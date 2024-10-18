https://sarabic.ae/20241018/الأمم-المتحدة-إسرائيل-تستخدم-أساليب-شبه-حربية-ضد-الفلسطينيين-1093929646.html
الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم أساليب "شبه حربية" ضد الفلسطينيين
الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم أساليب "شبه حربية" ضد الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تستخدم أساليب "تشبه الحرب" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T19:32+0000
2024-10-18T19:32+0000
2024-10-18T19:32+0000
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وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إسرائيل إلى وقوع عمليات قتل على أيدي جنود إسرائيليين، وهجمات يشنها مستوطنون على بساتين الزيتون في الأراضي الفلسطينية بالضفة.وأضاف أنه تلقى منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، تقارير عن تنفيذ مستوطنين 32 هجوماً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، منها هجمات على المزارعين.وأكد أن تقريراً أولياً ذكر أن القوات الإسرائيلية قتلت امرأة خلال قطف الزيتون بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية، الخميس.ووفقاً للمعلومات التي جمعها المكتب، "لم يشكل الحصادون أي تهديد على الإطلاق عندما أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية عدة طلقات نارية عليهم دون سابق إنذار".فيما نبه المكتب إلى أن قطف الزيتون السنوي أصبح نشاطاً محفوفاً بالمخاطر على نحو متزايد.وذكر المتحدث باسم المكتب أن "موسم قطف الزيتون هو شريان حياة اقتصادي لعشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية".وقال مكتب الأمم المتحدة في تقريره، إن نحو 600 شجرة زيتون تعرضت للحرق أو القطع أو السرقة على أيدي مستوطنين إسرائيليين، منذ بداية موسم الحصاد.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم أساليب "شبه حربية" ضد الفلسطينيين
قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تستخدم أساليب "تشبه الحرب" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إسرائيل إلى وقوع عمليات قتل على أيدي جنود إسرائيليين، وهجمات يشنها مستوطنون على بساتين الزيتون في الأراضي الفلسطينية بالضفة
.
وأضاف أنه تلقى منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، تقارير عن تنفيذ مستوطنين 32 هجوماً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، منها هجمات على المزارعين.
وأكد أن تقريراً أولياً ذكر أن القوات الإسرائيلية قتلت امرأة خلال قطف الزيتون بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية، الخميس.
ووفقاً للمعلومات التي جمعها المكتب، "لم يشكل الحصادون أي تهديد على الإطلاق عندما أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية عدة طلقات نارية عليهم دون سابق إنذار".
فيما نبه المكتب إلى أن قطف الزيتون
السنوي أصبح نشاطاً محفوفاً بالمخاطر على نحو متزايد.
وذكر المتحدث باسم المكتب أن "موسم قطف الزيتون هو شريان حياة اقتصادي لعشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية".
وقال مكتب الأمم المتحدة في تقريره، إن نحو 600 شجرة زيتون تعرضت للحرق أو القطع أو السرقة على أيدي مستوطنين إسرائيليين، منذ بداية موسم الحصاد.