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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
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يضم قبورا وورشا.. العراق يكتشف موقعا أثريا يعود تاريخه لأكثر من 4000 عام.. صور
يضم قبورا وورشا.. العراق يكتشف موقعا أثريا يعود تاريخه لأكثر من 4000 عام.. صور
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية، اليوم الثلاثاء، تحقيق اكتشافات أثرية مهمة في تل "عرب كومبت" بمحافظة كركوك شمالي البلاد. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T15:33+0000
2024-10-22T15:33+0000
مجتمع
العراق
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كارثة الأثار في العراق
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وذكرت قناة "السومرية"، مساء اليوم الثلاثاء، أن "التنقيبات الأثرية في مدينة كركوك، قد أظهرت أن الموقع يعود إلى أكثر من أربعة آلاف عام، وهو ما يعزز فهم تاريخ المنطقة الممتد بين عصر فجر السلالات والعصر البابلي القديم، والذي يعود إلى الألف الثالث والثاني قبل الميلاد".وأشارت القناة العراقية إلى أن "مدير قسم التنقيبات في الهيئة العراقية، سهيل التميمي، قد زار الموقع الأثري برفقة لجنة المتابعة، واطلعوا على سير الأعمال التنقيبية، التي تقودها بعثتان عراقيتان".ويترأس البعثة الأولى قصي سلطان محمد بطرس، والتي كشفت عن بقايا وحدات بنائية وورشا وأفرانا لصناعة الفخار، إضافة إلى العثور على نحو 100 قطعة أثرية متنوعة.في وقت يترأس البعثة الثانية، وقاص محمد حمد عبد الله، والتي قامت بأعمال التنقيب في وحدات معمارية مشيدة من اللُبن، حيث عثرت على قبور تضمنت هدايا دفنية مختلفة، ما أسفر عن اكتشاف ما يقارب 150 قطعة أثرية حتى الآن.ونقلت القناة العراقية عن سهيل التميمي، تأكيده على أهمية المكتشفات الأثرية في تحديد فترة الموقع الأثري، في وقت دعا إلى ضرورة توثيق جميع اللقى الأثرية والوحدات المعمارية باستخدام التقنيات الحديثة.وشدد مدير قسم التنقيبات في الهيئة العراقية، على اتباع المعايير العلمية لضمان توثيق دقيق وكامل للموقع.
https://sarabic.ae/20221207/برلماني-عراقي-يطالب-واشنطن-ولندن-بإعادة-الآثار-المسروقة-1070952370.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, كارثة الأثار في العراق
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, كارثة الأثار في العراق

يضم قبورا وورشا.. العراق يكتشف موقعا أثريا يعود تاريخه لأكثر من 4000 عام.. صور

15:33 GMT 22.10.2024
© Photo / Iraqi Ministry of Interiorضبط أثار حقيقية بحوزة متهم يتاجر بالتحف وسط العراق
ضبط أثار حقيقية بحوزة متهم يتاجر بالتحف وسط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© Photo / Iraqi Ministry of Interior
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أعلنت الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية، اليوم الثلاثاء، تحقيق اكتشافات أثرية مهمة في تل "عرب كومبت" بمحافظة كركوك شمالي البلاد.
وذكرت قناة "السومرية"، مساء اليوم الثلاثاء، أن "التنقيبات الأثرية في مدينة كركوك، قد أظهرت أن الموقع يعود إلى أكثر من أربعة آلاف عام، وهو ما يعزز فهم تاريخ المنطقة الممتد بين عصر فجر السلالات والعصر البابلي القديم، والذي يعود إلى الألف الثالث والثاني قبل الميلاد".
وأشارت القناة العراقية إلى أن "مدير قسم التنقيبات في الهيئة العراقية، سهيل التميمي، قد زار الموقع الأثري برفقة لجنة المتابعة، واطلعوا على سير الأعمال التنقيبية، التي تقودها بعثتان عراقيتان".
آثار عراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
برلماني عراقي يطالب واشنطن ولندن بإعادة الآثار المسروقة
7 ديسمبر 2022, 16:33 GMT
ويترأس البعثة الأولى قصي سلطان محمد بطرس، والتي كشفت عن بقايا وحدات بنائية وورشا وأفرانا لصناعة الفخار، إضافة إلى العثور على نحو 100 قطعة أثرية متنوعة.
في وقت يترأس البعثة الثانية، وقاص محمد حمد عبد الله، والتي قامت بأعمال التنقيب في وحدات معمارية مشيدة من اللُبن، حيث عثرت على قبور تضمنت هدايا دفنية مختلفة، ما أسفر عن اكتشاف ما يقارب 150 قطعة أثرية حتى الآن.
ونقلت القناة العراقية عن سهيل التميمي، تأكيده على أهمية المكتشفات الأثرية في تحديد فترة الموقع الأثري، في وقت دعا إلى ضرورة توثيق جميع اللقى الأثرية والوحدات المعمارية باستخدام التقنيات الحديثة.
وشدد مدير قسم التنقيبات في الهيئة العراقية، على اتباع المعايير العلمية لضمان توثيق دقيق وكامل للموقع.
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