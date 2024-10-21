https://sarabic.ae/20241021/برلماني-ليبي-اختيار-الشخصيات-للمناصب-السيادية-يبدأ-في-نوفمبر-المقبل-1094013448.html
برلماني ليبي: اختيار الشخصيات للمناصب السيادية يبدأ في نوفمبر المقبل
برلماني ليبي: اختيار الشخصيات للمناصب السيادية يبدأ في نوفمبر المقبل
سبوتنيك عربي
صرح عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، أن "كثيرا من الناس يعتقدون أن ناجي عيسى، أصبح محافظا لمصرف ليبيا بصورة دائمة، لكن الحقيقة هو أنه يتولى المنصب بصفة... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T17:46+0000
2024-10-21T17:46+0000
2024-10-21T17:46+0000
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وأكد التكبالي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "اختيار الشخصيات لشغل المناصب السيادية، سيبدأ مع نهاية نوفمبر(تشرين الثاني المقبل)، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في إطار اتفاق النجاة والمصلحة حتى الآن".واعتبر البرلماني الليبي أن "الخطوات التي اتخذتها إدارة المصرف إيجابية"، مضيفا: "نأمل أن تستمر هذه الخطوات، بالإضافة إلى خطوات أخرى تخدم المواطن".وأردف التكبالي: "سنرى في المستقبل ما إذا كانت هذه الخطوات تهدف إلى ترسيخ مواقعهم أم أنها جادة في تحقيق أهدافها"، مؤكدًا أن "لجنة الإدارة، التي تم اعتمادها اليوم من المفترض أن تكون مؤقتة لحين انتخاب محافظ جديد".جاءت تصريحات التكبالي، بعد أن اعتمد مجلس النواب الليبي مجلس الإدارة الجديد للمصرف المركزي، وذلك بعد فترة وجيزة من اعتماد المحافظ ونائبه، على أن يعمل مجلس الإدارة الجديد وفق المدة المحددة قانونًا لمجلس إدارة المصرف المركزي.وتم تكليف مجلس إدارة المصرف المركزي بعد سلسلة من الإشكاليات، التي أثرت بعمق على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ما استدعى اتخاذ خطوات حاسمة لإعادة الاستقرار وتحقيق التوازن المالي.
https://sarabic.ae/20240903/تفاهمات-جديدة-برعاية-أممية-حول-أزمة-مصرف-ليبيا-المركزي-بين-مجلسي-النواب-والدولة-1092370281.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, حصري
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, حصري
برلماني ليبي: اختيار الشخصيات للمناصب السيادية يبدأ في نوفمبر المقبل
حصري
صرح عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، أن "كثيرا من الناس يعتقدون أن ناجي عيسى، أصبح محافظا لمصرف ليبيا بصورة دائمة، لكن الحقيقة هو أنه يتولى المنصب بصفة مؤقتة".
وأكد التكبالي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك
"، أن "اختيار الشخصيات لشغل المناصب السيادية، سيبدأ مع نهاية نوفمبر(تشرين الثاني المقبل)، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في إطار اتفاق النجاة والمصلحة حتى الآن".
واعتبر البرلماني الليبي أن "الخطوات التي اتخذتها إدارة المصرف
إيجابية"، مضيفا: "نأمل أن تستمر هذه الخطوات، بالإضافة إلى خطوات أخرى تخدم المواطن".
وأردف التكبالي: "سنرى في المستقبل ما إذا كانت هذه الخطوات تهدف إلى ترسيخ مواقعهم أم أنها جادة في تحقيق أهدافها"، مؤكدًا أن "لجنة الإدارة، التي تم اعتمادها اليوم من المفترض أن تكون مؤقتة لحين انتخاب محافظ جديد".
جاءت تصريحات التكبالي، بعد أن اعتمد مجلس النواب الليبي مجلس الإدارة الجديد
للمصرف المركزي، وذلك بعد فترة وجيزة من اعتماد المحافظ ونائبه، على أن يعمل مجلس الإدارة الجديد وفق المدة المحددة قانونًا لمجلس إدارة المصرف المركزي.
وتم تكليف مجلس إدارة المصرف المركزي بعد سلسلة من الإشكاليات، التي أثرت بعمق على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ما استدعى اتخاذ خطوات حاسمة لإعادة الاستقرار وتحقيق التوازن المالي.