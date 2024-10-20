https://sarabic.ae/20241020/العاهل-الأردني-يدعو-إلى-وقف-جميع-الأعمال-العدائية-الإسرائيلية-المتطرفة-بحق-الفلسطينيين-1093970193.html
العاهل الأردني يدعو إلى وقف جميع "الأعمال العدائية الإسرائيلية المتطرفة" بحق الفلسطينيين
العاهل الأردني يدعو إلى وقف جميع "الأعمال العدائية الإسرائيلية المتطرفة" بحق الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، إلى "تعزيز الاستجابة الإنسانية بغزة، وضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية للقطاع". 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T13:36+0000
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وأكد الملك عبد الله الثاني، لدى لقائه وفدا من لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي، على "ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية الإسرائيلية المتطرفة بحق الفلسطينيين، والتي ستؤدي إلى توسيع دائرة الصراع"، حسب وكالة الأنباء الأردنية - "بترا".وجدد الملك الأردني التأكيد على ضرورة "الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وخفض التصعيد"، محذرا من تبعات الاستمرار بانتهاكات المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".ونبّه العاهل الأردني إلى "العواقب الوخيمة لاستمرار الكارثة الإنسانية في غزة"، مشيرًا إلى أهمية "الاستمرار في دعم منظمات الإغاثة الدولية وتمكينها من توفير الخدمات والمساعدات في القطاع".كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان، مستهدفة مبان في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وتقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.
https://sarabic.ae/20241020/وزير-الخارجية-الأردني-يصل-إلى-دمشق-وينقل-رسالة-شفوية-من-الملك-للرئيس-السوري-1093963170.html
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أخبار الأردن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار الأردن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
العاهل الأردني يدعو إلى وقف جميع "الأعمال العدائية الإسرائيلية المتطرفة" بحق الفلسطينيين
دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، إلى "تعزيز الاستجابة الإنسانية بغزة، وضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية للقطاع".
وأكد الملك عبد الله الثاني، لدى لقائه وفدا من لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي، على "ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية الإسرائيلية المتطرفة بحق الفلسطينيين، والتي ستؤدي إلى توسيع دائرة الصراع"، حسب وكالة
الأنباء الأردنية - "بترا".
وجدد الملك الأردني التأكيد على ضرورة "الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وخفض التصعيد"، محذرا من تبعات الاستمرار بانتهاكات المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".
ونبّه العاهل الأردني إلى "العواقب الوخيمة لاستمرار الكارثة الإنسانية في غزة"، مشيرًا إلى أهمية "الاستمرار في دعم منظمات الإغاثة الدولية وتمكينها من توفير الخدمات والمساعدات في القطاع".
يأتي ذلك، فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود
بشكل شبه يومي.
كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،
منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتشن إسرائيل
ضربات عنيفة على لبنان، مستهدفة مبان في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وتقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.