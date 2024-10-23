https://sarabic.ae/20241023/موسكو-تعلق-على-التقارير-حول-إرسال-عسكريين-من-كوريا-الشمالية-إلى-روسيا-1094090825.html

موسكو تعلق على التقارير حول إرسال عسكريين من كوريا الشمالية إلى روسيا

موسكو تعلق على التقارير حول إرسال عسكريين من كوريا الشمالية إلى روسيا

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية في المجال العسكري لا ينتهك القانون الدولي؛... 23.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-23T15:52+0000

2024-10-23T15:52+0000

2024-10-23T15:52+0000

روسيا

كوريا الشمالية

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وقالت زاخاروفا خلال إيجاز صحفي: "ليس من الواضح سبب إثارة كوريا الجنوبية مثل هذه الضجة... التفاعل الروسي مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، سواء في المجال العسكري، أو في مجالات أخرى، أولا، يتوافق مع القانون الدولي ولا ينتهكه؛ ثانيا، لا يسبب أي أذى أو ضررًا لكوريا الجنوبية".وأضافت: "بعد تتبع سلسلة الأحداث، ليس من الصعب أن نفهم من ولأي أغراض تم إطلاق كل هذا الحشو والضجيج، كل هذه الموجات من المعلومات".ووفقا لزاخاروفا، فإن هذا يرجع إلى حقيقة أن كييف طلبت من سيئول إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا منذ عامين.إلى ذاك، عقد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، الأسبوع الماضي، اجتماعا طارئا بشأن القضايا الأمنية وسط مزاعم من المخابرات الكورية الجنوبية حول قرار بيونغ يانغ المزعوم بإرسال أربعة ألوية يبلغ مجموعها 12 ألف جندي؛ بما في ذلك وحدات القوات الخاصة، إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية.ورفض مبعوث كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، يوم الاثنين الماضي، اتهامات كوريا الجنوبية وأوكرانيا، بزعم إرسال جنود كوريين شماليين للمشاركة في الصراع، ووصفها بأنها "شائعات لا أساس لها من الصحة".

https://sarabic.ae/20241022/كوريا-الشمالية-ترد-على-مزاعم-إرسال-جنود-لدعم-روسيا-في-عمليتها-العسكرية-1094022993.html

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روسيا, كوريا الشمالية