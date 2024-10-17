https://sarabic.ae/20241017/طهران-تنتقد-القمة-الأوروبية-الخليجية-وتؤكد-أن-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-جزء-من-إيران-1093848067.html

طهران تنتقد القمة الأوروبية الخليجية وتؤكد أن "الجزر المتنازع عليها مع الإمارات جزء من إيران"

طهران تنتقد القمة الأوروبية الخليجية وتؤكد أن "الجزر المتنازع عليها مع الإمارات جزء من إيران"

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، أن "الجزر الثلاث (المتنازع عليها مع الإمارات - طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبو موسى)، "كانت دائما وستظل إلى... 17.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-17T05:34+0000

2024-10-17T05:34+0000

2024-10-17T05:34+0000

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وقال عراقجي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الجزء المتعلق بإيران، في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، يحمل في طياته رسائل عديدة"، مضيفًا أن "عهد السياسة الخبيثة "فرّق تسد"، التي يتبعها الأوروبيون في المنطقة، قد انتهى منذ زمن بعيد".واستهجن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشدة "تكرار الادعاءات التي لا أساس لها بشأن الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج، في البيان الختامي للاجتماع المشترك لرؤساء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".واعتبر بقائي، أن البيان "دليل واضح على عدم امتثال الدول الأعضاء في الاتحاد لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة مبدأ احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للحكومات".وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، جزء لا يتجزأ من أرض إيران وستظل كذلك، وإن استخدام المفاهيم والمصطلحات المضللة أو تكرار الادعاءات الخاطئة والمضللة بشأن هذا الجزء المهم من إيران، لن يغير من واقع الأمر شيئاً".واعتبر بقائي أن "تغير لهجة الدول الأوروبية بشأن الجزر الثلاث يعود إلى سياسة الاسترضاء والابتزاز، التي تتبعها تلك الدول تجاه إسرائيل"، موجهًا نصيحة للاتحاد الأوروبي بتجنب الوقوع في ورطة العادات القديمة بما فيها عادات التدخل القديمة، التي تسعى إلى خلق الانقسامات في منطقة غرب آسيا، والسماح لدول المنطقة بحل أي سوء فهم أو قلق بشأن أي قضية عبر الحوار المباشر والمحترم في جو من التعاون الإيجابي، بحسب قوله.

https://sarabic.ae/20240926/إيران-تنتقد-البيان-المشترك-لأمريكا-والإمارات-بشأن-الجزر-الثلاث-1093113277.html

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