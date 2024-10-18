https://sarabic.ae/20241018/الجيش-الإسرائيلي-يرصد-إطلاق-20-صاروخا-من-لبنان-على-الجليل-الأعلى-1093932075.html

الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان على الجليل الأعلى

الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان على الجليل الأعلى

سبوتنيك عربي

اكد الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، رصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان على الجليل الأعلى، فيما اعترضت أن القبة الحديدية بعضها. 18.10.2024, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. ونشر الجيش بيان له أكد من خلاله أنه "بعد سماع صفارات الإنذار في الساعة 23:46 في منطقة الجليل الأعلى، تم رصد نحو 20 قذيفة انطلقت من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".وأضاف: "تم اعتراض بعض القذائف، فيما سقطت البقية في مناطق مفتوحة".فيما قال حزب الله اللبناني في بيان له إنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، ‏وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:45 من مساء يوم الجمعة 18-10-‌‏2024 مدينة صفد المحتلة بصلية ‏صاروخية".ويشار إلى أنه في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، شنت إيران هجومًا صاروخيًا على إسرائيل بعد "مرحلة طويلة من الالتزام بضبط النفس"، على حد تعبير الحرس الثوري الإيراني، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في31 تموز/يوليو الماضي، واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي.واستهدف الحرس الثوري الإيراني 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، مؤكدًا أنه استخدم صواريخ "فرط صوتية" للمرة الأولى في هجماته على إسرائيل، متوعدًا بتنفيذ هجمات أعنف إذا قررت تل أبيب الرد.ويأتي الهجوم عقب إعلان الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محددة الهدف والدقة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.وتأتي التطورات، بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية. في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من عام تقريبا، بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.

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