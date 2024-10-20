https://sarabic.ae/20241020/إسرائيل-تعتزم-اتخاذ-إجراء-قانوني-ضد-فرنسا-1093971338.html

إسرائيل تعتزم اتخاذ إجراء قانوني ضد فرنسا

إسرائيل تعتزم اتخاذ إجراء قانوني ضد فرنسا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، اعتزام بلاده اتخاذ إجراء قانوني ضد قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدم السماح للشركات... 20.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-20T15:29+0000

2024-10-20T15:29+0000

2024-10-20T15:29+0000

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وقال كاتس، عبر منصة "إكس": "أمرت موظفي وزارة الخارجية ببدء اتخاذ الإجراءات القانونية والنشاط السياسي ضد قرار الرئيس الفرنسي ماكرون، بعدم السماح للشركات الإسرائيلية بعرض منتجاتها في معرض "يورونافال" للأسلحة البحرية، الذي سيفتتح في باريس، الشهر المقبل".وتابع كاتس: "إسرائيل تقف بمفردها في طليعة الحرب ضد محور الشر والإسلام المتطرف الإيراني، ويتعين على فرنسا والعالم الحر برمته أن يقف إلى جانبها، وليس العمل ضدها"، على حد قوله.وقبل أيام، أعلن منظمو معرض "يورونافال"، أن "المعرض المخصص للدفاع البحري لن يستضيف أي أجنحة أو معدات إسرائيلية، خلال دورته المقبلة، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني المقبل)، في شمال باريس، بطلب من الحكومة الفرنسية".ويأتي القرار الفرنسي بشأن معرض الدفاع البحري في ظل التوتر بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الأيام الماضية، مع مواصلة إسرائيل حربها بقطاع غزة وتكثيف غاراتها على لبنان.وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، دعا ماكرون، إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة، التي تستخدمها في حربها بقطاع غزة، معتبرًا أن "الأولوية هي الحل السياسي للوضع".واستنكر نتنياهو، تصريحات الرئيس الفرنسي، المطالبة بحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل مواصلة حرب بلاده على غزة ولبنان.

https://sarabic.ae/20241020/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-من-الحدود-مع-لبنان-نتحول-من-مرحلة-الانتصار-إلى-مرحلة-إبادة-حزب-الله-1093971131.html

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