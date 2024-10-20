https://sarabic.ae/20241020/مشاهد-لمروحية-مي-28-إن-إم-الروسية-وهي-تشن-ضربات-مباشرة-على-معدات-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1093976247.html

مشاهد لمروحية "مي-28 إن إم" الروسية وهي تشن ضربات مباشرة على معدات عسكرية أوكرانية... فيديو

مشاهد لمروحية "مي-28 إن إم" الروسية وهي تشن ضربات مباشرة على معدات عسكرية أوكرانية... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تسجيلا مصورا لقيام طاقم مروحية "مي-28 إن إم" بشن ضربات مباشرة على معدات عسكرية أوكرانية، ما أدى إلى تدميرها. 20.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-20T18:24+0000

2024-10-20T18:24+0000

2024-10-20T18:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

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وتبيّن المشاهد لحظة قيام طاقم المروحية الروسية بشن ضربات مباشرة على معدات عسكرية تابعة لقوات نظام كييف، ما أدى إلى تدميرها مباشرة.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية حسّنت أماكن تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر جسيمة.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ريزنيكوفكا وسيفيرسك وفيرولوبوفكا ودالني وكوراخوفو وداتشنوي وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت هجومين مضادين شنتهما القوات الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 645 عسكريا".وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوبيانسك، بيشانوي، مقاطعة خاركوف، بريشيب وخرشنة جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 3 هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 450 عسكريًا، ومركبتين، وعددا من المدافع، ومحطة الحرب الإلكترونية "Enclave-N" ومحطة رادار مضادة للبطارية AN/TPQ-50".

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