https://sarabic.ae/20241018/الرئيس-الصيني-يستقل-حافلة-متواضعة-في-جولة-داخل-البلاد-فيديو-1093911584.html
الرئيس الصيني يستقل حافلة متواضعة في جولة داخل البلاد... فيديو
الرئيس الصيني يستقل حافلة متواضعة في جولة داخل البلاد... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين لقطات للرئيس الصيني، شي جين بينغ، مستقلا حافلة متواضعة خلال جولة تفقدية في عدد من المقاطعات الصينية. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T12:31+0000
2024-10-18T12:31+0000
2024-10-18T12:32+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
الرئيس الصيني شي جين بينغ
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093911414_0:0:910:511_1920x0_80_0_0_c43029160b75bee442851a9040f90094.jpg
وظهر الرئيس الصيني جالسا داخل حافلة صغيرة تسير في شوارع مدينة تشونغتشينغ في مقاطعة أنهوي.وأظهرت اللقطات شي جين بينغ وهو يطل برأسه من نافذة الحافلة، حيث بدأ يلوح بيده ملقيا السلام على مواطنيين تجمعوا على طول الطريق لرؤية رئيس البلاد.دراسة تغير مفهوم الاستفادة من رياضة المشيالمجال المغناطيسي للأرض يصدر صوتا "مرعبا" أثناء تغيره... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين, الرئيس الصيني شي جين بينغ, العالم
نادي الفيديو, الصين, الرئيس الصيني شي جين بينغ, العالم
الرئيس الصيني يستقل حافلة متواضعة في جولة داخل البلاد... فيديو
12:31 GMT 18.10.2024 (تم التحديث: 12:32 GMT 18.10.2024)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين لقطات للرئيس الصيني، شي جين بينغ، مستقلا حافلة متواضعة خلال جولة تفقدية في عدد من المقاطعات الصينية.
وظهر الرئيس الصيني جالسا داخل حافلة صغيرة تسير في شوارع مدينة تشونغتشينغ في مقاطعة أنهوي.
وأظهرت اللقطات شي جين بينغ وهو يطل برأسه من نافذة الحافلة، حيث بدأ يلوح بيده ملقيا السلام على مواطنيين تجمعوا على طول الطريق لرؤية رئيس البلاد.