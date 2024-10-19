https://sarabic.ae/20241019/الموضوع-مؤلم-رئيس-الوزراء-المصري-يعلق-على-زيادة-أسعار-البنزين-1093942623.html
"الموضوع مؤلم"... رئيس الوزراء المصري يعلق على زيادة أسعار البنزين
"الموضوع مؤلم"... رئيس الوزراء المصري يعلق على زيادة أسعار البنزين
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بأن أسعار الوقود في البلاد ستظل ثابتة لمدة 6 أشهر مقبلة، لافتًا إلى أن حكومته "مضطرة لتحريك الأسعار تدريجيا حتى نهاية عام... 19.10.2024, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدبولي، اليوم السبت، بعد تفقده مجموعة من المشاريع الخدمية في محافظة المنيا.وأضاف أن "الدولة تتحمل الجزء الأكبر من العبء المالي الناجم عن تلك الزيادات، وأن الحكومة تبذل جهودا لتخفيف الأثر على المواطنين".كما أوضح مدبولي أن "الحكومة المصرية تسعى لتحميل المواطنين جزءا بسيطا من هذه الأعباء، بينما تبقى الدولة ملتزمة بدعم الشرائح الأقل دخلا، خاصة في مجالات الكهرباء والخدمات الأخرى".وأعلنت الحكومة المصرية، أمس الجمعة، رفع أسعار مجموعة من منتجات الوقود محليا، حيث شملت أسعار البنزين والسولار والكيروسين.وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.
https://sarabic.ae/20241018/للمرة-الثالثة-خلال-2024-مصر-ترفع-أسعار-الوقود-1093894580.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم, الأخبار
"الموضوع مؤلم"... رئيس الوزراء المصري يعلق على زيادة أسعار البنزين
صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بأن أسعار الوقود في البلاد ستظل ثابتة لمدة 6 أشهر مقبلة، لافتًا إلى أن حكومته "مضطرة لتحريك الأسعار تدريجيا حتى نهاية عام 2025"، على حد قوله.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدبولي، اليوم السبت، بعد تفقده مجموعة من المشاريع الخدمية في محافظة المنيا.
وأكد مدبولي أنه يتابع ردود أفعال المواطنين بشأن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، معترفا بصعوبة الوضع، قائلًا: "ندرك تمامًا أن الأمر مؤلم والناس تشتكي، ولا توجد حكومة تتمنى زيادة الأسعار".
وأضاف أن "الدولة تتحمل الجزء الأكبر من العبء المالي الناجم عن تلك الزيادات، وأن الحكومة تبذل جهودا لتخفيف الأثر على المواطنين".
كما أوضح مدبولي أن "الحكومة المصرية تسعى لتحميل المواطنين جزءا بسيطا من هذه الأعباء، بينما تبقى الدولة ملتزمة بدعم الشرائح الأقل دخلا، خاصة في مجالات الكهرباء والخدمات الأخرى".
وأعلنت الحكومة المصرية، أمس الجمعة، رفع أسعار مجموعة من منتجات الوقود محليا، حيث شملت أسعار البنزين والسولار والكيروسين.
وتراجع الحكومة المصرية
أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.