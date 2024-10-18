الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الامتناع عن "استخدام أوكرانيا" ضدها

عربي
بوتين يتحدث في الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس" في موسكو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
08:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لن يكون النصر إلا للمقاومة ومهما حاولت إسرائيل فلن تستطيع أن تفصل بين المقاومة وبين سوريا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تشهد حراكا دبلوماسيا وسط تحذيرات من مخاطر حرب إقليمية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
08:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241018/الصين-تدعو-الولايات-المتحدة-إلى-الامتناع-عن-استخدام-أوكرانيا-ضدها-1093897023.html
الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الامتناع عن "استخدام أوكرانيا" ضدها
الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الامتناع عن "استخدام أوكرانيا" ضدها
سبوتنيك عربي
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الجمعة، عن معارضة بلادها للعقوبات الأمريكية غير القانونية ضد الشركات الصينية، بزعم إنتاجها طائرات... 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T07:58+0000
2024-10-18T08:26+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102703/06/1027030635_0:0:2272:1279_1920x0_80_0_0_5825b77775921a41cf7520b47f2088b0.jpg
بكين - سبوتنيك. وقالت نينغ في إحاطة إعلامية، معلقة على العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية، بزعم أنها مرتبطة بإنتاج الطائرات المسيرة، التي استخدمتها روسيا في أوكرانيا: "الصين تعارض بشدة العقوبات الأمريكية الأحادية غير القانونية، ضد الشركات الصينية، ولن تقبل بكين أبدا اتهامات وضغوط واشنطن، التي لا أساس لها".وأضافت نينغ: "تدعو الصين الولايات المتحدة إلى التوقف فورا عن استخدام القضية الأوكرانية لتشويه الصين والضغط عليها، وكذلك التوقف عن فرض عقوبات أحادية غير قانونية بشكل عشوائي واللجوء إلى الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية ضد الكيانات والأفراد الصينيين".ووسعت الولايات المتحدة، أمس الخميس، قوائم العقوبات المفروضة على روسيا وإيران، لتشمل عشرات الأفراد والكيانات القانونية.وإجمالا، تمت إضافة ستة أفراد من دول مختلفة، بما في ذلك إيران وباكستان والصين وغيرها، إلى قائمة العقوبات.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241016/-الصين-واشنطن-التي-تزود-كييف-بالأسلحة-تنافق-في-اتهام-بكين-بمحاولة-قلب-موازين-الصراع-الأوكراني--1093845389.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102703/06/1027030635_0:0:2272:1704_1920x0_80_0_0_7342d7cfa8c7227b2095f39969b70ae8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الامتناع عن "استخدام أوكرانيا" ضدها

07:58 GMT 18.10.2024 (تم التحديث: 08:26 GMT 18.10.2024)
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
CC0 / WhisperToMe /
تابعنا عبر
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الجمعة، عن معارضة بلادها للعقوبات الأمريكية غير القانونية ضد الشركات الصينية، بزعم إنتاجها طائرات مسيرة تستخدمها روسيا في أوكرانيا.
بكين - سبوتنيك. وقالت نينغ في إحاطة إعلامية، معلقة على العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية، بزعم أنها مرتبطة بإنتاج الطائرات المسيرة، التي استخدمتها روسيا في أوكرانيا: "الصين تعارض بشدة العقوبات الأمريكية الأحادية غير القانونية، ضد الشركات الصينية، ولن تقبل بكين أبدا اتهامات وضغوط واشنطن، التي لا أساس لها".
وأضافت نينغ: "تدعو الصين الولايات المتحدة إلى التوقف فورا عن استخدام القضية الأوكرانية لتشويه الصين والضغط عليها، وكذلك التوقف عن فرض عقوبات أحادية غير قانونية بشكل عشوائي واللجوء إلى الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية ضد الكيانات والأفراد الصينيين".
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
الصين: واشنطن التي تزود كييف بالأسلحة تنافق في اتهام بكين بمحاولة قلب موازين الصراع الأوكراني
16 أكتوبر, 21:56 GMT
وشددت على أن جمهورية الصين الشعبية ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية والمواطنين الصينيين.
ووسعت الولايات المتحدة، أمس الخميس، قوائم العقوبات المفروضة على روسيا وإيران، لتشمل عشرات الأفراد والكيانات القانونية.
وإجمالا، تمت إضافة ستة أفراد من دول مختلفة، بما في ذلك إيران وباكستان والصين وغيرها، إلى قائمة العقوبات.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوار05:30 GMTВоеннослужащий стреляет из крупнокалиберного пулемета на учениях военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:15 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوارأمس, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала