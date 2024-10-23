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ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
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قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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https://sarabic.ae/20241023/رئيس-الرصد-الإعلامي-في-ليبيا-الفوضى-الإعلامية-تتطلب-تدخلا-تشريعيا-عاجلا-لتنظيم-القطاع-1094097887.html
رئيس "الرصد الإعلامي" في ليبيا: الفوضى الإعلامية تتطلب تدخلا تشريعيا عاجلا لتنظيم القطاع
رئيس "الرصد الإعلامي" في ليبيا: الفوضى الإعلامية تتطلب تدخلا تشريعيا عاجلا لتنظيم القطاع
سبوتنيك عربي
قال رئيس هيئة رصد المحتوى الإعلامي الليبي، جلال عثمان، اليوم الأربعاء، إن بلاده ما زالت تعاني من الفوضى الإعلامية ومجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية لتنظيم... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T20:51+0000
2024-10-23T20:51+0000
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وأضاف عثمان في محاضرة ألقاها مساء الأربعاء، في ختام فعاليات معرض النيابة العامة الأول للكتاب الذي عقد في العاصمة طرابلس، أن ليبيا تعاني من مشكلة انتشار وسائل الإعلام دون أي معايير، ودون الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات.وأشار إلى أن المحاضرة التي تناولت خطاب الكراهية والعنف والتطرف في وسائل الإعلام الليبية، إلى أن "الهيئة قد سجلت أكثر من 220 وسيلة إعلامية، يمثل الراديو فيها أكثر من 70 في المائة وجلها تعمل دون إجراءات قانونية، ولا تفصح على مصادر تمويلها".وتابع جلال عثمان: "كما أنها لا تلتزم بمدونة السلوك الإعلامي، وقد ساهمت في انتشار خطاب الكراهية والعنف، وأثرت بشكل سلبي على السلم الاجتماعي والتعايش بين أبناء المجتمع الليبي".وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك" بشأن مدى جدوى وجود الهيئة طالما أنها لا تطبق أي جزاءات على المؤسسات الإعلامية المخالفة، قال عثمان إن الهيئة حديثة التأسيس، وهي حاليًا تستخدم القوة الناعمة لأجل ضبط الجودة في وسائل الإعلام، والمتمثلة في تدريب الصحفيين، حول مدونة السلوك المهني الإعلامي، والتغطية النزيهة للانتخابات، وتغطية أخبار الأزمات والكوارث الطبيعية، وكذلك حول تجنب خطاب الكراهية، والتحقق من المعلومات.وأوضح رئيس هيئة الرصد الإعلامي الليبي أنه لا ينكر وجود مخاوف لدى الصحفيين وملاك المؤسسات الإعلامية، كون أن الهيئة تتبع السلطة التنفيذية، وقال إنها مخاوف مشروعة، وعلى ليبيا العمل بجدية لأجل سن قانون ببعث هيئة مستقلة لتنظيم الإعلام.
https://sarabic.ae/20240704/رئيس-هيئة-رصد-المحتوى-في-ليبيا-خطاب-الكراهية-والتحريض-على-العنف-هو-أهم-الإخلالات-التي-تم-ترصدها-1090441891.html
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الأخبار, حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

رئيس "الرصد الإعلامي" في ليبيا: الفوضى الإعلامية تتطلب تدخلا تشريعيا عاجلا لتنظيم القطاع

20:51 GMT 23.10.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYرئيس الرصد الإعلامي بليبيا
رئيس الرصد الإعلامي بليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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قال رئيس هيئة رصد المحتوى الإعلامي الليبي، جلال عثمان، اليوم الأربعاء، إن بلاده ما زالت تعاني من الفوضى الإعلامية ومجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية لتنظيم القطاع الإعلامي.
وأضاف عثمان في محاضرة ألقاها مساء الأربعاء، في ختام فعاليات معرض النيابة العامة الأول للكتاب الذي عقد في العاصمة طرابلس، أن ليبيا تعاني من مشكلة انتشار وسائل الإعلام دون أي معايير، ودون الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات.
جلال عثمان رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
رئيس هيئة رصد المحتوى في ليبيا: خطاب الكراهية والتحريض على العنف هو أهم الإخلالات التي تم ترصدها
4 يوليو, 08:42 GMT
وأشار إلى أن المحاضرة التي تناولت خطاب الكراهية والعنف والتطرف في وسائل الإعلام الليبية، إلى أن "الهيئة قد سجلت أكثر من 220 وسيلة إعلامية، يمثل الراديو فيها أكثر من 70 في المائة وجلها تعمل دون إجراءات قانونية، ولا تفصح على مصادر تمويلها".
وتابع جلال عثمان: "كما أنها لا تلتزم بمدونة السلوك الإعلامي، وقد ساهمت في انتشار خطاب الكراهية والعنف، وأثرت بشكل سلبي على السلم الاجتماعي والتعايش بين أبناء المجتمع الليبي".
وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك" بشأن مدى جدوى وجود الهيئة طالما أنها لا تطبق أي جزاءات على المؤسسات الإعلامية المخالفة، قال عثمان إن الهيئة حديثة التأسيس، وهي حاليًا تستخدم القوة الناعمة لأجل ضبط الجودة في وسائل الإعلام، والمتمثلة في تدريب الصحفيين، حول مدونة السلوك المهني الإعلامي، والتغطية النزيهة للانتخابات، وتغطية أخبار الأزمات والكوارث الطبيعية، وكذلك حول تجنب خطاب الكراهية، والتحقق من المعلومات.
وأوضح رئيس هيئة الرصد الإعلامي الليبي أنه لا ينكر وجود مخاوف لدى الصحفيين وملاك المؤسسات الإعلامية، كون أن الهيئة تتبع السلطة التنفيذية، وقال إنها مخاوف مشروعة، وعلى ليبيا العمل بجدية لأجل سن قانون ببعث هيئة مستقلة لتنظيم الإعلام.
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