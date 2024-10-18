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https://sarabic.ae/20241018/ما-السر-وراء-صعود-كلب-إلى-قمة-الهرم-الأكبر؟-مسؤول-مصري-يجيب-1093926870.html
ما السر وراء صعود كلب إلى قمة الهرم الأكبر؟.. مسؤول مصري يجيب
ما السر وراء صعود كلب إلى قمة الهرم الأكبر؟.. مسؤول مصري يجيب
سبوتنيك عربي
أثار فيديو تم تداوله مؤخرا، لكلب نجح بكل سلاسة في بلوغ قمة الهرم الأكبر "خوفو" في محافظة الجيزة المصرية، تساؤلات عدة من جانب مستخدمي مواقع التواصل، ومنها غرابة... 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T17:19+0000
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وتعليقا على الواقعة، أكد مصدر مصري مسؤول، أن "هذه الظاهرة نادرة وغير متكررة، وتحدث بسبب طبيعة المنطقة المفتوحة حول أهرامات الجيزة".وتابع موضحا أن "المنطقة الأثرية المحيطة بالأهرامات مفتوحة، ومن الطبيعي دخول الكلاب، لكن يتم تعقيم وتطعيم الحيوانات بواسطة جمعية الرفق بالحيوان، حرصا على صحة الزوار"، وفقا لقناة "العربية".وعن السبب وراء عدم مطاردة السلطات المصرية لهذه الكلاب، ومنع دخولها للمنطقة الأثرية الأشهر في مصر، بيّن المصدر أن "السيّاح الأجانب من رواد الأهرامات، قد يصدرون بيانات تندد بذلك الإجراء، لرفضهم مثل هذا السلوك".ويُظهر الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كلبا تسلق قمة الهرم الأكبر "خوفو" في الجيزة، بشكل غير متوقع.وأثار الفيديو المنتشر تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن كيفية تمّكن الكلب من تسلق هرم "خوفو"، الذي يبلغ ارتفاعه 139 مترا.
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منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

ما السر وراء صعود كلب إلى قمة الهرم الأكبر؟.. مسؤول مصري يجيب

17:19 GMT 18.10.2024
CC BY 2.0 / Keith Yahl / The Great Pyramid of Gizaهرم خوفو في مصر
هرم خوفو في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
هرم خوفو في مصر
CC BY 2.0 / Keith Yahl / The Great Pyramid of Giza
تابعنا عبر
أثار فيديو تم تداوله مؤخرا، لكلب نجح بكل سلاسة في بلوغ قمة الهرم الأكبر "خوفو" في محافظة الجيزة المصرية، تساؤلات عدة من جانب مستخدمي مواقع التواصل، ومنها غرابة اختياره للمكان، فضلا عن ترجيح البعض منهم أنه لم يتجه للقمة بحثا عن الطعام.
وتعليقا على الواقعة، أكد مصدر مصري مسؤول، أن "هذه الظاهرة نادرة وغير متكررة، وتحدث بسبب طبيعة المنطقة المفتوحة حول أهرامات الجيزة".
وتابع موضحا أن "المنطقة الأثرية المحيطة بالأهرامات مفتوحة، ومن الطبيعي دخول الكلاب، لكن يتم تعقيم وتطعيم الحيوانات بواسطة جمعية الرفق بالحيوان، حرصا على صحة الزوار"، وفقا لقناة "العربية".
وعن السبب وراء عدم مطاردة السلطات المصرية لهذه الكلاب، ومنع دخولها للمنطقة الأثرية الأشهر في مصر، بيّن المصدر أن "السيّاح الأجانب من رواد الأهرامات، قد يصدرون بيانات تندد بذلك الإجراء، لرفضهم مثل هذا السلوك".
ويُظهر الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كلبا تسلق قمة الهرم الأكبر "خوفو" في الجيزة، بشكل غير متوقع.
وأثار الفيديو المنتشر تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن كيفية تمّكن الكلب من تسلق هرم "خوفو"، الذي يبلغ ارتفاعه 139 مترا.
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