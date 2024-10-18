بايدن: لا يوجد إجماع على السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا

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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
08:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لن يكون النصر إلا للمقاومة ومهما حاولت إسرائيل فلن تستطيع أن تفصل بين المقاومة وبين سوريا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تشهد حراكا دبلوماسيا وسط تحذيرات من مخاطر حرب إقليمية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
08:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن قتل السنوار، ونتنياهو يؤكد أن حماس لن تعود لحكم غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241018/بايدن-لا-يوجد-إجماع-على-السماح-لأوكرانيا-باستخدام-أسلحة-بعيدة-المدى-ضد-روسيا-1093930115.html
بايدن: لا يوجد إجماع على السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا
بايدن: لا يوجد إجماع على السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد حاليا إجماع في الإدارة الأمريكية بشأن مسألة استخدام أوكرانيا لأسلحة بعيدة المدى ضد روسيا. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T20:24+0000
2024-10-18T20:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وقال بايدن للصحفيين قبل توجهه إلى منزله لقضاء إجازته في ديلاوير: "في السياسة الخارجية أنا لا أغير رأيي أبدا، في الوقت الحالي لا يوجد إجماع حول مسألة الأسلحة الطويلة المدى".وسأل الصحفيون بايدن على وجه الخصوص. هل يشعر شركاء واشنطن بالقلق بشأن من سيكون المالك الجديد للبيت الأبيض؟وأجاب بايدن على هذا السؤال: "إنهم فضوليون".تم ترشيح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسميا من الحزب الجمهوري لمنصب رئيس الدولة، ونائبة الرئيس كامالا هاريس من الحزب الديمقراطي.ووعد ترامب في وقت سابق بأنه سيكون قادرا على تحقيق تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني، وقد صرح مرارا وتكرارا أنه سيكون قادرا على حل الصراع في أوكرانيا في يوم واحد.
https://sarabic.ae/20241018/زيلينسكي-يشكو-من-فقدان-الاهتمام-من-الولايات-المتحدة--1093928815.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

بايدن: لا يوجد إجماع على السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا

20:24 GMT 18.10.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد حاليا إجماع في الإدارة الأمريكية بشأن مسألة استخدام أوكرانيا لأسلحة بعيدة المدى ضد روسيا.
وقال بايدن للصحفيين قبل توجهه إلى منزله لقضاء إجازته في ديلاوير: "في السياسة الخارجية أنا لا أغير رأيي أبدا، في الوقت الحالي لا يوجد إجماع حول مسألة الأسلحة الطويلة المدى".
كما أثار رئيس الدولة مسألة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وسأل الصحفيون بايدن على وجه الخصوص. هل يشعر شركاء واشنطن بالقلق بشأن من سيكون المالك الجديد للبيت الأبيض؟
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يشكو من فقدان الاهتمام من الولايات المتحدة
18:54 GMT
وأجاب بايدن على هذا السؤال: "إنهم فضوليون".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
تم ترشيح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسميا من الحزب الجمهوري لمنصب رئيس الدولة، ونائبة الرئيس كامالا هاريس من الحزب الديمقراطي.
ووعد ترامب في وقت سابق بأنه سيكون قادرا على تحقيق تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني، وقد صرح مرارا وتكرارا أنه سيكون قادرا على حل الصراع في أوكرانيا في يوم واحد.
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