https://sarabic.ae/20241023/إعلان-قازان-دول-بريكس-تدين-تفجيرات-البيجر-في-لبنان---1094083489.html
إعلان قازان: دول "بريكس" تدين تفجيرات "البيجر" في لبنان
إعلان قازان: دول "بريكس" تدين تفجيرات "البيجر" في لبنان
سبوتنيك عربي
أدانت دول "بريكس"، اليوم الأربعاء، خلال إعلان قازان، الهجوم الإرهابي، يوم 17 سبتمبر 2024، الذي تم عبر تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية في بيروت. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T13:25+0000
2024-10-23T13:25+0000
2024-10-23T13:25+0000
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قمة بريكس 2024, لبنان
إعلان قازان: دول "بريكس" تدين تفجيرات "البيجر" في لبنان
يتبع
أدانت دول "بريكس"، اليوم الأربعاء، خلال إعلان قازان، الهجوم الإرهابي، يوم 17 سبتمبر 2024، الذي تم عبر تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية في بيروت.