https://sarabic.ae/20241017/سفينة-حربية-ألمانية-تسقط-طائرة-مسيرة-قرب-السواحل-اللبنانية-1093865871.html

سفينة حربية ألمانية تسقط طائرة مسيرة قرب السواحل اللبنانية

سفينة حربية ألمانية تسقط طائرة مسيرة قرب السواحل اللبنانية

سبوتنيك عربي

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس، أن سفينة حربية ألمانية تعمل ضمن مهمة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أسقطت جسما طائرا غير... 17.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-17T11:47+0000

2024-10-17T11:47+0000

2024-10-17T11:47+0000

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وذكر المتحدث أن "السفينة الحربية أسقطت الطائرة المسيرة المجهولة الهوية في الماء في عملية اعتراض دقيقة"، مشيراً إلى عدم وقوع أضرار بالسفينة الألمانية أو طاقمها.وأشار المتحدث إلى عدم وقوع أضرار بالسفينة الألمانية أو طاقمها، مضيفًا أن السفينة الحربية "لودفيغشافن أم راين" تواصل مهامها.ووقع الحادث في نحو الساعة السابعة صباحاً (04:00 بتوقيت غرينتش) على بعد نحو 30 كيلومترًا شمال غرب ميناء الناقورة، حيث يقع المقر الرئيسي لـ"اليونيفيل".وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، جنوبي لبنان، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى سحب الجنود الأمميين من مناطق القتال التي تشهد نشاطا لـ"حزب الله".وفي وقت سابق، قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، إن "قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، ستبقى في مواقعها، على الرغم من القصف والمطالبات الإسرائيلية بإعادة الانتشار".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه الأهداف العسكرية والمناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.رغم تصريحات ماكرون.. نتنياهو يطالب فرنسا بالوقوف إلى جانب إسرائيلضابط إسرائيلي بارز: سلاح الجو فشل أمام مسيرات "حزب الله"

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https://sarabic.ae/20241016/بعد-الهجمات-الإسرائيلية-هل-تسحب-الأمم-المتحدة-قوات-اليونيفيل-من-لبنان-1093840286.html

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