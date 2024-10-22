لماذا طورت روسيا مستشعرا مغناطيسيا صغيرا للمسيرات؟

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المقهى الثقافي
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الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
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خبير: أمريكا محكومة من قبل إسرائيل ونتنياهو هو الذي يحكم الولايات المتحدة الأمريكية وليس العكس
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كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
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علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
08:31 GMT
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خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
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كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
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قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
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لماذا طورت روسيا مستشعرا مغناطيسيا صغيرا للمسيرات؟
لماذا طورت روسيا مستشعرا مغناطيسيا صغيرا للمسيرات؟
سبوتنيك عربي
أعلن فياتشيسلاف فاتيف، كبير الباحثين في معهد أبحاث عموم روسيا، للقياسات الفيزيائية والتقنية والهندسة الراديوية، أن روسيا، على وشك الانتهاء من تطوير مقياس... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T13:12+0000
2024-10-22T13:12+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
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وقال فاتيف، في مؤتمر "طرق ووسائل الملاحة عبر المجالات الجيوفيزيائية"، اليوم الثلاثاء: "نأمل أن نستخدمها على متن طائرة مسيرة، للملاحة على طول المجال المغناطيسي".وأوضح أن "أعمال التطوير، الخاصة بتطوير مقاييس مغناطيسية صغيرة الحجم، لبوابة التدفق يتم الآن الانتهاء منها".وقال فاتيف عن الوضع في سوق أجهزة القياس المغناطيسية: "تقوم أطراف ثالثة ببيع الأجهزة، ولكن عندما يكون لدينا جهاز خاص بنا، يمكننا إنتاجه بأي كمية وبالشكل المرغوب".وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 19 سبتمبر/أيلول، أن القوات المسلحة الروسية ستتزود بـ1.4 مليون طائرة دون طيار هذا العام.وأكد بوتين أنه، في عام 2023، تم تسليم 140 ألف طائرة دون طيار إلى القوات المسلحة الروسية. وفي عام 2024، من المقرر أن يزيد هذا العدد 10 مرات.
https://sarabic.ae/20241012/لانتسيت-الروسية-تسحق-دبابتين-أوكرانيتين-فيديو-1093688498.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا

لماذا طورت روسيا مستشعرا مغناطيسيا صغيرا للمسيرات؟

13:12 GMT 22.10.2024
© Photo / https://roe.ru/ النموذج الأول لمجمع طائرة "لانتسيت إي" المسيرة
 النموذج الأول لمجمع طائرة لانتسيت إي المسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© Photo / https://roe.ru/
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أعلن فياتشيسلاف فاتيف، كبير الباحثين في معهد أبحاث عموم روسيا، للقياسات الفيزيائية والتقنية والهندسة الراديوية، أن روسيا، على وشك الانتهاء من تطوير مقياس مغناطيسي صغير الحجم لبوابة التدفق، وبمساعدته ستتمكن الطائرات المسيرة من الطيران باستخدام الملاحة في المجال المغناطيسي.
وقال فاتيف، في مؤتمر "طرق ووسائل الملاحة عبر المجالات الجيوفيزيائية"، اليوم الثلاثاء: "نأمل أن نستخدمها على متن طائرة مسيرة، للملاحة على طول المجال المغناطيسي".
وأوضح أن "أعمال التطوير، الخاصة بتطوير مقاييس مغناطيسية صغيرة الحجم، لبوابة التدفق يتم الآن الانتهاء منها".
وقال فاتيف عن الوضع في سوق أجهزة القياس المغناطيسية: "تقوم أطراف ثالثة ببيع الأجهزة، ولكن عندما يكون لدينا جهاز خاص بنا، يمكننا إنتاجه بأي كمية وبالشكل المرغوب".
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" الروسية تسحق دبابتين أوكرانيتين... فيديو
12 أكتوبر, 17:09 GMT
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 19 سبتمبر/أيلول، أن القوات المسلحة الروسية ستتزود بـ1.4 مليون طائرة دون طيار هذا العام.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع للجنة الصناعية العسكرية لتطوير أنظمة الطائرات دون طيار، إن المتخصصين في المجمّع الصناعي العسكري يعملون على خط المواجهة جنبًا إلى جنب مع الجيش، ويقدّمون أفضل الحلول لتحسين المعدات.
وأكد بوتين أنه، في عام 2023، تم تسليم 140 ألف طائرة دون طيار إلى القوات المسلحة الروسية. وفي عام 2024، من المقرر أن يزيد هذا العدد 10 مرات.
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