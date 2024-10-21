https://sarabic.ae/20241021/مولدوفا-تغيير-كبير-في-نتائج-الاستفتاء-حول-انضمام-البلاد-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1093984061.html

مولدوفا... تغيير كبير في نتائج الاستفتاء حول انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي

مولدوفا... تغيير كبير في نتائج الاستفتاء حول انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا، اليوم الاثنين، أن ما يزيد قليلا عن 50 في المئة من مواطني مولدوفا يؤيدون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فيما عارضه... 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T07:49+0000

2024-10-21T07:49+0000

2024-10-21T07:49+0000

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ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية عارض (730 ألفاً و664 ناخباً) ما يمثل 49.93% من الناخبين فكرة انضمام كيشينيوف إلى الاتحاد الأوروبي، بينما أيدها (732 ألفاً و780 ناخباً) ما يمثل 50.07% من الناخبين. وفي الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نفس اليوم، تتقدم رئيسة الدولة الحالية، مايا ساندو، التي تترشح لولاية ثانية، حيث حصلت على 41.92% من الأصوات.وبالنسبة للاستفتاء، يجب على المواطنين الإجابة عن سؤال واحد: "هل تؤيد تغيير الدستور كي تنضم جمهورية مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي؟"، حيث لاقت فكرة الاستفتاء انتقادات من قبل الجمهور وقوى المعارضة في مولدوفا. إذ إن المعارضة تعتقد أن الاستفتاء لا يعكس تطلعات الشعب بقدر ما هو أداة لتعزيز موقف السلطات الحالية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وفي أعقاب اختتام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية أعلنت ساندو، أن مولدوفا واجهت "هجوما غير مسبوق على الديمقراطية"، متهمة جماعات "على صلة بجهات أجنبية بمحاولة شراء أصوات الناخبين".وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء مولدوفا أمام الناخبين أمس الأحد، للتصويت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.ويتنافس 11 مرشحا على منصب رئيس الدولة، بمن في ذلك الرئيسة الحالية مايا ساندو، والمدعي العام السابق ألكسندر ستويانوغلو، ورئيسا الوزراء السابقان فاسيلي تارليف وإيون تشيكو، والرئيسة السابقة لمنطقة غاغاوزيا إيرينا فلاخ، وكذلك عدة وزراء سابقين.

https://sarabic.ae/20240718/موسكو-واشنطن-تدفع-مولدوفا-نحو-السيناريو-الأوكراني--1090924124.html

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مولدوفا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي