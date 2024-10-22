https://sarabic.ae/20241022/يضم-قبورا-وورشا-العراق-يكتشف-موقعا-أثريا-يعود-تاريخه-لأكثر-من-4000-عام-صور-1094043231.html

يضم قبورا وورشا.. العراق يكتشف موقعا أثريا يعود تاريخه لأكثر من 4000 عام.. صور

يضم قبورا وورشا.. العراق يكتشف موقعا أثريا يعود تاريخه لأكثر من 4000 عام.. صور

سبوتنيك عربي

أعلنت الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية، اليوم الثلاثاء، تحقيق اكتشافات أثرية مهمة في تل "عرب كومبت" بمحافظة كركوك شمالي البلاد. 22.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-22T15:33+0000

2024-10-22T15:33+0000

2024-10-22T15:33+0000

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وذكرت قناة "السومرية"، مساء اليوم الثلاثاء، أن "التنقيبات الأثرية في مدينة كركوك، قد أظهرت أن الموقع يعود إلى أكثر من أربعة آلاف عام، وهو ما يعزز فهم تاريخ المنطقة الممتد بين عصر فجر السلالات والعصر البابلي القديم، والذي يعود إلى الألف الثالث والثاني قبل الميلاد".وأشارت القناة العراقية إلى أن "مدير قسم التنقيبات في الهيئة العراقية، سهيل التميمي، قد زار الموقع الأثري برفقة لجنة المتابعة، واطلعوا على سير الأعمال التنقيبية، التي تقودها بعثتان عراقيتان".ويترأس البعثة الأولى قصي سلطان محمد بطرس، والتي كشفت عن بقايا وحدات بنائية وورشا وأفرانا لصناعة الفخار، إضافة إلى العثور على نحو 100 قطعة أثرية متنوعة.في وقت يترأس البعثة الثانية، وقاص محمد حمد عبد الله، والتي قامت بأعمال التنقيب في وحدات معمارية مشيدة من اللُبن، حيث عثرت على قبور تضمنت هدايا دفنية مختلفة، ما أسفر عن اكتشاف ما يقارب 150 قطعة أثرية حتى الآن.ونقلت القناة العراقية عن سهيل التميمي، تأكيده على أهمية المكتشفات الأثرية في تحديد فترة الموقع الأثري، في وقت دعا إلى ضرورة توثيق جميع اللقى الأثرية والوحدات المعمارية باستخدام التقنيات الحديثة.وشدد مدير قسم التنقيبات في الهيئة العراقية، على اتباع المعايير العلمية لضمان توثيق دقيق وكامل للموقع.

https://sarabic.ae/20221207/برلماني-عراقي-يطالب-واشنطن-ولندن-بإعادة-الآثار-المسروقة-1070952370.html

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العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, كارثة الأثار في العراق