https://sarabic.ae/20241018/للمرة-الثالثة-خلال-2024-مصر-ترفع-أسعار-الوقود-1093894580.html
للمرة الثالثة خلال 2024... مصر ترفع أسعار الوقود
للمرة الثالثة خلال 2024... مصر ترفع أسعار الوقود
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، رفع أسعار مجموعة من منتجات الوقود محليا، حيث شملت أسعار البنزين والسولار والكيروسين والمازوت. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T05:31+0000
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وقالت وزارة البترول المصرية في بيان: "سعيا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2024".وقد جاءت الزيادات كالتالي:وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.كما صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في وقت سابق، بأن حكومته تعتزم رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجياً، حتى ديسمبر/كانون الأول 2025.
https://sarabic.ae/20230116/مسؤول-مصري-رفع-أسعار-الوقود-أصبح-خيارا-لا-مفر-منه-1072345349.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
للمرة الثالثة خلال 2024... مصر ترفع أسعار الوقود
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، رفع أسعار مجموعة من منتجات الوقود محليا، حيث شملت أسعار البنزين والسولار والكيروسين والمازوت.
وقالت وزارة البترول المصرية في بيان: "سعيا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية
التالية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2024".
وقد جاءت الزيادات كالتالي:
بنزين 92... 15.25 جنيه / لتر.
بنزين 80... 13.75 جنيه/ لتر.
السولار.... 13.50 جنيه/ لتر.
الكيروسين... 13.50 جنيه/ لتر.
المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن.
غاز تموين السيارات 7 جنيه /م3.
تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
وتراجع الحكومة المصرية
أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.
كما صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في وقت سابق، بأن حكومته تعتزم رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجياً، حتى ديسمبر/كانون الأول 2025.