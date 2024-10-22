باحث جيوسياسي: التقدم الروسي بات يشكل ورقة ضغط خطيرة على أمريكا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أمريكا محكومة من قبل إسرائيل ونتنياهو هو الذي يحكم الولايات المتحدة الأمريكية وليس العكس
16:03 GMT
58 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
08:31 GMT
29 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
12:29 GMT
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
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البرنامج المسائي
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خبير: قمة بريكس في قازان تغطي على الانتخابات الرئاسية في أمريكا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241022/باحث-جيوسياسي-التقدم-الروسي-بات-يشكل-ورقة-ضغط-خطيرة-على-أمريكا-1094043715.html
باحث جيوسياسي: التقدم الروسي بات يشكل ورقة ضغط خطيرة على أمريكا
باحث جيوسياسي: التقدم الروسي بات يشكل ورقة ضغط خطيرة على أمريكا
سبوتنيك عربي
أفاد البروفسور جورج ماسي، الباحث الجيوسياسي والدولي، أن "التقدم الروسي في أوكرانيا، أصبح ورقة ضغط خطيرة على الولايات المتحدة، التي تسعى إلى إيجاد حلول للتخفيف... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T15:50+0000
2024-10-22T15:50+0000
حصري
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وأوضح ماسي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الجبهة الأوكرانية بدأت تتلاشى وأصبحت عبئًا على أمريكا وأوروبا، مما دفع الولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن بدائل، خاصة مع تراجع فرنسا عن دعمها".وفيما يتعلق بالشائعات حول تواصل روسيا مع كوريا الشمالية، اعتبر ماسي أن "هذه الشائعات جزء من التضليل الإعلامي، الذي يهدف إلى إحراج روسيا". وأضاف ماسي أن "روسيا دولة ذات سيادة ويحق لها توقيع معاهدات، لكن السؤال يبقى، هل تحتاج فعلاً إلى مقاتلين من كوريا الشمالية؟ ووصف هذا التساؤل بأنه افتراء ومظهر من مظاهر التضليل التاريخي الذي بدأ قبل الأزمة الأوكرانية".وشدّد ماسي على أن "الغرب يحاول كبح أي تطور في التحالفات الجديدة حول العالم، لكنه فشل عسكريًا في أوكرانيا، لذا يعتمد على سلاح التضليل".كما أشار إلى أن "الأمريكيين أعلنوا رسميًا أنه ليس لديهم أي تأكيدات على وصول عناصر عسكرية من كوريا الشمالية إلى أوكرانيا".وفيما يخص مجموعة "بريكس"، أوضح ماسي أن "الدولار لم يعد عملة موحدة، وأن دولا مثل الإمارات والسعودية ومصر، لن تقدم على الانضمام إلى "بريكس" لولا تأكدها من حدوث شيء ما على الصعيد العالمي".
https://sarabic.ae/20241021/موسكو-عضوية-أوكرانيا-في-حلف-الناتو-غير-مقبولة-بالنسبة-لروسيا-1094016487.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا

باحث جيوسياسي: التقدم الروسي بات يشكل ورقة ضغط خطيرة على أمريكا

15:50 GMT 22.10.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس الـ 1430 التابع للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس الـ 1430 التابع للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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حصري
أفاد البروفسور جورج ماسي، الباحث الجيوسياسي والدولي، أن "التقدم الروسي في أوكرانيا، أصبح ورقة ضغط خطيرة على الولايات المتحدة، التي تسعى إلى إيجاد حلول للتخفيف من الوضع المتدهور هناك".
وأوضح ماسي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الجبهة الأوكرانية بدأت تتلاشى وأصبحت عبئًا على أمريكا وأوروبا، مما دفع الولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن بدائل، خاصة مع تراجع فرنسا عن دعمها".

وأشار ماسي إلى أن "الغرب كان يعتقد أن إطالة الحرب ستأتي ضد مصلحة الروس، لكن النتائج كانت معاكسة تمامًا، حيث أُرسلت مليارات الدولارات إلى أوكرانيا، دون تحقيق نجاح يذكر في مواجهة روسيا، التي استوعبت تكتيكات الناتو وطوّرت استراتيجيتها لمواجهة الغرب".

وفيما يتعلق بالشائعات حول تواصل روسيا مع كوريا الشمالية، اعتبر ماسي أن "هذه الشائعات جزء من التضليل الإعلامي، الذي يهدف إلى إحراج روسيا".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
موسكو: عضوية أوكرانيا في حلف الناتو غير مقبولة بالنسبة لروسيا
أمس, 20:31 GMT
وأضاف ماسي أن "روسيا دولة ذات سيادة ويحق لها توقيع معاهدات، لكن السؤال يبقى، هل تحتاج فعلاً إلى مقاتلين من كوريا الشمالية؟ ووصف هذا التساؤل بأنه افتراء ومظهر من مظاهر التضليل التاريخي الذي بدأ قبل الأزمة الأوكرانية".
وشدّد ماسي على أن "الغرب يحاول كبح أي تطور في التحالفات الجديدة حول العالم، لكنه فشل عسكريًا في أوكرانيا، لذا يعتمد على سلاح التضليل".

ولفت الانتباه إلى "تركيز الإعلام الغربي، في الأيام الأخيرة، على وصول 1500 عسكري كوري"، مشيرًا إلى أنّ "هذا أيضًا جزء من التضليل".

كما أشار إلى أن "الأمريكيين أعلنوا رسميًا أنه ليس لديهم أي تأكيدات على وصول عناصر عسكرية من كوريا الشمالية إلى أوكرانيا".
وفيما يخص مجموعة "بريكس"، أوضح ماسي أن "الدولار لم يعد عملة موحدة، وأن دولا مثل الإمارات والسعودية ومصر، لن تقدم على الانضمام إلى "بريكس" لولا تأكدها من حدوث شيء ما على الصعيد العالمي".
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