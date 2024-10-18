https://sarabic.ae/20241018/بايدن-لا-يوجد-إجماع-على-السماح-لأوكرانيا-باستخدام-أسلحة-بعيدة-المدى-ضد-روسيا-1093930115.html
بايدن: لا يوجد إجماع على السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا
بايدن: لا يوجد إجماع على السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد حاليا إجماع في الإدارة الأمريكية بشأن مسألة استخدام أوكرانيا لأسلحة بعيدة المدى ضد روسيا. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T20:24+0000
2024-10-18T20:24+0000
2024-10-18T20:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وقال بايدن للصحفيين قبل توجهه إلى منزله لقضاء إجازته في ديلاوير: "في السياسة الخارجية أنا لا أغير رأيي أبدا، في الوقت الحالي لا يوجد إجماع حول مسألة الأسلحة الطويلة المدى".وسأل الصحفيون بايدن على وجه الخصوص. هل يشعر شركاء واشنطن بالقلق بشأن من سيكون المالك الجديد للبيت الأبيض؟وأجاب بايدن على هذا السؤال: "إنهم فضوليون".تم ترشيح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسميا من الحزب الجمهوري لمنصب رئيس الدولة، ونائبة الرئيس كامالا هاريس من الحزب الديمقراطي.ووعد ترامب في وقت سابق بأنه سيكون قادرا على تحقيق تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني، وقد صرح مرارا وتكرارا أنه سيكون قادرا على حل الصراع في أوكرانيا في يوم واحد.
https://sarabic.ae/20241018/زيلينسكي-يشكو-من-فقدان-الاهتمام-من-الولايات-المتحدة--1093928815.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
بايدن: لا يوجد إجماع على السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد حاليا إجماع في الإدارة الأمريكية بشأن مسألة استخدام أوكرانيا لأسلحة بعيدة المدى ضد روسيا.
وقال بايدن للصحفيين قبل توجهه إلى منزله لقضاء إجازته في ديلاوير: "في السياسة الخارجية أنا لا أغير رأيي أبدا، في الوقت الحالي لا يوجد إجماع حول مسألة الأسلحة الطويلة المدى".
كما أثار رئيس الدولة مسألة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وسأل الصحفيون بايدن على وجه الخصوص. هل يشعر شركاء واشنطن بالقلق بشأن من سيكون المالك الجديد للبيت الأبيض؟
وأجاب بايدن على هذا السؤال: "إنهم فضوليون".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
تم ترشيح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسميا من الحزب الجمهوري لمنصب رئيس الدولة، ونائبة الرئيس كامالا هاريس من الحزب الديمقراطي.
ووعد ترامب في وقت سابق بأنه سيكون قادرا على تحقيق تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني، وقد صرح مرارا وتكرارا أنه سيكون قادرا على حل الصراع في أوكرانيا في يوم واحد.