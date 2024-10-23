https://sarabic.ae/20241023/حلول-تكنولوجية-روسية-مبتكرة-تجذب-اهتمام-شركاء-من-دول-عدة-في-معرض-جيتكس-دبي-1094060424.html

حلول تكنولوجية روسية مبتكرة تجذب اهتمام شركاء من دول عدة في معرض "جيتكس دبي"

حلول تكنولوجية روسية مبتكرة تجذب اهتمام شركاء من دول عدة في معرض "جيتكس دبي"

سبوتنيك عربي

عقدت الشركات الروسية أكثر من 250 تفاوضا مع شركاء محتملين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، والتي عرضت حلولها المبتكرة تحت العلامة التجارية "صنع في... 23.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-23T08:37+0000

2024-10-23T08:37+0000

2024-10-23T08:37+0000

مجتمع

روسيا

أخبار الإمارات العربية المتحدة

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عقدت الشركات الروسية أكثر من 250 تفاوضا مع شركاء محتملين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، والتي عرضت حلولها المبتكرة تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا" في دبي في معرض جيتكس، أكبر منصة دولية لعرض ابتكارات أحدث تقنيات المعلومات، وفقًا لتقارير مركز التصدير الروسي.وجاء في البيان: "وفقًا لتقديرات الأعمال، بلغت إمكانات التصدير إثر المفاوضات 40 مليون دولار، واستمر المعرض لمدة 5 أيام، من 14 إلى 18 أكتوبر".وشاركت هذا العام، 34 شركة من مناطق مختلفة من روسيا، في معرض جيتكس بدعم من مركز التصدير الروسي، وقام 115 شريكًا محتملاً، بما في ذلك الموزعين والوكالات الحكومية والشركات التجارية من الإمارات العربية المتحدة، ومصر وتركيا وعمان وتنزانيا والهند وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية ودول أخرى، بتقييم التطورات المحلية في مجال الأمن السيبراني والحلول في مجال الزراعة، والنقل والطب، فضلا عن التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية.على سبيل المثال، أشارت شركة "أي في أيه تيكنولوجيز"، التي قدمت حلولاً للاتصالات المؤسسية تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا"، إلى أنه خلال المعرض، كان يمكن التوصل إلى اتفاق للتعاون مع ممثلي الإمارات العربية المتحدة والصين ومصر ودول أفريقية أخرى، وتخطط الشركة لبدء التصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المستقبل القريب.

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