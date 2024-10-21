https://sarabic.ae/20241021/لقطات-متداولة-لطائرة-تهبط-في-مطار-بيروت-وسط-القصف-الإسرائيلي-صور-1093979182.html
لقطات متداولة لطائرة تهبط في مطار بيروت وسط القصف الإسرائيلي.. صور
لقطات متداولة لطائرة تهبط في مطار بيروت وسط القصف الإسرائيلي.. صور
سبوتنيك عربي
أظهرت صور متداولة هبوط طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، اليوم الاثنين، وسط القصف الإسرائيلي العنيف لمحيط مطار بيروت. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T01:47+0000
2024-10-21T01:47+0000
2024-10-21T01:47+0000
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وقال مصدر ميداني، اليوم الاثنين، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة 13 موقعاً في مناطق متعددة بالضاحية الجنوبية لبيروت" .وأوضح المصدر أن، "الاستهداف تسبب بدمار كبير وانهيار مبان سكنية كاملة بفعل شدة الانفجار".ولفت المصدر إلى أنه" من بين المباني المستهدفة بنى تحتية لمؤسسة القرض الحسن التي كان قد هدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باستهدافها".وكان قد نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه الرسمي على منصة" إكس"، صور وخرائط لبنك أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال إنها تحوي بنية تحتية لمؤسسات اقتصادية تابعة لحزب الله".من جهته، أعلن حزب الله اللبناني في 26 بياناً له عن استهداف 26 موقعاً للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده ومحاولات للتسلل خلال ال24 ساعة الماضية.كما أعلن حزب الله اللبناني في بيان عن إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "هيرمز 900".
https://sarabic.ae/20241020/13-غارة-إسرائيلية-عنيفة-على-مناطق-مختلفة-بالضاحية-الجنوبية-لبيروت-فيديو-1093978963.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
مطار بيروت, الضاحية الجنوبية, أخبار الضاحية الجنوبية, لبنان, أخبار لبنان, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, العالم العربي, قصف إسرائيلي, عدوان إسرائيلي, طوفان الأقصى
مطار بيروت, الضاحية الجنوبية, أخبار الضاحية الجنوبية, لبنان, أخبار لبنان, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, العالم العربي, قصف إسرائيلي, عدوان إسرائيلي, طوفان الأقصى
لقطات متداولة لطائرة تهبط في مطار بيروت وسط القصف الإسرائيلي.. صور
أظهرت صور متداولة هبوط طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، اليوم الاثنين، وسط القصف الإسرائيلي العنيف لمحيط مطار بيروت.
وقال مصدر ميداني، اليوم الاثنين، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة
13 موقعاً في مناطق متعددة بالضاحية الجنوبية لبيروت" .
وأوضح المصدر أن، "الاستهداف تسبب بدمار كبير وانهيار مبان سكنية كاملة بفعل شدة الانفجار".
ولفت المصدر إلى أنه" من بين المباني المستهدفة بنى تحتية لمؤسسة القرض الحسن التي كان قد هدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باستهدافها".
وكان قد نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه الرسمي على منصة" إكس"، صور وخرائط لبنك أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال إنها تحوي بنية تحتية لمؤسسات اقتصادية تابعة لحزب الله".
من جهته، أعلن حزب الله اللبناني في 26 بياناً له عن استهداف 26 موقعاً للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده ومحاولات للتسلل خلال ال24 ساعة الماضية.
كما أعلن حزب الله اللبناني في بيان عن إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "هيرمز 900".