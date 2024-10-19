https://sarabic.ae/20241019/البحرية-المكسيكية-تضبط-أكبر-شحنة-مخدرات-في-تاريخها-1093941268.html
البحرية المكسيكية تضبط أكبر شحنة مخدرات في تاريخها
البحرية المكسيكية تضبط أكبر شحنة مخدرات في تاريخها
سبوتنيك عربي
ذكرت البحرية المكسيكية أن وحداتها ضبطت في عملية قبالة سواحل ولايتي ميتشواكان وغيريرو، 6 قوارب تحمل شحنة مخدرات يبلغ وزنها الإجمالي 8,361 كيلوغرامًا، وتم اعتقال... 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T10:25+0000
2024-10-19T10:25+0000
2024-10-19T10:25+0000
المكسيك
العالم
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وقالت البحرية في بيان: "صادر أفراد البحرية 8361 كيلوغرامًا من البضائع غير القانونية، وهو ما يمثل أكبر كمية من المخدرات يتم ضبطها في عملية بحرية وغير مسبوقة في تاريخ البحرية".ويذكر أن عملية اعتراض القوارب السريعة التي كانت تحمل شحنات من المخدرات والوقود تمت بمشاركة السفن والطيران البحري قبالة سواحل ولايتي ميتشواكان وغيريرو.ووصفت البحرية المكسيكية عملية الاعتراض بأنها "عملية صعود في ظروف قاسية".يُشار إلى أنه تم احتجاز 23 شخصًا على متن القوارب التي حاول طاقمها التخلص من شحنة المخدرات أثناء المطاردة عن طريق إلقاء أكياسها في البحر.
https://sarabic.ae/20240914/صحيفة-تكشف-مفاجأة-صادمة-عن-تعاطي-المخدرات-في-هولندا-1092716439.html
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المكسيك, العالم
البحرية المكسيكية تضبط أكبر شحنة مخدرات في تاريخها
ذكرت البحرية المكسيكية أن وحداتها ضبطت في عملية قبالة سواحل ولايتي ميتشواكان وغيريرو، 6 قوارب تحمل شحنة مخدرات يبلغ وزنها الإجمالي 8,361 كيلوغرامًا، وتم اعتقال 23 شخصًا.
وقالت البحرية في بيان: "صادر أفراد البحرية 8361 كيلوغرامًا من البضائع غير القانونية، وهو ما يمثل أكبر كمية من المخدرات يتم ضبطها في عملية بحرية وغير مسبوقة في تاريخ البحرية".
ويذكر أن عملية اعتراض القوارب السريعة التي كانت تحمل شحنات من المخدرات والوقود تمت بمشاركة السفن والطيران البحري قبالة سواحل ولايتي ميتشواكان وغيريرو.
ووصفت البحرية المكسيكية عملية الاعتراض بأنها "عملية صعود في ظروف قاسية".
يُشار إلى أنه تم احتجاز 23 شخصًا على متن القوارب التي حاول طاقمها التخلص من شحنة المخدرات أثناء المطاردة عن طريق إلقاء أكياسها في البحر.