الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان على الجليل الأعلى

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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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10 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
09:03 GMT
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
11:03 GMT
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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حصاد الأسبوع
خبير: لن يكون النصر إلا للمقاومة ومهما حاولت إسرائيل فلن تستطيع أن تفصل بين المقاومة وبين سوريا
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ملفات ساخنة
القاهرة تشهد حراكا دبلوماسيا وسط تحذيرات من مخاطر حرب إقليمية
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صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
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05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
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صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
08:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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شؤون عسكرية
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خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
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عالم سبوتنيك
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الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان على الجليل الأعلى
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان على الجليل الأعلى
سبوتنيك عربي
اكد الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، رصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان على الجليل الأعلى، فيما اعترضت أن القبة الحديدية بعضها. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T21:40+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونشر الجيش بيان له أكد من خلاله أنه "بعد سماع صفارات الإنذار في الساعة 23:46 في منطقة الجليل الأعلى، تم رصد نحو 20 قذيفة انطلقت من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".وأضاف: "تم اعتراض بعض القذائف، فيما سقطت البقية في مناطق مفتوحة".فيما قال حزب الله اللبناني في بيان له إنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، ‏وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:45 من مساء يوم الجمعة 18-10-‌‏2024 مدينة صفد المحتلة بصلية ‏صاروخية".ويشار إلى أنه في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، شنت إيران هجومًا صاروخيًا على إسرائيل بعد "مرحلة طويلة من الالتزام بضبط النفس"، على حد تعبير الحرس الثوري الإيراني، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في31 تموز/يوليو الماضي، واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي.واستهدف الحرس الثوري الإيراني 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، مؤكدًا أنه استخدم صواريخ "فرط صوتية" للمرة الأولى في هجماته على إسرائيل، متوعدًا بتنفيذ هجمات أعنف إذا قررت تل أبيب الرد.ويأتي الهجوم عقب إعلان الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محددة الهدف والدقة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.وتأتي التطورات، بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية. في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من عام تقريبا، بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
https://sarabic.ae/20241018/قاليباف-إيران-مستعدة-للتفاوض-بشأن-لبنان-وميقاتي-يرد-وصاية-مرفوضة-1093897280.html
https://sarabic.ae/20241017/حزب-الله-يعلن-حصيلة-خسائر-الجيش-الإسرائيلي-منذ-بداية-العملية-البرية-في-لبنان-1093892493.html
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العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان على الجليل الأعلى

21:40 GMT 18.10.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergتداعيات الهجوم الصاروخي الإيراني في جيدارا، إسرائيل، 2 أكتوبر 2024
تداعيات الهجوم الصاروخي الإيراني في جيدارا، إسرائيل، 2 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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اكد الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، رصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان على الجليل الأعلى، فيما اعترضت أن القبة الحديدية بعضها.
القاهرة - سبوتنيك. ونشر الجيش بيان له أكد من خلاله أنه "بعد سماع صفارات الإنذار في الساعة 23:46 في منطقة الجليل الأعلى، تم رصد نحو 20 قذيفة انطلقت من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
قاليباف: إيران مستعدة للتفاوض بشأن لبنان.. وميقاتي يرد: وصاية مرفوضة
08:07 GMT
وأضاف: "تم اعتراض بعض القذائف، فيما سقطت البقية في مناطق مفتوحة".
فيما قال حزب الله اللبناني في بيان له إنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، ‏وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:45 من مساء يوم الجمعة 18-10-‌‏2024 مدينة صفد المحتلة بصلية ‏صاروخية".
ويشار إلى أنه في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، شنت إيران هجومًا صاروخيًا على إسرائيل بعد "مرحلة طويلة من الالتزام بضبط النفس"، على حد تعبير الحرس الثوري الإيراني، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في31 تموز/يوليو الماضي، واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي.
واستهدف الحرس الثوري الإيراني 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، مؤكدًا أنه استخدم صواريخ "فرط صوتية" للمرة الأولى في هجماته على إسرائيل، متوعدًا بتنفيذ هجمات أعنف إذا قررت تل أبيب الرد.
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
"حزب الله" يعلن حصيلة خسائر الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية في لبنان
أمس, 22:01 GMT
ويأتي الهجوم عقب إعلان الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محددة الهدف والدقة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.
وتأتي التطورات، بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية. في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من عام تقريبا، بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
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