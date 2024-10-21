https://sarabic.ae/20241021/رئيس-اتحاد-نقابات-العمال-في-لبنان-العدوان-الإسرائيلي-يفاقم-الأزمات-الاقتصادية-والاجتماعية-في-بلادنا-1094000530.html

رئيس اتحاد نقابات العمال في لبنان: العدوان الإسرائيلي يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا

رئيس اتحاد نقابات العمال في لبنان: العدوان الإسرائيلي يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال في لبنان، كاسترو عبد الله، أن "العدوان الإسرائيلي على لبنان، أدى إلى دمار كبير في القطاع الزراعي، حيث تم استهداف الأراضي... 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T13:28+0000

2024-10-21T13:28+0000

2024-10-21T13:28+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/11/1093873009_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_5a3b3063fb53be80025906e02affa83b.jpg

وأشار عبد الله، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الاستهداف يهدف إلى دفع الناس من أراضيهم، التي تُعتبر من مقومات صمودهم"، مشدداً أن "الكهرباء والمياه قد تم استهدافهما، مما زاد من معاناة السكان في المناطق التي تعيش على هذه الأراضي".وأكد أن "العمل تراجع في المطار والمرفأ، مما انعكس سلبًا على السلع الغذائية وزاد من نسبة الفقر في لبنان". ولفت إلى أن "الناس فقدوا 97% من القوة الشرائية لرواتبهم قبل توسع العدوان، مما أثّر على كلفة النزوح".وأوضح عبد الله أن "الاتحاد الوطني للنقابات حاول تقديم العون للناس، لكن لا يوجد قانون يردع السرقات وارتفاع الأسعار، حيث يعاني الناس من جشع بعض التجار".وأشار إلى "وجود تضامن اجتماعي كبير، وإن لم يكن موجودًا، لكان الوضع أسوأ بكثير".وحذّر من أن "بعض الأصوات التي تروّج للانقسام الطائفي تعمل على تعزيز أجندات العدو". وعبّر عن قلقه من "رأس المال الجبان، الذي يمثل جزءًا من الفساد الكبير، حيث غادر أصحاب رؤوس الأموال تاركين الموظفين والعمال".وأكد عبد الله على ضرورة "مطالبة الحكومة اللبنانية بالتحرك، خاصة في ظل حالة التعطيل القسري، وأن يكون هناك تمديد للمهل، وفق قانون العمل لحفظ حقوق العمال".وشدد على "المشكلة الحقيقية في ملف هؤلاء العاملات، حيث تم رفض استقبالهن في مراكز الإيواء، كما أننا لم نشهد تجاوبا من بعض السفارات". وذكر أن "بعض السفارات استقبلت رعاياها، ولكن الأماكن المتاحة محدودة، في حين تم نقل مجموعة كبيرة منهن إلى منطقة عكار".

https://sarabic.ae/20241021/تقارير-استنزاف-كبير-للآليات-المدرعة-والدبابات-في-قطاع-غزة-وجنوب-لبنان-1093986975.html

https://sarabic.ae/20241020/13-غارة-إسرائيلية-عنيفة-على-مناطق-مختلفة-بالضاحية-الجنوبية-لبيروت-فيديو-1093978963.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم