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https://sarabic.ae/20241016/أول-تعليق-من-الجيش-الإيراني-على-نشر-منظومة-ثاد-الأمريكية-في-إسرائيل-1093814294.html
أول تعليق من الجيش الإيراني على نشر منظومة "ثاد" الأمريكية في إسرائيل
أول تعليق من الجيش الإيراني على نشر منظومة "ثاد" الأمريكية في إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد عزيز نصير زادة، اليوم الأربعاء، أن "منظومة "ثاد" الأمريكية للدفاع الجوي ليست جديدة ويأتي نشرها في إسرائيل، في إطار الحرب... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T09:14+0000
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وحول ما إذا كانت الصواريخ الإيرانية قادرة على التغلب على منظومة "ثاد"، قال العميد زاده: "ثاد" منظومة مضاد للصواريخ البالستية وهي ليست بالجديد"، مضيفا: "نحن نقيّم ولن نواجه مشكلة مع نشر هذه المنظومة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأحد الماضي، الموافقة على إرسال منظومة دفاع جوي من طراز "ثاد" والطاقم الأمريكي المرتبط بها إلى إسرائيل، بهدف تعزيز دفاعات إسرائيل الجوية ضد أي هجمات صاروخية إيرانية.وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، في بيان: "بتوجيه من الرئيس (جو بايدن)، سمح وزير الدفاع لويد أوستن، بنشر بطارية الدفاع الطرفية للارتفاعات العالية "ثاد" والطاقم المرتبط بها من العسكريين الأمريكيين في إسرائيل".وأضاف البيان أن "إرسال المنظومة الأمريكية هدفه المساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية، عقب الهجمات الإيرانية الأخيرة ضد إسرائيل، والدفاع عن تل أبيب ضد أي هجمات صاروخية بالستية أخرى من قبل إيران".وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، دون أن تذكر أي مصادر، أن أنظمة "ثاد" الأمريكية سيتم تشغيلها بمجرد نشرها في إسرائيل.وبحسب مراسلي موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، وإذاعة "كان" الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، "لم تتخذ أمريكا بعد قرارا نهائيا بشأن نشر نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" في إسرائيل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
https://sarabic.ae/20241015/تقرير-يكشف-عن-رد-إسرائيل-المنتظر-على-إيران-1093760126.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

أول تعليق من الجيش الإيراني على نشر منظومة "ثاد" الأمريكية في إسرائيل

09:14 GMT 16.10.2024
© AP Photo / Choo Sang-chul/Newsisمنظومة صواريخ ثاد الأمريكية
منظومة صواريخ ثاد الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Choo Sang-chul/Newsis
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أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد عزيز نصير زادة، اليوم الأربعاء، أن "منظومة "ثاد" الأمريكية للدفاع الجوي ليست جديدة ويأتي نشرها في إسرائيل، في إطار الحرب النفسية".
وحول ما إذا كانت الصواريخ الإيرانية قادرة على التغلب على منظومة "ثاد"، قال العميد زاده: "ثاد" منظومة مضاد للصواريخ البالستية وهي ليست بالجديد"، مضيفا: "نحن نقيّم ولن نواجه مشكلة مع نشر هذه المنظومة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأحد الماضي، الموافقة على إرسال منظومة دفاع جوي من طراز "ثاد" والطاقم الأمريكي المرتبط بها إلى إسرائيل، بهدف تعزيز دفاعات إسرائيل الجوية ضد أي هجمات صاروخية إيرانية.
تحلق مروحية أباتشي إسرائيلية فوق الشمس، بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، كما شوهدت من شمال إسرائيل، 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
تقرير يكشف عن رد إسرائيل المنتظر على إيران
أمس, 04:27 GMT
وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، في بيان: "بتوجيه من الرئيس (جو بايدن)، سمح وزير الدفاع لويد أوستن، بنشر بطارية الدفاع الطرفية للارتفاعات العالية "ثاد" والطاقم المرتبط بها من العسكريين الأمريكيين في إسرائيل".
وأضاف البيان أن "إرسال المنظومة الأمريكية هدفه المساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية، عقب الهجمات الإيرانية الأخيرة ضد إسرائيل، والدفاع عن تل أبيب ضد أي هجمات صاروخية بالستية أخرى من قبل إيران".

وكشفت تقارير إسرائيلية، يوم السبت الماضي، أن أمريكا ستنشر أنظمة الدفاع الجوي ضد الصواريخ البالستية "ثاد" في إسرائيل، لحمايتها من الهجمات الإيرانية، في حال أن ضربت تل أبيب أهدافا عسكرية على الأراضي الإيرانية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، دون أن تذكر أي مصادر، أن أنظمة "ثاد" الأمريكية سيتم تشغيلها بمجرد نشرها في إسرائيل.
وبحسب مراسلي موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، وإذاعة "كان" الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، "لم تتخذ أمريكا بعد قرارا نهائيا بشأن نشر نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" في إسرائيل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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