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"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية بصاروخ فرط صوتي... فيديو
"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية بصاروخ فرط صوتي... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، مهاجمة قاعدة عسكرية في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي، ضمن هجمات الجماعة، التي تقول إنها لإسناد الفصائل الفلسطينية... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T13:38+0000
2024-10-22T13:38+0000
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وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري نقله تلفزيون "المسيرة"، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة عسكرية للعدو الإسرائيلي شرق منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".وأضاف أن "الصاروخ الفرط صوتي نجح في الوصول إلى هدفه متجاوزا المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية".كما أكد سريع "الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، ووقف العدوان على لبنان"، بحسب قوله.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن، تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20241018/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-سفينة-جديدة-في-البحر-العربي-بالطائرات-المسيرة-1093932260.html
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طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, غزة, لبنان, أنصار الله, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, غزة, لبنان, أنصار الله, العالم العربي, الأخبار

"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية بصاروخ فرط صوتي... فيديو

13:38 GMT 22.10.2024
© AP Photo / Hani Mohammedمسلحو جماعة أنصار الله في اليمن
مسلحو جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، مهاجمة قاعدة عسكرية في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي، ضمن هجمات الجماعة، التي تقول إنها لإسناد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، و"حزب الله" في لبنان.
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري نقله تلفزيون "المسيرة"، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة عسكرية للعدو الإسرائيلي شرق منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".
وأضاف أن "الصاروخ الفرط صوتي نجح في الوصول إلى هدفه متجاوزا المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية".
كما أكد سريع "الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، ووقف العدوان على لبنان"، بحسب قوله.
تحولت إلى كتلة من اللهب...أنصار الله تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
"أنصار الله" تعلن مهاجمة سفينة جديدة في البحر العربي بالطائرات المسيرة
18 أكتوبر, 22:12 GMT
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن، تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".

وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
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