https://sarabic.ae/20241019/مركز-المصالحة-الروسي-يعلن-عن-معلومات-حول-قيام-جبهة-النصرة-بالتحضير-لاستفزازات-بمواد-سامة-1093955211.html

مركز المصالحة الروسي يعلن عن معلومات حول قيام "جبهة النصرة" بالتحضير لاستفزازات بمواد سامة

مركز المصالحة الروسي يعلن عن معلومات حول قيام "جبهة النصرة" بالتحضير لاستفزازات بمواد سامة

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أوليغ إيغناسيوك، أن قوات حفظ السلام الروسية تلقت معلومات حول قيام جماعة "جبهة... 19.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-19T20:14+0000

2024-10-19T20:14+0000

2024-10-19T20:14+0000

روسيا

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101888/90/1018889018_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_c51712a88eab8ff41e5c60a509d3d57d.jpg

وأضاف إيغناسيوك، أنه "بحسب المعلومات المتوفرة، يخطط الإرهابيون، مع أعضاء منظمة الخوذ البيضاء ذات النزعة الإنسانية الزائفة، لشن عملية استخدام مواد سامة في المناطق المأهولة بالسكان في الجزء الجنوبي من منطقة خفض التصعيد بإدلب من أجل اتهام قوات الحكومة السورية بشن هجمات عشوائية واستخدام مواد سامة ضد المدنيين"وأعلن أوليغ إغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن القوات الجوية الروسية استهدفت 3 نقاط لتدريب الإرهابيين، ومستودعًا وورشتين لتصنيع الطائرات المسيرة في محافظة إدلب السورية.موسكو - سبوتنيك. وقال إغناسيوك، خلال إحاطة إعلامية مساء أمس الثلاثاء: "نفذت القوات الجوية الروسية ضربات دقيقة ضد مواقع الجماعات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد في إدلب".وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

https://sarabic.ae/20241016/مركز-المصالحة-الروسي-في-سوريا-القوات-الجوية-الروسية-تدمر-أهدافًا-إرهابية-في-إدلب-1093802175.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم