https://sarabic.ae/20241021/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-طائرات-مسيرة-انطلقت-من-لبنان-1094007298.html

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرات مسيرة انطلقت من لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرات مسيرة انطلقت من لبنان

سبوتنيك عربي

بعد توقفها لفترة وجيزة، أعلنت سلطات مطار بن غوريون الإسرائيلي، اليوم الاثنين، استئناف حركة الملاحة الجوية، وذلك إثر إعلان الجيش الإسرائيلي انطلاق طائرات مسيرة... 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T14:58+0000

2024-10-21T14:58+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، إن "مروحيات وطائرات قتالية تابعة لسلاح الجو، قامت باعتراض 5 مسيرات في منطقة البحر الأبيض المتوسط".وأضاف الجيش، في بيان، أنه "تم اعتراض المسيرات قبل أن تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية"، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي تهديد أمني في منطقة مطار بن غوريون".وفي بيان لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 25 صاروخا خلال دقيقة واحدة، واعترض بعضها.وأضاف: "في أعقاب الإنذارات، التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الأعلى، بين الساعة 14:36-14:37 (غرينتش+3)، تم رصد إطلاق 25 صاروخا من الأراضي اللبنانية، تم اعتراض بعضها، ورُصد سقوط بعضها الآخر".وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "لا إصابات عقب سقوط الصواريخ".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، دوّت صفارات الإنذار بمناطق عدة شمالي إسرائيل، بينها كريات شمونة وكفار جلعادي ومنارة، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.وذكرت القناة أن إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة إثر تعرضه لشظايا صاروخ في الجليل الأعلى، دون ذكر تفاصيل أكثر.

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