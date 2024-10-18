https://sarabic.ae/20241018/ترامب-يعلق-على-اغتيال-يحيى-السنوار-فيديو-1093929920.html

ترامب يعلق على اغتيال يحيى السنوار.. فيديو

ترامب يعلق على اغتيال يحيى السنوار.. فيديو

سبوتنيك عربي

علق المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على مقتل زعيم حركة "حماس" الفلسطينية، يحية السنوار. 18.10.2024, سبوتنيك عربي

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2024-10-18T20:21+0000

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وأشاد الرئيس الأمريكي السابق بمقتل السنوار، قائلا إن وفاته زادت من احتمالات التوصل إلى حل سلمي للحرب التي تشنّها إسرائيل في قطاع غزة.وردا على سؤال من أحد الصحفيين، عقب وصوله ولاية ميتشيغان الأمريكية، حول ما إذا كان مقتل السنوار قد جعل السلام أسهل أم أصعب، أجاب ترامب: "أعتقد أنه يجعل الأمر أسهل، أنا سعيد لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرر أن يفعل ما كان عليه أن يفعله".وقال ترامب عن السنوار: "لم يكن شخصا جيدا، تلك هي إجابتي".كما لفت ترامب في تصريحاته، إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن "يحاول منع" نتنياهو، وقال: "إنه يحاول منعه، وربما كان ينبغي له أن يفعل العكس في الواقع".وكانت المرشحة الرئاسية الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، اعتبرت، أمس الخميس، أن اغتيال إسرائيل ليحيى السنوار، وهو العقل المدبر لعملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كان فرصة "لإنهاء الحرب في غزة أخيرا"، وفق قولها.وينقل كلا من دونالد ترامب ومنافسته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس، مبارزتهما، اليوم الجمعة، إلى ولاية ميتشيغان، التي تعد إحدى الولايات الأكثر تنافسا في السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض، خاصة في ظل النقاش الذي تشهده بشأن الدعم الأمريكي لإسرائيل.ويقيم عدد كبير من الأمريكيين العرب في ولاية ميتشيغان، الواقعة في شمال البلاد على الحدود مع كندا. ويميل الناخبون في ولاية ميتشيغان بصورة تقليدية، إلى دعم المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، إلا أنهم يوجّهون انتقادات حادة خلال العام الحالي، إلى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمرتبطة بالحرب في قطاع غزة ولبنان.وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل رئيس مكتبها السياسي، يحيى السنوار، في عملية عسكرية إسرائيلية، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي عن تحييده.

https://sarabic.ae/20241018/بعد-يحيى-السنوار-من-هم-المرشحون-البارزون-لخلافته؟-1093922370.html

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