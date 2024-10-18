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وزير الخارجية التركي يجري محادثات مع أعضاء من حركة "حماس" في إسطنبول
وزير الخارجية التركي يجري محادثات مع أعضاء من حركة "حماس" في إسطنبول
سبوتنيك عربي
استقبل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أعضاء من المكتب السياسي في حركة "حماس" الفلسطينية في مدينة إسطنبول. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T20:56+0000
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وجاء في بيان لوزارة التركية: "التقى الوزير، هاكان فيدان، اليوم، مع محمد إسماعيل درويش، رئيس مجلس شورى "حماس"، وأعضاء المكتب السياسي لـ"حماس".وتابع البيان: "جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الإنساني في المنطقة، وخاصة في شمال غزة... وكان على جدول أعمال الاجتماع آخر تطورات المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يسمح بتبادل الرهائن والأسرى".وأشار بيان وزارة الخارجية التركية، إلى أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قدم خلال اللقاء تعازيه لمسؤولي "حماس"، باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، يحيى السنوار، على يد الجيش الإسرائيلي.وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار، في عملية عسكرية بقطاع غزة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "تصفية الإرهابي المدعو يحيي السنوار زعيم "حماس" الإرهابية والرأس المدبر لمجزرة السابع من أكتوبر".وقال أدرعي في بيان رسمي، إن "قوة من لواء 828 عملت في المنطقة، رصدت وقتلت 3 مخربين، وبعد استكمال عملية تشخيص الجثة يمكن التأكيد أن المدعو يحيى السنوار قد قٌتل".وأضاف البيان: "يعلن جيش الدفاع والشاباك أنه في ختام عملية مطاردة استغرقت عاما كاملا، قضت يوم أمس الأربعاء قوات من جيش الدفاع في جنوب قطاع غزة على الإرهابي المدعو، يحيي السنوار، زعيم "حماس".وتابع: "كان المدعو السنوار دّبر وخطط وأشرف على تنفيذ المجزر المروعة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
https://sarabic.ae/20241017/تركيا-تتحدث-عن-ضرورة-الاستعداد-لحرب-إقليمية-وتعلق-على-اغتيال-السنوار-1093890590.html
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حركة حماس, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى
حركة حماس, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى

وزير الخارجية التركي يجري محادثات مع أعضاء من حركة "حماس" في إسطنبول

20:56 GMT 18.10.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martinوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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استقبل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أعضاء من المكتب السياسي في حركة "حماس" الفلسطينية في مدينة إسطنبول.
وجاء في بيان لوزارة التركية: "التقى الوزير، هاكان فيدان، اليوم، مع محمد إسماعيل درويش، رئيس مجلس شورى "حماس"، وأعضاء المكتب السياسي لـ"حماس".
وتابع البيان: "جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الإنساني في المنطقة، وخاصة في شمال غزة... وكان على جدول أعمال الاجتماع آخر تطورات المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يسمح بتبادل الرهائن والأسرى".
وأشار بيان وزارة الخارجية التركية، إلى أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قدم خلال اللقاء تعازيه لمسؤولي "حماس"، باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، يحيى السنوار، على يد الجيش الإسرائيلي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار، في عملية عسكرية بقطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "تصفية الإرهابي المدعو يحيي السنوار زعيم "حماس" الإرهابية والرأس المدبر لمجزرة السابع من أكتوبر".
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
تركيا تتحدث عن ضرورة الاستعداد لحرب إقليمية وتعلق على اغتيال السنوار
أمس, 20:04 GMT
وقال أدرعي في بيان رسمي، إن "قوة من لواء 828 عملت في المنطقة، رصدت وقتلت 3 مخربين، وبعد استكمال عملية تشخيص الجثة يمكن التأكيد أن المدعو يحيى السنوار قد قٌتل".
وأضاف البيان: "يعلن جيش الدفاع والشاباك أنه في ختام عملية مطاردة استغرقت عاما كاملا، قضت يوم أمس الأربعاء قوات من جيش الدفاع في جنوب قطاع غزة على الإرهابي المدعو، يحيي السنوار، زعيم "حماس".
وتابع: "كان المدعو السنوار دّبر وخطط وأشرف على تنفيذ المجزر المروعة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
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يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... تفاصيل جديدة حول مقتل السنوار12:58 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوارأمس, 19:55 GMT
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