الدفاع الفرنسية: انضمام أوكرانيا للناتو يعتمد على الانتخابات الأمريكية

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03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:03 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:31 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حزب الله يعلن الانتقال لمرحلة جديدة وتصاعدية ضد إسرائيل، روسيا لن تسمح لأوكرانيا بصنع أسلحة نووية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
10:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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13 د
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شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
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عالم سبوتنيك
نتنياهو يتحدى المقاومة بعد استهداف منزله بمسيرة، إسرائيل تلقي منشورات على غزة تقول من يلقي سلاحه ويعيد المخطوفين، سيُسمح له بالمغادرة
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لبنان والعالم
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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241020/الدفاع-الفرنسية-انضمام-أوكرانيا-للناتو-يعتمد-على-الانتخابات-الأمريكية-1093970802.html
الدفاع الفرنسية: انضمام أوكرانيا للناتو يعتمد على الانتخابات الأمريكية
الدفاع الفرنسية: انضمام أوكرانيا للناتو يعتمد على الانتخابات الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، بأن فرنسا "ليست ضد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، لكن هذه القضية ستعتمد على الإدارة الجديدة في الولايات... 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T14:27+0000
2024-10-20T14:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال الوزير الفرنسي، في مقابلة مع صحيفة "تريبيون ديمانش": "علينا أن نجد الوسائل لتحقيق السلام الدائم".وفي الوقت نفسه، بحسب قول ليكورنو، "مهما كانت نتيجة انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني المقبل)، فإن الإدارة الأمريكية ستكون أكثر تركيزا على منطقة آسيا والمحيط الهادئ والقضية الصينية".وأوضح بوليشوك لـ"سبوتنيك"، بالقول: "انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف الناتو سيضع حدا لاحتمالات التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية، ويجعل التورط المباشر للحلف في الأعمال العدائية ضد روسيا أمرا لا مفر منه، وسيؤدي إلى تصعيد غير منضبط".
https://sarabic.ae/20241020/تقرير-خطة-النصر-التي-وضعها-زيلينسكي-تتضمن-استغلال-الغرب-لموارد-أوكرانيا-1093969911.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الفرنسية: انضمام أوكرانيا للناتو يعتمد على الانتخابات الأمريكية

14:27 GMT 20.10.2024
© Sputnikنقاط ضعف "الناتو" في الأزمة الأوكرانية
نقاط ضعف الناتو في الأزمة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
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صرح وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، بأن فرنسا "ليست ضد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، لكن هذه القضية ستعتمد على الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية"، بحسب قوله.
وقال الوزير الفرنسي، في مقابلة مع صحيفة "تريبيون ديمانش": "علينا أن نجد الوسائل لتحقيق السلام الدائم".

وأكد أن "هذا الأمر يتوقف على الإدارة، التي ستكون في البيت الأبيض. فرنسا، من حيث المبدأ، ليست ضد هذا الأمر (انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي)".

وفي الوقت نفسه، بحسب قول ليكورنو، "مهما كانت نتيجة انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني المقبل)، فإن الإدارة الأمريكية ستكون أكثر تركيزا على منطقة آسيا والمحيط الهادئ والقضية الصينية".
الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
تقرير: "خطة النصر" التي وضعها زيلينسكي تتضمن استغلال الغرب لموارد أوكرانيا
13:28 GMT

وفي سياق متصل، أكد أليكسي بوليشوك، مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، يوم أمس السبت، أن "انضمام كييف المحتمل لحلف شمال الأطلسي (الناتو) سيقضي على احتمالات التسوية السياسية للصراع بأوكرانيا، ويجعل التدخل المباشر للحلف في الصراع أمرا لا مفر منه".

وأوضح بوليشوك لـ"سبوتنيك"، بالقول: "انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف الناتو سيضع حدا لاحتمالات التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية، ويجعل التورط المباشر للحلف في الأعمال العدائية ضد روسيا أمرا لا مفر منه، وسيؤدي إلى تصعيد غير منضبط".
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