https://sarabic.ae/20241018/الكرملين-الرئيس-الإماراتي-يقوم-بزيارة-رسمية-إلى-روسيا-ويشارك-في-قمة-بريكس--1093903875.html
الكرملين: الرئيس الإماراتي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا ويشارك في قمة "بريكس"
الكرملين: الرئيس الإماراتي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا ويشارك في قمة "بريكس"
سبوتنيك عربي
أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان سيصل إلى روسيا في 21 أكتوبر/تشرين الأول في زيارة رسمية. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T10:44+0000
2024-10-18T10:44+0000
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وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "في 21 أكتوبر 2024، سيقوم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان بزيارة رسمية إلى روسيا".وأضاف البيان أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان سيشارك أيضا في فعاليات قمة "بريكس" في مدينة قازان.ووفقا للكرملين، سيبحث الرئيسان خلال لقائهما الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.بوتين يكشف عن خطة واسعة النطاق لتطوير طريق بحر الشمال السيسي يكشف أهمية عضوية مصر في "بريكس" كبوابة لـ"قارة المستقبل"
https://sarabic.ae/20241018/-بوتين-يتحدث-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-أعمال-بريكس-في-موسكو---1093896941.html
https://sarabic.ae/20241018/من-هم-الضيوف-رفيعو-المستوى-المتوقع-حضورهم-في-قمة-بريكس-1093897113.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, روسيا, العالم العربي, أخبار العالم الآن
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, روسيا, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الكرملين: الرئيس الإماراتي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا ويشارك في قمة "بريكس"
أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان سيصل إلى روسيا في 21 أكتوبر/تشرين الأول في زيارة رسمية.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "في 21 أكتوبر 2024، سيقوم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان بزيارة رسمية إلى روسيا".
وأضاف البيان أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان سيشارك أيضا في فعاليات قمة "بريكس" في مدينة قازان.
ووفقا للكرملين، سيبحث الرئيسان خلال لقائهما الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد
في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.