبكة كبيرة من البنية التحتية تحت الأرض وممرات الأنفاق، التي شملت أماكن سكنية ومستودعات أسلحة وعثرت على كمية كبيرة من الأسلحة".
يقف عمال الإنقاذ التابعون لحزب الله، في المنتصف من الأسفل، على أنقاض المباني المدمرة التي ضربتها الغارات الجوية الإسرائيلية ليل السبت، في بلدة النبطية، جنوب لبنان، الأحد 13 أكتوبر2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
لبنان يقدم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه
08:42 GMT
وأضاف أدرعي أن "الهدف من هذه البنية التحتية هو مساعدة قوات "الرضوان" كجزء من خطة "حزب الله" لغزو الجليل، وكانت شبكة الأنفاق مدمجة في قلب المدينة (النبطية) تحت منازل المدنيين"، على حد قوله.
وأردف أنه "صباح اليوم (الأربعاء)، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتفكيك شبكة الأنفاق، كما ضرب سلاح الجو الإسرائيلي العشرات من الأهداف لـ"حزب الله" في منطقة النبطية، التي تشمل مواقع البنية التحتية، ومراكز قيادة "حزب الله"، ومنشآت تخزين الأسلحة، التي وضعها "حزب الله" بجوار البنية التحتية المدنية".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد نفذ صباح اليوم الأربعاء، حزامًا ناريًا استهدف مدينة النبطية، وأصابت إحدى الغارات مبنى بلدية النبطية، حيث كانت تجتمع خلية الأزمة، ما أدى إلى مقتل رئيس البلدية أحمد كحيل، وعدد من أعضاء البلدية وموظفين آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:32 GMTДым после израильских авиаударов над деревней Кфар-Руман на юге Ливана - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала