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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241020/مشاهد-لمروحية-مي-28-إن-إم-الروسية-وهي-تشن-ضربات-مباشرة-على-معدات-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1093976247.html
مشاهد لمروحية "مي-28 إن إم" الروسية وهي تشن ضربات مباشرة على معدات عسكرية أوكرانية... فيديو
مشاهد لمروحية "مي-28 إن إم" الروسية وهي تشن ضربات مباشرة على معدات عسكرية أوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تسجيلا مصورا لقيام طاقم مروحية "مي-28 إن إم" بشن ضربات مباشرة على معدات عسكرية أوكرانية، ما أدى إلى تدميرها. 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T18:24+0000
2024-10-20T18:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وتبيّن المشاهد لحظة قيام طاقم المروحية الروسية بشن ضربات مباشرة على معدات عسكرية تابعة لقوات نظام كييف، ما أدى إلى تدميرها مباشرة.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية حسّنت أماكن تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر جسيمة.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ريزنيكوفكا وسيفيرسك وفيرولوبوفكا ودالني وكوراخوفو وداتشنوي وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت هجومين مضادين شنتهما القوات الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 645 عسكريا".وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوبيانسك، بيشانوي، مقاطعة خاركوف، بريشيب وخرشنة جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 3 هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 450 عسكريًا، ومركبتين، وعددا من المدافع، ومحطة الحرب الإلكترونية "Enclave-N" ومحطة رادار مضادة للبطارية AN/TPQ-50".
https://sarabic.ae/20241020/تقرير-خطة-النصر-التي-وضعها-زيلينسكي-تتضمن-استغلال-الغرب-لموارد-أوكرانيا-1093969911.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

مشاهد لمروحية "مي-28 إن إم" الروسية وهي تشن ضربات مباشرة على معدات عسكرية أوكرانية... فيديو

18:24 GMT 20.10.2024
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمي-28إن
مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تسجيلا مصورا لقيام طاقم مروحية "مي-28 إن إم" بشن ضربات مباشرة على معدات عسكرية أوكرانية، ما أدى إلى تدميرها.
وتبيّن المشاهد لحظة قيام طاقم المروحية الروسية بشن ضربات مباشرة على معدات عسكرية تابعة لقوات نظام كييف، ما أدى إلى تدميرها مباشرة.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية حسّنت أماكن تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر جسيمة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ريزنيكوفكا وسيفيرسك وفيرولوبوفكا ودالني وكوراخوفو وداتشنوي وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت هجومين مضادين شنتهما القوات الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 645 عسكريا".
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وتابع البيان: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاع العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ديميتروف ودزيرجينسك ونوفوترويتسكوي وشيفتشينكو وتسوكورينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 9 هجمات مضادة للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 460عسكريًا، ومركبتين مدرعتين وراجمة صواريخ من طراز "غراد"، وعددا من المدافع".
وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوبيانسك، بيشانوي، مقاطعة خاركوف، بريشيب وخرشنة جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 3 هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 450 عسكريًا، ومركبتين، وعددا من المدافع، ومحطة الحرب الإلكترونية "Enclave-N" ومحطة رادار مضادة للبطارية AN/TPQ-50".
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