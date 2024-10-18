https://sarabic.ae/20241018/روسيا-تستعيد-95-جنديا-روسيا-من-الأراضي-التي-تسيطر-عليها-كييف-بوساطة-إماراتية-1093929110.html

روسيا تستعيد 95 جنديا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف بوساطة إماراتية

روسيا تستعيد 95 جنديا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف بوساطة إماراتية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، باستعادة 95 جنديًا روسيًا بوساطة إماراتية، من الأراضي التي تسيطر عليها كييف وهم حاليا في بيلاروسيا 18.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-18T19:00+0000

2024-10-18T19:00+0000

2024-10-18T19:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "نتيجة لعملية التفاوض، تمت إعادة 95 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وفي المقابل، تم نقل 95 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".وفي الوقت الحالي، يتواجد العسكريون الروس العائدون من الأسر على أراضي بيلاروسيا، حيث يتم تقديم المساعدة النفسية والطبية اللازمة لهم، كما يتم منحهم فرصة الاتصال بأقاربهم، بحسب وزارة الدفاع.ووفقا للدفاع الروسية، فإنه "سيتم تسليم جميع الأفراد العسكريين المفرج عنهم إلى الحكومة الروسية لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية". أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 14 سبتمبر/ أيلول الفائت، بأنه تم عملية تبادل عسكريين روس بعساكر أوكرانيين بوساطة إماراتية.وقالت الدفاع الروسية: "في 14 سبتمبر (أيلول الفائت) 2024، ونتيجة لعملية تفاوض، تمت إعادة 103 عسكريين روس تم أسرهم في مقاطعة كورسك، وفي المقابل، تم نقل 103 أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241018/مسيرات-روسية-تلاحق-القوات-الأوكرانية-وتجبرها-على-الفرار-من-مقاطعة-كورسك-فيديو--1093924565.html

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