https://sarabic.ae/20241016/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-البنية-التحتية-لأخطر-وحدة-تابعة-لـحزب-الله-1093820816.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير البنية التحتية لأخطر وحدة تابعة لـ"حزب الله"
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير البنية التحتية لأخطر وحدة تابعة لـ"حزب الله"
سبوتنيك عربي
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بيانا أعلن فيه "تفكيك البنية التحتية تحت الأرض، التي تستخدمها قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، جنوبي لبنان. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T09:57+0000
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وجاء في البيان، الذي نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "قوات الجيش تواصل عملياتها المحدودة والمحددة والدقيقة ضد البنية التحتية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، وقد عثرت خلال الأيام القليلة الماضية، ونفذت غارات مستهدفة على شبكة كبيرة من البنية التحتية تحت الأرض وممرات الأنفاق، التي شملت أماكن سكنية ومستودعات أسلحة وعثرت على كمية كبيرة من الأسلحة".وأضاف أدرعي أن "الهدف من هذه البنية التحتية هو مساعدة قوات "الرضوان" كجزء من خطة "حزب الله" لغزو الجليل، وكانت شبكة الأنفاق مدمجة في قلب المدينة (النبطية) تحت منازل المدنيين"، على حد قوله.وأردف أنه "صباح اليوم (الأربعاء)، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتفكيك شبكة الأنفاق، كما ضرب سلاح الجو الإسرائيلي العشرات من الأهداف لـ"حزب الله" في منطقة النبطية، التي تشمل مواقع البنية التحتية، ومراكز قيادة "حزب الله"، ومنشآت تخزين الأسلحة، التي وضعها "حزب الله" بجوار البنية التحتية المدنية".وكان الجيش الإسرائيلي، قد نفذ صباح اليوم الأربعاء، حزامًا ناريًا استهدف مدينة النبطية، وأصابت إحدى الغارات مبنى بلدية النبطية، حيث كانت تجتمع خلية الأزمة، ما أدى إلى مقتل رئيس البلدية أحمد كحيل، وعدد من أعضاء البلدية وموظفين آخرين.
https://sarabic.ae/20241016/لبنان-يقدم-شكوى-جديدة-إلى-مجلس-الأمن-بشأن-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-أراضيه-1093810217.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار حزب الله
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار حزب الله
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير البنية التحتية لأخطر وحدة تابعة لـ"حزب الله"
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بيانا أعلن فيه "تفكيك البنية التحتية تحت الأرض، التي تستخدمها قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، جنوبي لبنان.
وجاء في البيان، الذي نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
أفيخاي أدرعي، أن "قوات الجيش تواصل عملياتها المحدودة والمحددة والدقيقة ضد البنية التحتية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، وقد عثرت خلال الأيام القليلة الماضية، ونفذت غارات مستهدفة على شبكة كبيرة من البنية التحتية تحت الأرض وممرات الأنفاق، التي شملت أماكن سكنية ومستودعات أسلحة وعثرت على كمية كبيرة من الأسلحة".
وأضاف أدرعي أن "الهدف من هذه البنية التحتية هو مساعدة قوات "الرضوان" كجزء من خطة "حزب الله" لغزو الجليل، وكانت شبكة الأنفاق مدمجة في قلب المدينة (النبطية) تحت منازل المدنيين"، على حد قوله.
وأردف أنه "صباح اليوم (الأربعاء)، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتفكيك شبكة الأنفاق، كما ضرب سلاح الجو الإسرائيلي العشرات من الأهداف لـ"حزب الله" في منطقة النبطية، التي تشمل مواقع البنية التحتية، ومراكز قيادة "حزب الله"، ومنشآت تخزين الأسلحة، التي وضعها "حزب الله" بجوار البنية التحتية المدنية".
وكان الجيش الإسرائيلي،
قد نفذ صباح اليوم الأربعاء، حزامًا ناريًا استهدف مدينة النبطية، وأصابت إحدى الغارات مبنى بلدية النبطية، حيث كانت تجتمع خلية الأزمة، ما أدى إلى مقتل رئيس البلدية أحمد كحيل، وعدد من أعضاء البلدية وموظفين آخرين.