https://sarabic.ae/20241018/الرئيس-الإيراني-خلال-الجلسة-العامة-لمنتدى-أعمال-بريكس-ندين-سياسة-العقوبات-1093905606.html
الرئيس الإيراني خلال الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس": ندين سياسة العقوبات
الرئيس الإيراني خلال الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس": ندين سياسة العقوبات
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أن "عضوية بلاده في مجموعة "بريكس" أمر مهم للغاية وأن استثمار الإمكانيات الضخمة لها سيلعب دورا كبيرا في تحسين مستوى معيشة... 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T11:22+0000
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وأضاف الرئيس الإيراني في كلمة أمام الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس" في موسكو، أن "مجلس رجال الأعمال في "بريكس" إحدى المبادرات المهمة وإحدى القواعد المهمة لتطوير العلاقات وتشكيل الاندماج واستخدام الإمكانيات التجارية لتشكيل شبكة تؤمن الاحتياجات المشتركة لدول "بريكس".وأكد أن "من المهم تجنب العقوبات التي ندين سياساتها وبلدان "بريكس" تحاول إيقاف هذه السياسات الأحادية الطرف التي تؤثر على سكان الدول التي تعاني جراء هذه السياسات".و"بريكس" هي مجموعة دولية تم إنشاؤها في العام 2006، وتتولى روسيا رئاستها منذ مطلع العام الجاري 2024.وبالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، انضمت مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا منذ بداية عام 2024 إلى "بريكس".
https://sarabic.ae/20241018/الكرملين-الرئيس-الإماراتي-يقوم-بزيارة-رسمية-إلى-روسيا-ويشارك-في-قمة-بريكس--1093903875.html
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قمة بريكس 2024, العالم, إيران
قمة بريكس 2024, العالم, إيران
الرئيس الإيراني خلال الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس": ندين سياسة العقوبات
11:22 GMT 18.10.2024 (تم التحديث: 12:02 GMT 18.10.2024)
ذكر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أن "عضوية بلاده في مجموعة "بريكس" أمر مهم للغاية وأن استثمار الإمكانيات الضخمة لها سيلعب دورا كبيرا في تحسين مستوى معيشة سكان الدول المشاركة".
وأضاف الرئيس الإيراني في كلمة أمام الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس" في موسكو، أن "مجلس رجال الأعمال في "بريكس" إحدى المبادرات المهمة وإحدى القواعد المهمة لتطوير العلاقات وتشكيل الاندماج واستخدام الإمكانيات التجارية لتشكيل شبكة تؤمن الاحتياجات المشتركة لدول "بريكس".
ووفقا له، فإن عضوية "بريكس" أمر مهم للغاية واستخدام الإمكانيات الضخمة للمجموعة سيلعب دورا كبيرا في تحسين مستوى معيشة سكان هذه البلدان".
وأكد أن "من المهم تجنب العقوبات التي ندين سياساتها وبلدان "بريكس" تحاول إيقاف هذه السياسات الأحادية الطرف التي تؤثر على سكان الدول التي تعاني جراء هذه السياسات".
ويأتي انعقاد المنتدى قبل نحو أسبوع من انعقاد قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا المجموعة هذا العام.
و"بريكس" هي مجموعة دولية تم إنشاؤها في العام 2006، وتتولى روسيا رئاستها منذ مطلع العام الجاري 2024.
وبالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، انضمت مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا منذ بداية عام 2024 إلى "بريكس".