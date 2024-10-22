https://sarabic.ae/20241022/لماذا-طورت-روسيا-مستشعرا-مغناطيسيا-صغيرا-للمسيرات؟-1094037573.html
لماذا طورت روسيا مستشعرا مغناطيسيا صغيرا للمسيرات؟
لماذا طورت روسيا مستشعرا مغناطيسيا صغيرا للمسيرات؟
سبوتنيك عربي
أعلن فياتشيسلاف فاتيف، كبير الباحثين في معهد أبحاث عموم روسيا، للقياسات الفيزيائية والتقنية والهندسة الراديوية، أن روسيا، على وشك الانتهاء من تطوير مقياس... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T13:12+0000
2024-10-22T13:12+0000
2024-10-22T13:12+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
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وقال فاتيف، في مؤتمر "طرق ووسائل الملاحة عبر المجالات الجيوفيزيائية"، اليوم الثلاثاء: "نأمل أن نستخدمها على متن طائرة مسيرة، للملاحة على طول المجال المغناطيسي".وأوضح أن "أعمال التطوير، الخاصة بتطوير مقاييس مغناطيسية صغيرة الحجم، لبوابة التدفق يتم الآن الانتهاء منها".وقال فاتيف عن الوضع في سوق أجهزة القياس المغناطيسية: "تقوم أطراف ثالثة ببيع الأجهزة، ولكن عندما يكون لدينا جهاز خاص بنا، يمكننا إنتاجه بأي كمية وبالشكل المرغوب".وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 19 سبتمبر/أيلول، أن القوات المسلحة الروسية ستتزود بـ1.4 مليون طائرة دون طيار هذا العام.وأكد بوتين أنه، في عام 2023، تم تسليم 140 ألف طائرة دون طيار إلى القوات المسلحة الروسية. وفي عام 2024، من المقرر أن يزيد هذا العدد 10 مرات.
https://sarabic.ae/20241012/لانتسيت-الروسية-تسحق-دبابتين-أوكرانيتين-فيديو-1093688498.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
لماذا طورت روسيا مستشعرا مغناطيسيا صغيرا للمسيرات؟
أعلن فياتشيسلاف فاتيف، كبير الباحثين في معهد أبحاث عموم روسيا، للقياسات الفيزيائية والتقنية والهندسة الراديوية، أن روسيا، على وشك الانتهاء من تطوير مقياس مغناطيسي صغير الحجم لبوابة التدفق، وبمساعدته ستتمكن الطائرات المسيرة من الطيران باستخدام الملاحة في المجال المغناطيسي.
وقال فاتيف، في مؤتمر "طرق ووسائل الملاحة عبر المجالات الجيوفيزيائية"، اليوم الثلاثاء: "نأمل أن نستخدمها على متن طائرة مسيرة، للملاحة على طول المجال المغناطيسي".
وأوضح أن "أعمال التطوير، الخاصة بتطوير مقاييس مغناطيسية صغيرة الحجم، لبوابة التدفق يتم الآن الانتهاء منها".
وقال فاتيف عن الوضع في سوق أجهزة القياس المغناطيسية: "تقوم أطراف ثالثة ببيع الأجهزة، ولكن عندما يكون لدينا جهاز خاص بنا، يمكننا إنتاجه بأي كمية وبالشكل المرغوب".
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 19 سبتمبر/أيلول، أن القوات المسلحة الروسية ستتزود بـ1.4 مليون طائرة دون طيار هذا العام.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع للجنة الصناعية العسكرية لتطوير أنظمة الطائرات دون طيار، إن المتخصصين في المجمّع الصناعي العسكري يعملون على خط المواجهة جنبًا إلى جنب مع الجيش، ويقدّمون أفضل الحلول لتحسين المعدات.
وأكد بوتين
أنه، في عام 2023، تم تسليم 140 ألف طائرة دون طيار إلى القوات المسلحة الروسية. وفي عام 2024، من المقرر أن يزيد هذا العدد 10 مرات.