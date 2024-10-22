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إيران تبدأ البناء على جزر متنازع عليها مع الإمارات وتؤكد عدم التفريط فيها
إيران تبدأ البناء على جزر متنازع عليها مع الإمارات وتؤكد عدم التفريط فيها
سبوتنيك عربي
كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للأراضي والإسكان في إيران، أرسلان مالكي، يوم أمس الاثنين، عن بدء عمليات بناء 110 وحدات سكنية في جزيرة أبو موسى الإيرانية في... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T05:51+0000
2024-10-22T06:02+0000
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وقال مالكي في تصريح أدلى به في محافظة خراسان جنوبي إيران: "أن هناك قانونا سُن في البلاد لبناء مساكن لجميع سكان جزيرة أبو موسى وجميع المواطنين الإيرانيين الذين يرغبون في السكن فيها، وقد صدر مرسوم حكومي ببدء بناء 110 وحدات سكنية في هذه الجزيرة والعمليات التنفيذية ستبدأ قريبا".وبحسب وكالة "مهر" للأنباء، فإن مالكي أكد أن كل مساحة جزيرة أبو موسى مسجلة باسم الحكومة الإيرانية، وتعتبر كل مساحة هذه الجزيرة من الأراضي الوطنية التي تم تسجيلها في المؤسسة الوطنية للأراضي والإسكان أيضا.من جهته علّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على بيان الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الأخير بشأن الجزر الثلاث، قائلا: "أصدقاؤنا في المنطقة يطرحون القضايا التي كانت محل نقاش بيننا وإحدى الدول على الساحة العامة، ويطرحون على دول ليس لها علاقة بهذه القضايا".وأضاف بقائي: "نحن على اتصال مع الأصدقاء والدول التي تتعامل مع هذه القضية قبل وبعد كل اجتماع على مدار العام"، مبينا: "لقد سمعتم موقف إيران كثيرا، وقد كررت موقفها مرارا، إيران لن تترد في سلامة أراضيها وحفظ سيادتها على الجزر الثلاث ولن تتغاضى عن سيادتها".وسبق أن رفض مجلس التعاون الخليجي "استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث"، مشددا على "دعم سيادة الإمارات على جزرها ومياهها الإقليمية"، وذلك في الوقت الذي دعا "إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".إيران تستدعي سفير المجر بصفتها رئيسة للاتحاد الأوروبي "احتجاجا" على بيان القمة الأوروبية الخليجيةأزمة الجزر الثلاثة المتنازع عليها مع الإمارات.. هل تعرقل جهود التطبيع بين إيران ودول الخليج؟
https://sarabic.ae/20241019/طهران-تحذر-الإمارات-والاتحاد-الأوروبي-بشأن-الجزر-الثلاث-وتصف-موقفهما-بـالعدائي-1093937398.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة

إيران تبدأ البناء على جزر متنازع عليها مع الإمارات وتؤكد عدم التفريط فيها

05:51 GMT 22.10.2024 (تم التحديث: 06:02 GMT 22.10.2024)
© AP Photo / Vahid Salemiسفينة قوات الحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي
سفينة قوات الحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للأراضي والإسكان في إيران، أرسلان مالكي، يوم أمس الاثنين، عن بدء عمليات بناء 110 وحدات سكنية في جزيرة أبو موسى الإيرانية في الخليج ضمن مشروع النهضة الوطنية للإسكان.
وقال مالكي في تصريح أدلى به في محافظة خراسان جنوبي إيران: "أن هناك قانونا سُن في البلاد لبناء مساكن لجميع سكان جزيرة أبو موسى وجميع المواطنين الإيرانيين الذين يرغبون في السكن فيها، وقد صدر مرسوم حكومي ببدء بناء 110 وحدات سكنية في هذه الجزيرة والعمليات التنفيذية ستبدأ قريبا".
وبحسب وكالة "مهر" للأنباء، فإن مالكي أكد أن كل مساحة جزيرة أبو موسى مسجلة باسم الحكومة الإيرانية، وتعتبر كل مساحة هذه الجزيرة من الأراضي الوطنية التي تم تسجيلها في المؤسسة الوطنية للأراضي والإسكان أيضا.
وأشار مالكي إلى أن الأولوية الآن هي بناء المساكن للأهالي القاطنين في هذه الجزيرة وفي المرحلة التالية يصبح بإمكان كل مواطن إيراني يرغب في السكن في هذه الجزيرة أن يمتلك منزلا هناك.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
طهران تحذر الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن الجزر الثلاث وتصف موقفهما بـ"العدائي"
19 أكتوبر, 08:09 GMT
من جهته علّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على بيان الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الأخير بشأن الجزر الثلاث، قائلا: "أصدقاؤنا في المنطقة يطرحون القضايا التي كانت محل نقاش بيننا وإحدى الدول على الساحة العامة، ويطرحون على دول ليس لها علاقة بهذه القضايا".
وأضاف بقائي: "نحن على اتصال مع الأصدقاء والدول التي تتعامل مع هذه القضية قبل وبعد كل اجتماع على مدار العام"، مبينا: "لقد سمعتم موقف إيران كثيرا، وقد كررت موقفها مرارا، إيران لن تترد في سلامة أراضيها وحفظ سيادتها على الجزر الثلاث ولن تتغاضى عن سيادتها".
وسبق أن رفض مجلس التعاون الخليجي "استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث"، مشددا على "دعم سيادة الإمارات على جزرها ومياهها الإقليمية"، وذلك في الوقت الذي دعا "إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
إيران تستدعي سفير المجر بصفتها رئيسة للاتحاد الأوروبي "احتجاجا" على بيان القمة الأوروبية الخليجية
أزمة الجزر الثلاثة المتنازع عليها مع الإمارات.. هل تعرقل جهود التطبيع بين إيران ودول الخليج؟
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