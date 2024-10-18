https://sarabic.ae/20241018/وزير-الخارجية-التركي-يجري-محادثات-مع-أعضاء-من-حركة-حماس-في-إسطنبول-1093931575.html

وزير الخارجية التركي يجري محادثات مع أعضاء من حركة "حماس" في إسطنبول

وزير الخارجية التركي يجري محادثات مع أعضاء من حركة "حماس" في إسطنبول

سبوتنيك عربي

استقبل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أعضاء من المكتب السياسي في حركة "حماس" الفلسطينية في مدينة إسطنبول. 18.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-18T20:56+0000

2024-10-18T20:56+0000

2024-10-18T20:56+0000

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وجاء في بيان لوزارة التركية: "التقى الوزير، هاكان فيدان، اليوم، مع محمد إسماعيل درويش، رئيس مجلس شورى "حماس"، وأعضاء المكتب السياسي لـ"حماس".وتابع البيان: "جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الإنساني في المنطقة، وخاصة في شمال غزة... وكان على جدول أعمال الاجتماع آخر تطورات المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يسمح بتبادل الرهائن والأسرى".وأشار بيان وزارة الخارجية التركية، إلى أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قدم خلال اللقاء تعازيه لمسؤولي "حماس"، باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، يحيى السنوار، على يد الجيش الإسرائيلي.وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار، في عملية عسكرية بقطاع غزة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "تصفية الإرهابي المدعو يحيي السنوار زعيم "حماس" الإرهابية والرأس المدبر لمجزرة السابع من أكتوبر".وقال أدرعي في بيان رسمي، إن "قوة من لواء 828 عملت في المنطقة، رصدت وقتلت 3 مخربين، وبعد استكمال عملية تشخيص الجثة يمكن التأكيد أن المدعو يحيى السنوار قد قٌتل".وأضاف البيان: "يعلن جيش الدفاع والشاباك أنه في ختام عملية مطاردة استغرقت عاما كاملا، قضت يوم أمس الأربعاء قوات من جيش الدفاع في جنوب قطاع غزة على الإرهابي المدعو، يحيي السنوار، زعيم "حماس".وتابع: "كان المدعو السنوار دّبر وخطط وأشرف على تنفيذ المجزر المروعة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

https://sarabic.ae/20241017/تركيا-تتحدث-عن-ضرورة-الاستعداد-لحرب-إقليمية-وتعلق-على-اغتيال-السنوار-1093890590.html

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