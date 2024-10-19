https://sarabic.ae/20241019/طهران-تحذر-الإمارات-والاتحاد-الأوروبي-بشأن-الجزر-الثلاث-وتصف-موقفهما-بـالعدائي-1093937398.html

طهران تحذر الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن الجزر الثلاث وتصف موقفهما بـ"العدائي"

طهران تحذر الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن الجزر الثلاث وتصف موقفهما بـ"العدائي"

سبوتنيك عربي

حذّر رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي، حكام الإمارات بأن "عليهم أن يضعوا العداء مع إيران، بشأن سلامة أراضيها جانبا، ويعودوا إلى... 19.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-19T08:09+0000

2024-10-19T08:09+0000

2024-10-19T08:09+0000

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وأوضح خرازي، في بيان له، أن "دخول الاتحاد الأوروبي دعما لدولة الإمارات العربية المتحدة، في قضية الجزر الثلاث، يأتي من منطلق العداء السافر لإيران بحجة كاذبة وهي دعم إيران لروسيا في أزمة أوكرانيا، بينما لم تؤكد الولايات المتحدة وأوروبا أن تكون إيران قد أعطت صواريخ بالستية لروسيا"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".وأشار خرازي إلى أن "الموقف العدائي للاتحاد الأوروبي بشأن الجزر الثلاث يفتقر إلى أي قيمة قانونية وهو مجرد موقف سياسي لجذب المساعدات والموارد المالية من دول مجلس التعاون الغنية، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، للتعويض عن التكاليف الباهظة لمشاركتهم في أزمة أوكرانيا".وأضاف خرازي: "لذلك فإن الوثائق والمستندات المتعلقة بتبعية الجزر الثلاث لإيران، قوية وواضحة، لدرجة أن مثل هذه التصريحات الصادرة بدافع جذب الموارد المالية من الآخرين لا تؤثر على موقف إيران القاطع بأن الجزر الثلاث ملك لإيران وعزم القوات المسلحة الإيرانية على الدفاع عن سلامة أراضيها".وأدانت إيران البيان المشترك الذي أصدرته أمريكا والإمارات العربية المتحدة، بشأن "الجزر الثلاث".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني في بيان رسمي، الأربعاء الماضي، إن "الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى هي أجزاء لا تتجزأ من أراضي إيران، وأي تصريحات من قبل أطراف ثالثة بشأنها باطلة وغير مقبولة من حيث الأساس".وأضاف أن "الادعاءات المتكررة التي لا أساس لها من الصحة من قبل الإمارات بشأن الجزر الثلاث، وإصدار بيانات سياسية بالتعاون مع أطراف أخرى تفتقر إلى الشرعية، ولا تقوض الوضع القانوني لإيران أو سيادتها على الجزر".وعقب اجتماع في البيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بيانا مشتركا حول الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما، تضمن فقرة تكرر مطالبة الإمارات بالجزر الإيرانية.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التقى يوم الاثنين الماضي، نظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لمناقشة مسائل تتعلق بالتجارة والأمن الإقليمي، من بين مواضيع أخرى، وكان الاجتماع هو أول زيارة لرئيس إماراتي للولايات المتحدة منذ تأسيس الإمارات في عام 1971.وسبق أن رفض مجلس التعاون الخليجي "استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث"، مشددا على "دعم سيادة الإمارات على جزرها ومياهها الإقليمية"، وذلك في الوقت الذي دعا "إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

https://sarabic.ae/20240610/الخارجية-الإيرانية-الجزر-الثلاث-جزء-لا-يتجزأ-وأبدى-من-تراب-طهران-1089690808.html

https://sarabic.ae/20231011/إيران-ترد-على-البيان-الخليجي-الأوروبي-الجزر-الثلاث-جزء-لا-يتجزأ-من-أراضينا-1081905302.html

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