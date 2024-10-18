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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
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57 د
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
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https://sarabic.ae/20241018/ترامب-يعلق-على-اغتيال-يحيى-السنوار-فيديو-1093929920.html
ترامب يعلق على اغتيال يحيى السنوار.. فيديو
ترامب يعلق على اغتيال يحيى السنوار.. فيديو
سبوتنيك عربي
علق المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على مقتل زعيم حركة "حماس" الفلسطينية، يحية السنوار. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T20:21+0000
2024-10-18T20:21+0000
دونالد ترامب
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وأشاد الرئيس الأمريكي السابق بمقتل السنوار، قائلا إن وفاته زادت من احتمالات التوصل إلى حل سلمي للحرب التي تشنّها إسرائيل في قطاع غزة.وردا على سؤال من أحد الصحفيين، عقب وصوله ولاية ميتشيغان الأمريكية، حول ما إذا كان مقتل السنوار قد جعل السلام أسهل أم أصعب، أجاب ترامب: "أعتقد أنه يجعل الأمر أسهل، أنا سعيد لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرر أن يفعل ما كان عليه أن يفعله".وقال ترامب عن السنوار: "لم يكن شخصا جيدا، تلك هي إجابتي".كما لفت ترامب في تصريحاته، إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن "يحاول منع" نتنياهو، وقال: "إنه يحاول منعه، وربما كان ينبغي له أن يفعل العكس في الواقع".وكانت المرشحة الرئاسية الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، اعتبرت، أمس الخميس، أن اغتيال إسرائيل ليحيى السنوار، وهو العقل المدبر لعملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كان فرصة "لإنهاء الحرب في غزة أخيرا"، وفق قولها.وينقل كلا من دونالد ترامب ومنافسته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس، مبارزتهما، اليوم الجمعة، إلى ولاية ميتشيغان، التي تعد إحدى الولايات الأكثر تنافسا في السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض، خاصة في ظل النقاش الذي تشهده بشأن الدعم الأمريكي لإسرائيل.ويقيم عدد كبير من الأمريكيين العرب في ولاية ميتشيغان، الواقعة في شمال البلاد على الحدود مع كندا. ويميل الناخبون في ولاية ميتشيغان بصورة تقليدية، إلى دعم المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، إلا أنهم يوجّهون انتقادات حادة خلال العام الحالي، إلى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمرتبطة بالحرب في قطاع غزة ولبنان.وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل رئيس مكتبها السياسي، يحيى السنوار، في عملية عسكرية إسرائيلية، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي عن تحييده.
https://sarabic.ae/20241018/بعد-يحيى-السنوار-من-هم-المرشحون-البارزون-لخلافته؟-1093922370.html
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دونالد ترامب, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب يعلق على اغتيال يحيى السنوار.. فيديو

20:21 GMT 18.10.2024
© AP Photo / Carolyn Kasterالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
© AP Photo / Carolyn Kaster
تابعنا عبر
علق المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على مقتل زعيم حركة "حماس" الفلسطينية، يحية السنوار.
وأشاد الرئيس الأمريكي السابق بمقتل السنوار، قائلا إن وفاته زادت من احتمالات التوصل إلى حل سلمي للحرب التي تشنّها إسرائيل في قطاع غزة.
وردا على سؤال من أحد الصحفيين، عقب وصوله ولاية ميتشيغان الأمريكية، حول ما إذا كان مقتل السنوار قد جعل السلام أسهل أم أصعب، أجاب ترامب: "أعتقد أنه يجعل الأمر أسهل، أنا سعيد لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرر أن يفعل ما كان عليه أن يفعله".
وقال ترامب عن السنوار: "لم يكن شخصا جيدا، تلك هي إجابتي".
كما لفت ترامب في تصريحاته، إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن "يحاول منع" نتنياهو، وقال: "إنه يحاول منعه، وربما كان ينبغي له أن يفعل العكس في الواقع".
وكانت المرشحة الرئاسية الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، اعتبرت، أمس الخميس، أن اغتيال إسرائيل ليحيى السنوار، وهو العقل المدبر لعملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كان فرصة "لإنهاء الحرب في غزة أخيرا"، وفق قولها.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
بعد يحيى السنوار... من هم المرشحون البارزون لخلافته؟
14:48 GMT
وينقل كلا من دونالد ترامب ومنافسته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس، مبارزتهما، اليوم الجمعة، إلى ولاية ميتشيغان، التي تعد إحدى الولايات الأكثر تنافسا في السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض، خاصة في ظل النقاش الذي تشهده بشأن الدعم الأمريكي لإسرائيل.
ويقيم عدد كبير من الأمريكيين العرب في ولاية ميتشيغان، الواقعة في شمال البلاد على الحدود مع كندا.
ويميل الناخبون في ولاية ميتشيغان بصورة تقليدية، إلى دعم المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، إلا أنهم يوجّهون انتقادات حادة خلال العام الحالي، إلى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمرتبطة بالحرب في قطاع غزة ولبنان.
وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل رئيس مكتبها السياسي، يحيى السنوار، في عملية عسكرية إسرائيلية، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي عن تحييده.
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يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... تفاصيل جديدة حول مقتل السنوار12:58 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوارأمس, 19:55 GMT
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