الرئيس الصيني يستقل حافلة متواضعة في جولة داخل البلاد... فيديو

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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:16 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
08:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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حصاد الأسبوع
خبير: لن يكون النصر إلا للمقاومة ومهما حاولت إسرائيل فلن تستطيع أن تفصل بين المقاومة وبين سوريا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تشهد حراكا دبلوماسيا وسط تحذيرات من مخاطر حرب إقليمية
17:03 GMT
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صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
17:33 GMT
30 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
08:30 GMT
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
16:03 GMT
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20241018/الرئيس-الصيني-يستقل-حافلة-متواضعة-في-جولة-داخل-البلاد-فيديو-1093911584.html
الرئيس الصيني يستقل حافلة متواضعة في جولة داخل البلاد... فيديو
الرئيس الصيني يستقل حافلة متواضعة في جولة داخل البلاد... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين لقطات للرئيس الصيني، شي جين بينغ، مستقلا حافلة متواضعة خلال جولة تفقدية في عدد من المقاطعات الصينية. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T12:31+0000
2024-10-18T12:32+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
الرئيس الصيني شي جين بينغ
العالم
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وظهر الرئيس الصيني جالسا داخل حافلة صغيرة تسير في شوارع مدينة تشونغتشينغ في مقاطعة أنهوي.وأظهرت اللقطات شي جين بينغ وهو يطل برأسه من نافذة الحافلة، حيث بدأ يلوح بيده ملقيا السلام على مواطنيين تجمعوا على طول الطريق لرؤية رئيس البلاد.دراسة تغير مفهوم الاستفادة من رياضة المشيالمجال المغناطيسي للأرض يصدر صوتا "مرعبا" أثناء تغيره... فيديو
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نادي الفيديو, الصين, الرئيس الصيني شي جين بينغ, العالم
نادي الفيديو, الصين, الرئيس الصيني شي جين بينغ, العالم

الرئيس الصيني يستقل حافلة متواضعة في جولة داخل البلاد... فيديو

12:31 GMT 18.10.2024 (تم التحديث: 12:32 GMT 18.10.2024)
© Photo / x.comالرئيس الصيني يستقل حافلة صغيرة أثناء جولة تفقدية في الصين
الرئيس الصيني يستقل حافلة صغيرة أثناء جولة تفقدية في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
© Photo / x.com
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين لقطات للرئيس الصيني، شي جين بينغ، مستقلا حافلة متواضعة خلال جولة تفقدية في عدد من المقاطعات الصينية.
وظهر الرئيس الصيني جالسا داخل حافلة صغيرة تسير في شوارع مدينة تشونغتشينغ في مقاطعة أنهوي.
وأظهرت اللقطات شي جين بينغ وهو يطل برأسه من نافذة الحافلة، حيث بدأ يلوح بيده ملقيا السلام على مواطنيين تجمعوا على طول الطريق لرؤية رئيس البلاد.
دراسة تغير مفهوم الاستفادة من رياضة المشي
المجال المغناطيسي للأرض يصدر صوتا "مرعبا" أثناء تغيره... فيديو
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