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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
10:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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عالم سبوتنيك
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ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
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مساحة حرة
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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرات مسيرة انطلقت من لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرات مسيرة انطلقت من لبنان
سبوتنيك عربي
بعد توقفها لفترة وجيزة، أعلنت سلطات مطار بن غوريون الإسرائيلي، اليوم الاثنين، استئناف حركة الملاحة الجوية، وذلك إثر إعلان الجيش الإسرائيلي انطلاق طائرات مسيرة... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T14:58+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، إن "مروحيات وطائرات قتالية تابعة لسلاح الجو، قامت باعتراض 5 مسيرات في منطقة البحر الأبيض المتوسط".وأضاف الجيش، في بيان، أنه "تم اعتراض المسيرات قبل أن تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية"، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي تهديد أمني في منطقة مطار بن غوريون".وفي بيان لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 25 صاروخا خلال دقيقة واحدة، واعترض بعضها.وأضاف: "في أعقاب الإنذارات، التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الأعلى، بين الساعة 14:36-14:37 (غرينتش+3)، تم رصد إطلاق 25 صاروخا من الأراضي اللبنانية، تم اعتراض بعضها، ورُصد سقوط بعضها الآخر".وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "لا إصابات عقب سقوط الصواريخ".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، دوّت صفارات الإنذار بمناطق عدة شمالي إسرائيل، بينها كريات شمونة وكفار جلعادي ومنارة، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.وذكرت القناة أن إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة إثر تعرضه لشظايا صاروخ في الجليل الأعلى، دون ذكر تفاصيل أكثر.
https://sarabic.ae/20241021/رسالة-إلى-عدة-دول-الحديث-عن-التطبيع-بين-السعودية-وإسرائيل-يتجدد-1093997914.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرات مسيرة انطلقت من لبنان

14:58 GMT 21.10.2024
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
بعد توقفها لفترة وجيزة، أعلنت سلطات مطار بن غوريون الإسرائيلي، اليوم الاثنين، استئناف حركة الملاحة الجوية، وذلك إثر إعلان الجيش الإسرائيلي انطلاق طائرات مسيرة عدة من لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، إن "مروحيات وطائرات قتالية تابعة لسلاح الجو، قامت باعتراض 5 مسيرات في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
وأضاف الجيش، في بيان، أنه "تم اعتراض المسيرات قبل أن تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية"، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي تهديد أمني في منطقة مطار بن غوريون".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
رسالة إلى عدة دول... الحديث عن التطبيع بين السعودية وإسرائيل يتجدد
12:55 GMT
وفي بيان لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 25 صاروخا خلال دقيقة واحدة، واعترض بعضها.
وأضاف: "في أعقاب الإنذارات، التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الأعلى، بين الساعة 14:36-14:37 (غرينتش+3)، تم رصد إطلاق 25 صاروخا من الأراضي اللبنانية، تم اعتراض بعضها، ورُصد سقوط بعضها الآخر".
وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "لا إصابات عقب سقوط الصواريخ".
نتنياهو يتحدى المقاومة بعد استهداف منزله بمسيرة ويؤكد استمرار الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
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نتنياهو يؤكد استمرار الحرب بعد استهداف منزله بطائرة مسيرة
أمس, 12:48 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، دوّت صفارات الإنذار بمناطق عدة شمالي إسرائيل، بينها كريات شمونة وكفار جلعادي ومنارة، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.
وذكرت القناة أن إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة إثر تعرضه لشظايا صاروخ في الجليل الأعلى، دون ذكر تفاصيل أكثر.
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