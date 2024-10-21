https://sarabic.ae/20241021/مولدوفا-غالبية-السكان-تصوت-ضد-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-في-الاستفتاء-1093979865.html

مولدوفا.. غالبية السكان تصوت ضد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء

مولدوفا.. غالبية السكان تصوت ضد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء

سبوتنيك عربي

صوت أغلب المولدوفيين، ضد انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء جرى في الجمهورية يوم أمس الأحد. 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T03:19+0000

2024-10-21T03:19+0000

2024-10-21T03:19+0000

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كيشيناو - سبوتنيك. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا، فجر الاثنين، أن نتائج فرز 91.08 بالمئة من الأصوات بينت أن 53.54 بالمئة من المواطنين صوتوا ضد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مقابل نحو 46.46 بالمئة لمؤيدي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.هذا، وتجري في الوقت ذاته الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في مولدوفا. وبعد معالجة 95 بالمئة من البروتوكولات الواردة من مراكز الاقتراع، حصلت ساندو على 39.79 بالمئة من أصوات الناخبين، بينما حل المدعي العام السابق المؤيد لتعزيز العلاقات مع روسيا، ألكسندر ستويانوغلو في المركز الثاني بحصوله على نسبة 27.63 من الأصوات، حسبما أفادت به لجنة الانتخابات المركزية .وفي أعقاب اختتام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية أعلنت ساندو، أن مولدوفا واجهت "هجوما غير مسبوق على الديمقراطية". متهمة "عصابات إجرامية على صلة بجهات أجنبية" بمحاولة شراء أصوات الناخبين.وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ستجري في الجمهورية الجولة الثانية من الانتخابات في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل .وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء مولدوفا أمام الناخبين أمس الأحد، للتصويت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وبحسب القانون المحلي، تعتبر الانتخابات الرئاسية سارية المفعول، إذا تجاوزت نسبة المشاركة 33.3%. ونفس المؤشر ينطبق كذلك على إجراء الاستفتاء.ويتنافس 11 مرشحا على منصب رئيس الدولة، بمن في ذلك الرئيسة الحالية مايا ساندو، والمدعي العام السابق ألكسندر ستويانوغلو، ورئيسا الوزراء السابقان فاسيلي تارليف وإيون تشيكو، والرئيسة السابقة لمنطقة غاغاوزيا إيرينا فلاخ، وكذلك عدة وزراء سابقين.

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مولدوفا, الأحداث السياسية في مولدوفا, مولدوفا, العالم