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https://sarabic.ae/20241023/حلول-تكنولوجية-روسية-مبتكرة-تجذب-اهتمام-شركاء-من-دول-عدة-في-معرض-جيتكس-دبي-1094060424.html
حلول تكنولوجية روسية مبتكرة تجذب اهتمام شركاء من دول عدة في معرض "جيتكس دبي"
حلول تكنولوجية روسية مبتكرة تجذب اهتمام شركاء من دول عدة في معرض "جيتكس دبي"
سبوتنيك عربي
عقدت الشركات الروسية أكثر من 250 تفاوضا مع شركاء محتملين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، والتي عرضت حلولها المبتكرة تحت العلامة التجارية "صنع في... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T08:37+0000
2024-10-23T08:37+0000
مجتمع
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
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عقدت الشركات الروسية أكثر من 250 تفاوضا مع شركاء محتملين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، والتي عرضت حلولها المبتكرة تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا" في دبي في معرض جيتكس، أكبر منصة دولية لعرض ابتكارات أحدث تقنيات المعلومات، وفقًا لتقارير مركز التصدير الروسي.وجاء في البيان: "وفقًا لتقديرات الأعمال، بلغت إمكانات التصدير إثر المفاوضات 40 مليون دولار، واستمر المعرض لمدة 5 أيام، من 14 إلى 18 أكتوبر".وشاركت هذا العام، 34 شركة من مناطق مختلفة من روسيا، في معرض جيتكس بدعم من مركز التصدير الروسي، وقام 115 شريكًا محتملاً، بما في ذلك الموزعين والوكالات الحكومية والشركات التجارية من الإمارات العربية المتحدة، ومصر وتركيا وعمان وتنزانيا والهند وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية ودول أخرى، بتقييم التطورات المحلية في مجال الأمن السيبراني والحلول في مجال الزراعة، والنقل والطب، فضلا عن التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية.على سبيل المثال، أشارت شركة "أي في أيه تيكنولوجيز"، التي قدمت حلولاً للاتصالات المؤسسية تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا"، إلى أنه خلال المعرض، كان يمكن التوصل إلى اتفاق للتعاون مع ممثلي الإمارات العربية المتحدة والصين ومصر ودول أفريقية أخرى، وتخطط الشركة لبدء التصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المستقبل القريب.
https://sarabic.ae/20211017/انطلاق-الدورة-الـ41-لمعرض-جيتكس-في-دبي-بمشاركة-140-دولة-1050454356.html
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة

حلول تكنولوجية روسية مبتكرة تجذب اهتمام شركاء من دول عدة في معرض "جيتكس دبي"

08:37 GMT 23.10.2024
© AP Photo / Jon Gambrellمعرض "جيتكس" في دبي، الإمارات العربية المتحدة 7 ديسمبر 2020
معرض جيتكس في دبي، الإمارات العربية المتحدة 7 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Jon Gambrell
تابعنا عبر
عقدت الشركات الروسية أكثر من 250 تفاوضا مع شركاء محتملين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، والتي عرضت حلولها المبتكرة تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا" في دبي في معرض جيتكس، أكبر منصة دولية لعرض ابتكارات أحدث تقنيات المعلومات، وفقًا لتقارير مركز التصدير الروسي.
وجاء في البيان: "وفقًا لتقديرات الأعمال، بلغت إمكانات التصدير إثر المفاوضات 40 مليون دولار، واستمر المعرض لمدة 5 أيام، من 14 إلى 18 أكتوبر".
وشاركت هذا العام، 34 شركة من مناطق مختلفة من روسيا، في معرض جيتكس بدعم من مركز التصدير الروسي، وقام 115 شريكًا محتملاً، بما في ذلك الموزعين والوكالات الحكومية والشركات التجارية من الإمارات العربية المتحدة، ومصر وتركيا وعمان وتنزانيا والهند وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية ودول أخرى، بتقييم التطورات المحلية في مجال الأمن السيبراني والحلول في مجال الزراعة، والنقل والطب، فضلا عن التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية.
معرض جيتكس في دبي، الإمارات العربية المتحدة 8 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2021
انطلاق الدورة الـ41 لمعرض "جيتكس" في دبي... بمشاركة 140 دولة
17 أكتوبر 2021, 06:55 GMT

وفي موقع المعرض، وقّع المشاركون في المعرض الجماعي، اتفاقيات نوايا مع شركات من الإمارات وتركيا ومصر.

على سبيل المثال، أشارت شركة "أي في أيه تيكنولوجيز"، التي قدمت حلولاً للاتصالات المؤسسية تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا"، إلى أنه خلال المعرض، كان يمكن التوصل إلى اتفاق للتعاون مع ممثلي الإمارات العربية المتحدة والصين ومصر ودول أفريقية أخرى، وتخطط الشركة لبدء التصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المستقبل القريب.
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