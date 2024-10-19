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مركز المصالحة الروسي يعلن عن معلومات حول قيام "جبهة النصرة" بالتحضير لاستفزازات بمواد سامة
مركز المصالحة الروسي يعلن عن معلومات حول قيام "جبهة النصرة" بالتحضير لاستفزازات بمواد سامة
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أوليغ إيغناسيوك، أن قوات حفظ السلام الروسية تلقت معلومات حول قيام جماعة "جبهة... 19.10.2024, سبوتنيك عربي
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وأضاف إيغناسيوك، أنه "بحسب المعلومات المتوفرة، يخطط الإرهابيون، مع أعضاء منظمة الخوذ البيضاء ذات النزعة الإنسانية الزائفة، لشن عملية استخدام مواد سامة في المناطق المأهولة بالسكان في الجزء الجنوبي من منطقة خفض التصعيد بإدلب من أجل اتهام قوات الحكومة السورية بشن هجمات عشوائية واستخدام مواد سامة ضد المدنيين"وأعلن أوليغ إغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن القوات الجوية الروسية استهدفت 3 نقاط لتدريب الإرهابيين، ومستودعًا وورشتين لتصنيع الطائرات المسيرة في محافظة إدلب السورية.موسكو - سبوتنيك. وقال إغناسيوك، خلال إحاطة إعلامية مساء أمس الثلاثاء: "نفذت القوات الجوية الروسية ضربات دقيقة ضد مواقع الجماعات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد في إدلب".وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://sarabic.ae/20241016/مركز-المصالحة-الروسي-في-سوريا-القوات-الجوية-الروسية-تدمر-أهدافًا-إرهابية-في-إدلب-1093802175.html
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روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مركز المصالحة الروسي يعلن عن معلومات حول قيام "جبهة النصرة" بالتحضير لاستفزازات بمواد سامة

20:14 GMT 19.10.2024
© AP Photo / Edlib News Network ENNجبهة النصرة
جبهة النصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Edlib News Network ENN
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أوليغ إيغناسيوك، أن قوات حفظ السلام الروسية تلقت معلومات حول قيام جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) بالتحضير لاستفزازات في سوريا باستخدام مواد سامة.
وأضاف إيغناسيوك، أنه "بحسب المعلومات المتوفرة، يخطط الإرهابيون، مع أعضاء منظمة الخوذ البيضاء ذات النزعة الإنسانية الزائفة، لشن عملية استخدام مواد سامة في المناطق المأهولة بالسكان في الجزء الجنوبي من منطقة خفض التصعيد بإدلب من أجل اتهام قوات الحكومة السورية بشن هجمات عشوائية واستخدام مواد سامة ضد المدنيين"
وأعلن أوليغ إغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن القوات الجوية الروسية استهدفت 3 نقاط لتدريب الإرهابيين، ومستودعًا وورشتين لتصنيع الطائرات المسيرة في محافظة إدلب السورية.
العثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
مركز المصالحة الروسي في سوريا: القوات الجوية الروسية تدمر أهدافا إرهابية في إدلب
16 أكتوبر, 00:01 GMT
موسكو - سبوتنيك. وقال إغناسيوك، خلال إحاطة إعلامية مساء أمس الثلاثاء: "نفذت القوات الجوية الروسية ضربات دقيقة ضد مواقع الجماعات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد في إدلب".
وأضاف: "نتيجة للضربات، تم تدمير 3 مراكز لتدريب الإرهابيين، ومستودعا وورشتي عمل لتصنيع الطائرات المسيرة".
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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