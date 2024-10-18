https://sarabic.ae/20241018/الصين-تدعو-الولايات-المتحدة-إلى-الامتناع-عن-استخدام-أوكرانيا-ضدها-1093897023.html
الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الامتناع عن "استخدام أوكرانيا" ضدها
الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الامتناع عن "استخدام أوكرانيا" ضدها
سبوتنيك عربي
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الجمعة، عن معارضة بلادها للعقوبات الأمريكية غير القانونية ضد الشركات الصينية، بزعم إنتاجها طائرات... 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T07:58+0000
2024-10-18T07:58+0000
2024-10-18T08:26+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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بكين - سبوتنيك. وقالت نينغ في إحاطة إعلامية، معلقة على العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية، بزعم أنها مرتبطة بإنتاج الطائرات المسيرة، التي استخدمتها روسيا في أوكرانيا: "الصين تعارض بشدة العقوبات الأمريكية الأحادية غير القانونية، ضد الشركات الصينية، ولن تقبل بكين أبدا اتهامات وضغوط واشنطن، التي لا أساس لها".وأضافت نينغ: "تدعو الصين الولايات المتحدة إلى التوقف فورا عن استخدام القضية الأوكرانية لتشويه الصين والضغط عليها، وكذلك التوقف عن فرض عقوبات أحادية غير قانونية بشكل عشوائي واللجوء إلى الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية ضد الكيانات والأفراد الصينيين".ووسعت الولايات المتحدة، أمس الخميس، قوائم العقوبات المفروضة على روسيا وإيران، لتشمل عشرات الأفراد والكيانات القانونية.وإجمالا، تمت إضافة ستة أفراد من دول مختلفة، بما في ذلك إيران وباكستان والصين وغيرها، إلى قائمة العقوبات.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241016/-الصين-واشنطن-التي-تزود-كييف-بالأسلحة-تنافق-في-اتهام-بكين-بمحاولة-قلب-موازين-الصراع-الأوكراني--1093845389.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الامتناع عن "استخدام أوكرانيا" ضدها
07:58 GMT 18.10.2024 (تم التحديث: 08:26 GMT 18.10.2024)
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الجمعة، عن معارضة بلادها للعقوبات الأمريكية غير القانونية ضد الشركات الصينية، بزعم إنتاجها طائرات مسيرة تستخدمها روسيا في أوكرانيا.
بكين - سبوتنيك. وقالت نينغ في إحاطة إعلامية، معلقة على العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية، بزعم أنها مرتبطة بإنتاج الطائرات المسيرة، التي استخدمتها روسيا في أوكرانيا: "الصين تعارض بشدة العقوبات الأمريكية الأحادية غير القانونية، ضد الشركات الصينية، ولن تقبل بكين أبدا اتهامات وضغوط واشنطن، التي لا أساس لها".
وأضافت نينغ: "تدعو الصين الولايات المتحدة إلى التوقف فورا عن استخدام القضية الأوكرانية لتشويه الصين والضغط عليها، وكذلك التوقف عن فرض عقوبات أحادية غير قانونية بشكل عشوائي واللجوء إلى الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية ضد الكيانات والأفراد الصينيين".
وشددت على أن جمهورية الصين الشعبية ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية والمواطنين الصينيين.
ووسعت الولايات المتحدة، أمس الخميس، قوائم العقوبات المفروضة على روسيا وإيران، لتشمل عشرات الأفراد والكيانات القانونية.
وإجمالا، تمت إضافة ستة أفراد من دول مختلفة، بما في ذلك إيران وباكستان والصين
وغيرها، إلى قائمة العقوبات.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.