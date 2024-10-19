طهران تحذر الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن الجزر الثلاث وتصف موقفهما بـ"العدائي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
08:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن قتل السنوار، ونتنياهو يؤكد أن حماس لن تعود لحكم غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:03 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241019/طهران-تحذر-الإمارات-والاتحاد-الأوروبي-بشأن-الجزر-الثلاث-وتصف-موقفهما-بـالعدائي-1093937398.html
طهران تحذر الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن الجزر الثلاث وتصف موقفهما بـ"العدائي"
طهران تحذر الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن الجزر الثلاث وتصف موقفهما بـ"العدائي"
سبوتنيك عربي
حذّر رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي، حكام الإمارات بأن "عليهم أن يضعوا العداء مع إيران، بشأن سلامة أراضيها جانبا، ويعودوا إلى... 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T08:09+0000
2024-10-19T08:09+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091848667_0:114:1100:733_1920x0_80_0_0_b04bb96c466ee9e8372bf98392f3b9ce.jpg
وأوضح خرازي، في بيان له، أن "دخول الاتحاد الأوروبي دعما لدولة الإمارات العربية المتحدة، في قضية الجزر الثلاث، يأتي من منطلق العداء السافر لإيران بحجة كاذبة وهي دعم إيران لروسيا في أزمة أوكرانيا، بينما لم تؤكد الولايات المتحدة وأوروبا أن تكون إيران قد أعطت صواريخ بالستية لروسيا"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".وأشار خرازي إلى أن "الموقف العدائي للاتحاد الأوروبي بشأن الجزر الثلاث يفتقر إلى أي قيمة قانونية وهو مجرد موقف سياسي لجذب المساعدات والموارد المالية من دول مجلس التعاون الغنية، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، للتعويض عن التكاليف الباهظة لمشاركتهم في أزمة أوكرانيا".وأضاف خرازي: "لذلك فإن الوثائق والمستندات المتعلقة بتبعية الجزر الثلاث لإيران، قوية وواضحة، لدرجة أن مثل هذه التصريحات الصادرة بدافع جذب الموارد المالية من الآخرين لا تؤثر على موقف إيران القاطع بأن الجزر الثلاث ملك لإيران وعزم القوات المسلحة الإيرانية على الدفاع عن سلامة أراضيها".وأدانت إيران البيان المشترك الذي أصدرته أمريكا والإمارات العربية المتحدة، بشأن "الجزر الثلاث".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني في بيان رسمي، الأربعاء الماضي، إن "الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى هي أجزاء لا تتجزأ من أراضي إيران، وأي تصريحات من قبل أطراف ثالثة بشأنها باطلة وغير مقبولة من حيث الأساس".وأضاف أن "الادعاءات المتكررة التي لا أساس لها من الصحة من قبل الإمارات بشأن الجزر الثلاث، وإصدار بيانات سياسية بالتعاون مع أطراف أخرى تفتقر إلى الشرعية، ولا تقوض الوضع القانوني لإيران أو سيادتها على الجزر".وعقب اجتماع في البيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بيانا مشتركا حول الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما، تضمن فقرة تكرر مطالبة الإمارات بالجزر الإيرانية.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التقى يوم الاثنين الماضي، نظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لمناقشة مسائل تتعلق بالتجارة والأمن الإقليمي، من بين مواضيع أخرى، وكان الاجتماع هو أول زيارة لرئيس إماراتي للولايات المتحدة منذ تأسيس الإمارات في عام 1971.وسبق أن رفض مجلس التعاون الخليجي "استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث"، مشددا على "دعم سيادة الإمارات على جزرها ومياهها الإقليمية"، وذلك في الوقت الذي دعا "إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
https://sarabic.ae/20240610/الخارجية-الإيرانية-الجزر-الثلاث-جزء-لا-يتجزأ-وأبدى-من-تراب-طهران-1089690808.html
https://sarabic.ae/20231011/إيران-ترد-على-البيان-الخليجي-الأوروبي-الجزر-الثلاث-جزء-لا-يتجزأ-من-أراضينا-1081905302.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091848667_123:0:1100:733_1920x0_80_0_0_80294a74d4546f7845a326a53a3ccc50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, العالم

طهران تحذر الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن الجزر الثلاث وتصف موقفهما بـ"العدائي"

08:09 GMT 19.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemiعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
حذّر رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي، حكام الإمارات بأن "عليهم أن يضعوا العداء مع إيران، بشأن سلامة أراضيها جانبا، ويعودوا إلى الحوار"، على حد قوله.
وأوضح خرازي، في بيان له، أن "دخول الاتحاد الأوروبي دعما لدولة الإمارات العربية المتحدة، في قضية الجزر الثلاث، يأتي من منطلق العداء السافر لإيران بحجة كاذبة وهي دعم إيران لروسيا في أزمة أوكرانيا، بينما لم تؤكد الولايات المتحدة وأوروبا أن تكون إيران قد أعطت صواريخ بالستية لروسيا"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".
وأشار خرازي إلى أن "الموقف العدائي للاتحاد الأوروبي بشأن الجزر الثلاث يفتقر إلى أي قيمة قانونية وهو مجرد موقف سياسي لجذب المساعدات والموارد المالية من دول مجلس التعاون الغنية، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، للتعويض عن التكاليف الباهظة لمشاركتهم في أزمة أوكرانيا".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
الخارجية الإيرانية: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ وأبدى من تراب طهران
10 يونيو, 07:08 GMT
وأضاف خرازي: "لذلك فإن الوثائق والمستندات المتعلقة بتبعية الجزر الثلاث لإيران، قوية وواضحة، لدرجة أن مثل هذه التصريحات الصادرة بدافع جذب الموارد المالية من الآخرين لا تؤثر على موقف إيران القاطع بأن الجزر الثلاث ملك لإيران وعزم القوات المسلحة الإيرانية على الدفاع عن سلامة أراضيها".
وأدانت إيران البيان المشترك الذي أصدرته أمريكا والإمارات العربية المتحدة، بشأن "الجزر الثلاث".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني في بيان رسمي، الأربعاء الماضي، إن "الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى هي أجزاء لا تتجزأ من أراضي إيران، وأي تصريحات من قبل أطراف ثالثة بشأنها باطلة وغير مقبولة من حيث الأساس".
وأضاف أن "الادعاءات المتكررة التي لا أساس لها من الصحة من قبل الإمارات بشأن الجزر الثلاث، وإصدار بيانات سياسية بالتعاون مع أطراف أخرى تفتقر إلى الشرعية، ولا تقوض الوضع القانوني لإيران أو سيادتها على الجزر".
مناورة عسكرية للسفن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
إيران ترد على البيان الخليجي الأوروبي: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من أراضينا
11 أكتوبر 2023, 12:03 GMT
وعقب اجتماع في البيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بيانا مشتركا حول الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما، تضمن فقرة تكرر مطالبة الإمارات بالجزر الإيرانية.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التقى يوم الاثنين الماضي، نظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لمناقشة مسائل تتعلق بالتجارة والأمن الإقليمي، من بين مواضيع أخرى، وكان الاجتماع هو أول زيارة لرئيس إماراتي للولايات المتحدة منذ تأسيس الإمارات في عام 1971.
وسبق أن رفض مجلس التعاون الخليجي "استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث"، مشددا على "دعم سيادة الإمارات على جزرها ومياهها الإقليمية"، وذلك في الوقت الذي دعا "إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل07:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:43 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... تفاصيل جديدة حول مقتل السنوارأمس, 12:58 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوار17 أكتوبر, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала