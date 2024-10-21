رئيس اتحاد نقابات العمال في لبنان: العدوان الإسرائيلي يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
10:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يتحدى المقاومة بعد استهداف منزله بمسيرة، إسرائيل تلقي منشورات على غزة تقول من يلقي سلاحه ويعيد المخطوفين، سيُسمح له بالمغادرة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أمريكا محكومة من قبل إسرائيل ونتنياهو هو الذي يحكم الولايات المتحدة الأمريكية وليس العكس
16:03 GMT
58 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241021/رئيس-اتحاد-نقابات-العمال-في-لبنان-العدوان-الإسرائيلي-يفاقم-الأزمات-الاقتصادية-والاجتماعية-في-بلادنا-1094000530.html
رئيس اتحاد نقابات العمال في لبنان: العدوان الإسرائيلي يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا
رئيس اتحاد نقابات العمال في لبنان: العدوان الإسرائيلي يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال في لبنان، كاسترو عبد الله، أن "العدوان الإسرائيلي على لبنان، أدى إلى دمار كبير في القطاع الزراعي، حيث تم استهداف الأراضي... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T13:28+0000
2024-10-21T13:28+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/11/1093873009_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_5a3b3063fb53be80025906e02affa83b.jpg
وأشار عبد الله، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الاستهداف يهدف إلى دفع الناس من أراضيهم، التي تُعتبر من مقومات صمودهم"، مشدداً أن "الكهرباء والمياه قد تم استهدافهما، مما زاد من معاناة السكان في المناطق التي تعيش على هذه الأراضي".وأكد أن "العمل تراجع في المطار والمرفأ، مما انعكس سلبًا على السلع الغذائية وزاد من نسبة الفقر في لبنان". ولفت إلى أن "الناس فقدوا 97% من القوة الشرائية لرواتبهم قبل توسع العدوان، مما أثّر على كلفة النزوح".وأوضح عبد الله أن "الاتحاد الوطني للنقابات حاول تقديم العون للناس، لكن لا يوجد قانون يردع السرقات وارتفاع الأسعار، حيث يعاني الناس من جشع بعض التجار".وأشار إلى "وجود تضامن اجتماعي كبير، وإن لم يكن موجودًا، لكان الوضع أسوأ بكثير".وحذّر من أن "بعض الأصوات التي تروّج للانقسام الطائفي تعمل على تعزيز أجندات العدو". وعبّر عن قلقه من "رأس المال الجبان، الذي يمثل جزءًا من الفساد الكبير، حيث غادر أصحاب رؤوس الأموال تاركين الموظفين والعمال".وأكد عبد الله على ضرورة "مطالبة الحكومة اللبنانية بالتحرك، خاصة في ظل حالة التعطيل القسري، وأن يكون هناك تمديد للمهل، وفق قانون العمل لحفظ حقوق العمال".وشدد على "المشكلة الحقيقية في ملف هؤلاء العاملات، حيث تم رفض استقبالهن في مراكز الإيواء، كما أننا لم نشهد تجاوبا من بعض السفارات". وذكر أن "بعض السفارات استقبلت رعاياها، ولكن الأماكن المتاحة محدودة، في حين تم نقل مجموعة كبيرة منهن إلى منطقة عكار".
https://sarabic.ae/20241021/تقارير-استنزاف-كبير-للآليات-المدرعة-والدبابات-في-قطاع-غزة-وجنوب-لبنان-1093986975.html
https://sarabic.ae/20241020/13-غارة-إسرائيلية-عنيفة-على-مناطق-مختلفة-بالضاحية-الجنوبية-لبيروت-فيديو-1093978963.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/11/1093873009_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_3b59d1b7eb9b76f341376a265b0d2cb4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

رئيس اتحاد نقابات العمال في لبنان: العدوان الإسرائيلي يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا

13:28 GMT 21.10.2024
© Sputnik . Shams Melhem مراكز الإيواء المؤقتة في الحرجلة الذي افتتحته الحكومة السورية لاستقبال الوافدين من لبنان
مراكز الإيواء المؤقتة في الحرجلة الذي افتتحته الحكومة السورية لاستقبال الوافدين من لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© Sputnik . Shams Melhem
تابعنا عبر
حصري
أكد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال في لبنان، كاسترو عبد الله، أن "العدوان الإسرائيلي على لبنان، أدى إلى دمار كبير في القطاع الزراعي، حيث تم استهداف الأراضي الزراعية بالفوسفور الأبيض، مما أثّر سلبًا على المواسم الزراعية والعاملين فيها، سواء من اللبنانيين أو الأجانب".
وأشار عبد الله، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الاستهداف يهدف إلى دفع الناس من أراضيهم، التي تُعتبر من مقومات صمودهم"، مشدداً أن "الكهرباء والمياه قد تم استهدافهما، مما زاد من معاناة السكان في المناطق التي تعيش على هذه الأراضي".

وتابع: "العديد من أصحاب العمل في القطاع الخاص لجأوا إلى صرف العمال، مما أدى إلى فقدان الآلاف لوظائفهم"، كما سلّط الضوء على "تأثير العدوان على المؤسسات الخاضعة للحماية الاجتماعية"، مشيرًا إلى أن "الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، تفاقمت بسبب هذه الظروف".

وأكد أن "العمل تراجع في المطار والمرفأ، مما انعكس سلبًا على السلع الغذائية وزاد من نسبة الفقر في لبنان".
ولفت إلى أن "الناس فقدوا 97% من القوة الشرائية لرواتبهم قبل توسع العدوان، مما أثّر على كلفة النزوح".
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
تقارير: استنزاف كبير للآليات المدرعة والدبابات في قطاع غزة وجنوب لبنان
08:46 GMT
وأوضح عبد الله أن "الاتحاد الوطني للنقابات حاول تقديم العون للناس، لكن لا يوجد قانون يردع السرقات وارتفاع الأسعار، حيث يعاني الناس من جشع بعض التجار".

وشدد على أنه "رغم ارتفاع الأسعار، لم نشهد حالة من الهلع أو تخزين السلع، إلا أن هناك جشعاً من أصحاب الأملاك في مسألة استئجار المنازل، بالإضافة إلى مشاكل الكهرباء والمياه".

وأشار إلى "وجود تضامن اجتماعي كبير، وإن لم يكن موجودًا، لكان الوضع أسوأ بكثير".
وحذّر من أن "بعض الأصوات التي تروّج للانقسام الطائفي تعمل على تعزيز أجندات العدو".
وعبّر عن قلقه من "رأس المال الجبان، الذي يمثل جزءًا من الفساد الكبير، حيث غادر أصحاب رؤوس الأموال تاركين الموظفين والعمال".
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
13 غارة إسرائيلية عنيفة على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت... فيديو
أمس, 23:15 GMT
وأكد عبد الله على ضرورة "مطالبة الحكومة اللبنانية بالتحرك، خاصة في ظل حالة التعطيل القسري، وأن يكون هناك تمديد للمهل، وفق قانون العمل لحفظ حقوق العمال".

وأشار إلى "الجهود التي يبذلها الاتحاد الوطني في تأسيس نقابة للعاملات في الخدمة المنزلية".

وشدد على "المشكلة الحقيقية في ملف هؤلاء العاملات، حيث تم رفض استقبالهن في مراكز الإيواء، كما أننا لم نشهد تجاوبا من بعض السفارات".
وذكر أن "بعض السفارات استقبلت رعاياها، ولكن الأماكن المتاحة محدودة، في حين تم نقل مجموعة كبيرة منهن إلى منطقة عكار".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:25 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала