https://sarabic.ae/20241018/وزير-الثقافة-اللبناني-لـسبوتنيك-إسرائيل-تمثل-عدوا-للثقافة-والإنسانية---1093906100.html
وزير الثقافة اللبناني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تمثل عدوا للثقافة والإنسانية
وزير الثقافة اللبناني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تمثل عدوا للثقافة والإنسانية
سبوتنيك عربي
لفت وزير الثقافة اللبناني محمد وسام مرتضى، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "مشكلة إسرائيل مع لبنان تكمن في أنه "يمثل النقيض الكبير لها"، إذ يتميز بالتنوع... 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T11:54+0000
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2024-10-18T11:54+0000
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وفي سياق حديثه عن الدمار الذي ألحقته إسرائيل بالمعالم الثقافية، ذكر مرتضى: "تدمير مساجد فريدة في مناطق مثل بليدا ويارون وكفرتبنيت، بالإضافة إلى الكنائس ذات القيمة التراثية العالية"، كما استنكر"تدمير السوق التراثي وحي السراي في النبطية، حيث تضم هذه المواقع أبنية تاريخية لا تقدر بثمن".وأكد الوزير "أهمية الوحدة الوطنية كحصن للبنان في وجه التحديات"، منبهاً من أنّ "لبنان كله في مهب الريح بسبب العصف الإسرائيلي"، معتبرا أنّ "كل عاقل في لبنان يدرك أن تعزيز الفتنة هو الورقة الأهم في يد إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّ "قمة بكركي قطعت الطريق على هذه الفتنة".
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان
وزير الثقافة اللبناني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تمثل عدوا للثقافة والإنسانية
حصري
لفت وزير الثقافة اللبناني محمد وسام مرتضى، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "مشكلة إسرائيل مع لبنان تكمن في أنه "يمثل النقيض الكبير لها"، إذ يتميز بالتنوع والهوية الثقافية الراسخة، في حين أنّ إسرائيل كيان أحادي اللون يرفض المشاركة أو تقبل أي موروث ثقافي في هذه الأرض".
وفي سياق حديثه عن الدمار الذي ألحقته إسرائيل بالمعالم الثقافية، ذكر مرتضى: "تدمير مساجد فريدة في مناطق مثل بليدا ويارون وكفرتبنيت، بالإضافة إلى الكنائس ذات القيمة التراثية العالية"، كما استنكر"تدمير السوق التراثي وحي السراي في النبطية، حيث تضم هذه المواقع أبنية تاريخية لا تقدر بثمن".
وأشار المرتضى إلى "عجز المجتمع الدولي، بما في ذلك اليونيسكو، عن حماية جنود اليونيفيل"، معتبرًا أنّ "الاعتداءات الإسرائيلية تعكس ضعف هيبة المجتمع الدولي". وعبّر عن "عدم الاطمئنان لقدرة المجتمع الدولي على لجم إسرائيل"، مشددًا على أنّ "هذه الدولة تسعى إلى خلق هوية موحدة للمستوطنين، بينما تعارض تمامًا القيم الثقافية التي يمثلها لبنان".
وفيما يتعلق بالتهديدات الموجهة نحو بيروت، اعتبر المرتضى أنها "تأتي في إطار الحرب النفسية"، محذرًا من أنّ "حزب الله هو جزء أساسي من المجتمع اللبناني الذي يتحمل هو وجميع اللبنانيين ويلات هذه الحرب على مختلف انتماءاتهم". وذكر أنّ "لبنان متروك لمصيره في مواجهة هذا العدو"، مؤكدًا أنّ "إسرائيل ليست سوى أداة بيد الولايات المتحدة، التي تُنفذ خططًا مسبقة للضفة الغربية ولبنان وفق ما أكد أمير قطر يوم أمس حين أشار إلى أنّ اسرائيل مجرد أداة في يد الولايات المتحدة أطلقتها في المنطقة".
وأكد الوزير "أهمية الوحدة الوطنية كحصن للبنان في وجه التحديات"، منبهاً من أنّ "لبنان كله في مهب الريح بسبب العصف الإسرائيلي"، معتبرا أنّ "كل عاقل في لبنان يدرك أن تعزيز الفتنة هو الورقة الأهم في يد إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّ "قمة بكركي قطعت الطريق على هذه الفتنة".