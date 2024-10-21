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مولدوفا.. غالبية السكان تصوت ضد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء
مولدوفا.. غالبية السكان تصوت ضد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء
سبوتنيك عربي
صوت أغلب المولدوفيين، ضد انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء جرى في الجمهورية يوم أمس الأحد. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T03:19+0000
2024-10-21T03:19+0000
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الأحداث السياسية في مولدوفا
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كيشيناو - سبوتنيك. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا، فجر الاثنين، أن نتائج فرز 91.08 بالمئة من الأصوات بينت أن 53.54 بالمئة من المواطنين صوتوا ضد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مقابل نحو 46.46 بالمئة لمؤيدي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.هذا، وتجري في الوقت ذاته الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في مولدوفا. وبعد معالجة 95 بالمئة من البروتوكولات الواردة من مراكز الاقتراع، حصلت ساندو على 39.79 بالمئة من أصوات الناخبين، بينما حل المدعي العام السابق المؤيد لتعزيز العلاقات مع روسيا، ألكسندر ستويانوغلو في المركز الثاني بحصوله على نسبة 27.63 من الأصوات، حسبما أفادت به لجنة الانتخابات المركزية .وفي أعقاب اختتام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية أعلنت ساندو، أن مولدوفا واجهت "هجوما غير مسبوق على الديمقراطية". متهمة "عصابات إجرامية على صلة بجهات أجنبية" بمحاولة شراء أصوات الناخبين.وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ستجري في الجمهورية الجولة الثانية من الانتخابات في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل .وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء مولدوفا أمام الناخبين أمس الأحد، للتصويت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وبحسب القانون المحلي، تعتبر الانتخابات الرئاسية سارية المفعول، إذا تجاوزت نسبة المشاركة 33.3%. ونفس المؤشر ينطبق كذلك على إجراء الاستفتاء.ويتنافس 11 مرشحا على منصب رئيس الدولة، بمن في ذلك الرئيسة الحالية مايا ساندو، والمدعي العام السابق ألكسندر ستويانوغلو، ورئيسا الوزراء السابقان فاسيلي تارليف وإيون تشيكو، والرئيسة السابقة لمنطقة غاغاوزيا إيرينا فلاخ، وكذلك عدة وزراء سابقين.
https://sarabic.ae/20240817/موسكو-تدعو-كيشينوف-إلى-الالتزام-بوضع-الحياد-والتوقف-عن-التلاعب-غير-المسؤول-بسيادة-مولدوفا-وأمنها-1091841714.html
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مولدوفا, الأحداث السياسية في مولدوفا, مولدوفا, العالم
مولدوفا, الأحداث السياسية في مولدوفا, مولدوفا, العالم

مولدوفا.. غالبية السكان تصوت ضد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء

03:19 GMT 21.10.2024
© Sputnik . Dmitrij Osmatesko / الانتقال إلى بنك الصورالتصويت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مولدوفا 20 أكتوبر 2024
التصويت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مولدوفا 20 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© Sputnik . Dmitrij Osmatesko
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صوت أغلب المولدوفيين، ضد انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء جرى في الجمهورية يوم أمس الأحد.
كيشيناو - سبوتنيك. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا، فجر الاثنين، أن نتائج فرز 91.08 بالمئة من الأصوات بينت أن 53.54 بالمئة من المواطنين صوتوا ضد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مقابل نحو 46.46 بالمئة لمؤيدي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وطرح على المواطنين سؤال: "هل تؤيدون تعديل الدستور لغرض انضمام جمهورية مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي؟".
هذا، وتجري في الوقت ذاته الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في مولدوفا. وبعد معالجة 95 بالمئة من البروتوكولات الواردة من مراكز الاقتراع، حصلت ساندو على 39.79 بالمئة من أصوات الناخبين، بينما حل المدعي العام السابق المؤيد لتعزيز العلاقات مع روسيا، ألكسندر ستويانوغلو في المركز الثاني بحصوله على نسبة 27.63 من الأصوات، حسبما أفادت به لجنة الانتخابات المركزية .
وفي أعقاب اختتام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية أعلنت ساندو، أن مولدوفا واجهت "هجوما غير مسبوق على الديمقراطية". متهمة "عصابات إجرامية على صلة بجهات أجنبية" بمحاولة شراء أصوات الناخبين.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ستجري في الجمهورية الجولة الثانية من الانتخابات في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل .
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
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17 أغسطس, 10:18 GMT
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء مولدوفا أمام الناخبين أمس الأحد، للتصويت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب القانون المحلي، تعتبر الانتخابات الرئاسية سارية المفعول، إذا تجاوزت نسبة المشاركة 33.3%. ونفس المؤشر ينطبق كذلك على إجراء الاستفتاء.
ويتنافس 11 مرشحا على منصب رئيس الدولة، بمن في ذلك الرئيسة الحالية مايا ساندو، والمدعي العام السابق ألكسندر ستويانوغلو، ورئيسا الوزراء السابقان فاسيلي تارليف وإيون تشيكو، والرئيسة السابقة لمنطقة غاغاوزيا إيرينا فلاخ، وكذلك عدة وزراء سابقين.
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