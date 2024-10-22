https://sarabic.ae/20241022/إيران-تبدأ-البناء-على-جزر-متنازع-عليها-مع-الإمارات-وتؤكد-عدم-التفريط-فيها-1094020416.html

إيران تبدأ البناء على جزر متنازع عليها مع الإمارات وتؤكد عدم التفريط فيها

إيران تبدأ البناء على جزر متنازع عليها مع الإمارات وتؤكد عدم التفريط فيها

سبوتنيك عربي

كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للأراضي والإسكان في إيران، أرسلان مالكي، يوم أمس الاثنين، عن بدء عمليات بناء 110 وحدات سكنية في جزيرة أبو موسى الإيرانية في... 22.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-22T05:51+0000

2024-10-22T05:51+0000

2024-10-22T06:02+0000

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وقال مالكي في تصريح أدلى به في محافظة خراسان جنوبي إيران: "أن هناك قانونا سُن في البلاد لبناء مساكن لجميع سكان جزيرة أبو موسى وجميع المواطنين الإيرانيين الذين يرغبون في السكن فيها، وقد صدر مرسوم حكومي ببدء بناء 110 وحدات سكنية في هذه الجزيرة والعمليات التنفيذية ستبدأ قريبا".وبحسب وكالة "مهر" للأنباء، فإن مالكي أكد أن كل مساحة جزيرة أبو موسى مسجلة باسم الحكومة الإيرانية، وتعتبر كل مساحة هذه الجزيرة من الأراضي الوطنية التي تم تسجيلها في المؤسسة الوطنية للأراضي والإسكان أيضا.من جهته علّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على بيان الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الأخير بشأن الجزر الثلاث، قائلا: "أصدقاؤنا في المنطقة يطرحون القضايا التي كانت محل نقاش بيننا وإحدى الدول على الساحة العامة، ويطرحون على دول ليس لها علاقة بهذه القضايا".وأضاف بقائي: "نحن على اتصال مع الأصدقاء والدول التي تتعامل مع هذه القضية قبل وبعد كل اجتماع على مدار العام"، مبينا: "لقد سمعتم موقف إيران كثيرا، وقد كررت موقفها مرارا، إيران لن تترد في سلامة أراضيها وحفظ سيادتها على الجزر الثلاث ولن تتغاضى عن سيادتها".وسبق أن رفض مجلس التعاون الخليجي "استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث"، مشددا على "دعم سيادة الإمارات على جزرها ومياهها الإقليمية"، وذلك في الوقت الذي دعا "إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".إيران تستدعي سفير المجر بصفتها رئيسة للاتحاد الأوروبي "احتجاجا" على بيان القمة الأوروبية الخليجيةأزمة الجزر الثلاثة المتنازع عليها مع الإمارات.. هل تعرقل جهود التطبيع بين إيران ودول الخليج؟

https://sarabic.ae/20241019/طهران-تحذر-الإمارات-والاتحاد-الأوروبي-بشأن-الجزر-الثلاث-وتصف-موقفهما-بـالعدائي-1093937398.html

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