https://sarabic.ae/20241018/وزير-الثقافة-اللبناني-لـسبوتنيك-إسرائيل-تمثل-عدوا-للثقافة-والإنسانية---1093906100.html

وزير الثقافة اللبناني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تمثل عدوا للثقافة والإنسانية

وزير الثقافة اللبناني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تمثل عدوا للثقافة والإنسانية

سبوتنيك عربي

لفت وزير الثقافة اللبناني محمد وسام مرتضى، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "مشكلة إسرائيل مع لبنان تكمن في أنه "يمثل النقيض الكبير لها"، إذ يتميز بالتنوع... 18.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-18T11:54+0000

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وفي سياق حديثه عن الدمار الذي ألحقته إسرائيل بالمعالم الثقافية، ذكر مرتضى: "تدمير مساجد فريدة في مناطق مثل بليدا ويارون وكفرتبنيت، بالإضافة إلى الكنائس ذات القيمة التراثية العالية"، كما استنكر"تدمير السوق التراثي وحي السراي في النبطية، حيث تضم هذه المواقع أبنية تاريخية لا تقدر بثمن".وأكد الوزير "أهمية الوحدة الوطنية كحصن للبنان في وجه التحديات"، منبهاً من أنّ "لبنان كله في مهب الريح بسبب العصف الإسرائيلي"، معتبرا أنّ "كل عاقل في لبنان يدرك أن تعزيز الفتنة هو الورقة الأهم في يد إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّ "قمة بكركي قطعت الطريق على هذه الفتنة".

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