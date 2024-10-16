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الصين: واشنطن التي تزود كييف بالأسلحة تنافق في اتهام بكين بمحاولة قلب موازين الصراع الأوكراني
الصين: واشنطن التي تزود كييف بالأسلحة تنافق في اتهام بكين بمحاولة قلب موازين الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
انتقد المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، ليو بينغيو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، موقف الولايات المتحدة، التي تزود كييف بالأسلحة، ووصفه بأنه... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T21:56+0000
2024-10-16T21:56+0000
الصين
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وأكد بينغيوأن "الصين تتعامل بحذر ومسؤولية مع تصدير المنتجات العسكرية، وتفرض رقابة صارمة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك الطائرات بدون طيار المستخدمة للأغراض المدنية".وأضاف: "الصين ملتزمة بتعزيز المحادثات من أجل السلام، لكنها ترفض أن تكون كبش فداء، ولن تتحمل مسؤولية أفعال الآخرين. سنواصل الدفاع بحزم عن حقوقنا ومصالحنا المشروعة".كما أكد أن العلاقات بين روسيا والصين تسهم في تعزيز السلام والاستقرار، رغم تصريحات واشنطن التي تعارض ذلك.وأضاف بينغيو: وأشار إلى أن الصين ستواصل العمل مع روسيا لتكون جارة وصديقة وشريكة جيدة قائمة على الثقة المتبادلة.وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الناتو، جوليان سميث، قد صرحت في وقت سابق بأن الصين "تدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا عبر توفير قائمة طويلة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج".
https://sarabic.ae/20241014/روسيا-والصين-تمتلكان-أضخم-قوة-مدفعية-ودبابات-وراجمات-صواريخ-في-العالم-1093752657.html
https://sarabic.ae/20240914/الخارجية-الصينية-بكين-ستواصل-العمل-للتوصل-إلى-محادثات-السلام-بشأن-أوكرانيا-1092700104.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

الصين: واشنطن التي تزود كييف بالأسلحة تنافق في اتهام بكين بمحاولة قلب موازين الصراع الأوكراني

21:56 GMT 16.10.2024
© Sputnik . Sergey Savostyanov/Pool / الانتقال إلى بنك الصوررئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد، طريق واحد"، الصين
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© Sputnik . Sergey Savostyanov/Pool
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انتقد المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، ليو بينغيو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، موقف الولايات المتحدة، التي تزود كييف بالأسلحة، ووصفه بأنه نفاق، في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن اتهام الصين بالتأثير على النزاع الأوكراني.
وأكد بينغيوأن "الصين تتعامل بحذر ومسؤولية مع تصدير المنتجات العسكرية، وتفرض رقابة صارمة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك الطائرات بدون طيار المستخدمة للأغراض المدنية".
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وأضاف: "الصين ملتزمة بتعزيز المحادثات من أجل السلام، لكنها ترفض أن تكون كبش فداء، ولن تتحمل مسؤولية أفعال الآخرين. سنواصل الدفاع بحزم عن حقوقنا ومصالحنا المشروعة".
كما أكد أن العلاقات بين روسيا والصين تسهم في تعزيز السلام والاستقرار، رغم تصريحات واشنطن التي تعارض ذلك.
وأضاف بينغيو:
"إن تعزيز علاقاتنا مع روسيا يخدم المصالح الأساسية للبلدين والشعبين، كما يساهم في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار على مستوى المنطقة والعالم".
وأشار إلى أن الصين ستواصل العمل مع روسيا لتكون جارة وصديقة وشريكة جيدة قائمة على الثقة المتبادلة.
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
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وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الناتو، جوليان سميث، قد صرحت في وقت سابق بأن الصين "تدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا عبر توفير قائمة طويلة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج".
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