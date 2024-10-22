https://sarabic.ae/20241022/باحث-جيوسياسي-التقدم-الروسي-بات-يشكل-ورقة-ضغط-خطيرة-على-أمريكا-1094043715.html

باحث جيوسياسي: التقدم الروسي بات يشكل ورقة ضغط خطيرة على أمريكا

باحث جيوسياسي: التقدم الروسي بات يشكل ورقة ضغط خطيرة على أمريكا

سبوتنيك عربي

أفاد البروفسور جورج ماسي، الباحث الجيوسياسي والدولي، أن "التقدم الروسي في أوكرانيا، أصبح ورقة ضغط خطيرة على الولايات المتحدة، التي تسعى إلى إيجاد حلول للتخفيف... 22.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-22T15:50+0000

2024-10-22T15:50+0000

2024-10-22T15:50+0000

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تقارير سبوتنيك

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وأوضح ماسي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الجبهة الأوكرانية بدأت تتلاشى وأصبحت عبئًا على أمريكا وأوروبا، مما دفع الولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن بدائل، خاصة مع تراجع فرنسا عن دعمها".وفيما يتعلق بالشائعات حول تواصل روسيا مع كوريا الشمالية، اعتبر ماسي أن "هذه الشائعات جزء من التضليل الإعلامي، الذي يهدف إلى إحراج روسيا". وأضاف ماسي أن "روسيا دولة ذات سيادة ويحق لها توقيع معاهدات، لكن السؤال يبقى، هل تحتاج فعلاً إلى مقاتلين من كوريا الشمالية؟ ووصف هذا التساؤل بأنه افتراء ومظهر من مظاهر التضليل التاريخي الذي بدأ قبل الأزمة الأوكرانية".وشدّد ماسي على أن "الغرب يحاول كبح أي تطور في التحالفات الجديدة حول العالم، لكنه فشل عسكريًا في أوكرانيا، لذا يعتمد على سلاح التضليل".كما أشار إلى أن "الأمريكيين أعلنوا رسميًا أنه ليس لديهم أي تأكيدات على وصول عناصر عسكرية من كوريا الشمالية إلى أوكرانيا".وفيما يخص مجموعة "بريكس"، أوضح ماسي أن "الدولار لم يعد عملة موحدة، وأن دولا مثل الإمارات والسعودية ومصر، لن تقدم على الانضمام إلى "بريكس" لولا تأكدها من حدوث شيء ما على الصعيد العالمي".

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