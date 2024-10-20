https://sarabic.ae/20241020/الدفاع-الفرنسية-انضمام-أوكرانيا-للناتو-يعتمد-على-الانتخابات-الأمريكية-1093970802.html
الدفاع الفرنسية: انضمام أوكرانيا للناتو يعتمد على الانتخابات الأمريكية
الدفاع الفرنسية: انضمام أوكرانيا للناتو يعتمد على الانتخابات الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، بأن فرنسا "ليست ضد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، لكن هذه القضية ستعتمد على الإدارة الجديدة في الولايات... 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T14:27+0000
2024-10-20T14:27+0000
2024-10-20T14:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال الوزير الفرنسي، في مقابلة مع صحيفة "تريبيون ديمانش": "علينا أن نجد الوسائل لتحقيق السلام الدائم".وفي الوقت نفسه، بحسب قول ليكورنو، "مهما كانت نتيجة انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني المقبل)، فإن الإدارة الأمريكية ستكون أكثر تركيزا على منطقة آسيا والمحيط الهادئ والقضية الصينية".وأوضح بوليشوك لـ"سبوتنيك"، بالقول: "انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف الناتو سيضع حدا لاحتمالات التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية، ويجعل التورط المباشر للحلف في الأعمال العدائية ضد روسيا أمرا لا مفر منه، وسيؤدي إلى تصعيد غير منضبط".
https://sarabic.ae/20241020/تقرير-خطة-النصر-التي-وضعها-زيلينسكي-تتضمن-استغلال-الغرب-لموارد-أوكرانيا-1093969911.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الفرنسية: انضمام أوكرانيا للناتو يعتمد على الانتخابات الأمريكية
صرح وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، بأن فرنسا "ليست ضد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، لكن هذه القضية ستعتمد على الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية"، بحسب قوله.
وقال الوزير الفرنسي، في مقابلة مع صحيفة "تريبيون ديمانش": "علينا أن نجد الوسائل لتحقيق السلام الدائم".
وأكد أن "هذا الأمر يتوقف على الإدارة، التي ستكون في البيت الأبيض. فرنسا، من حيث المبدأ، ليست ضد هذا الأمر (انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي)".
وفي الوقت نفسه، بحسب قول ليكورنو، "مهما كانت نتيجة انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني المقبل)، فإن الإدارة الأمريكية ستكون أكثر تركيزا على منطقة آسيا والمحيط الهادئ والقضية الصينية".
وفي سياق متصل، أكد أليكسي بوليشوك، مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، يوم أمس السبت، أن "انضمام كييف المحتمل لحلف شمال الأطلسي (الناتو) سيقضي على احتمالات التسوية السياسية للصراع بأوكرانيا، ويجعل التدخل المباشر للحلف في الصراع أمرا لا مفر منه".
وأوضح بوليشوك لـ"سبوتنيك"، بالقول: "انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف الناتو سيضع حدا لاحتمالات التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية، ويجعل التورط المباشر للحلف في الأعمال العدائية ضد روسيا أمرا لا مفر منه، وسيؤدي إلى تصعيد غير منضبط".