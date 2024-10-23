https://sarabic.ae/20241023/موسكو-تعلق-على-التقارير-حول-إرسال-عسكريين-من-كوريا-الشمالية-إلى-روسيا-1094090825.html
موسكو تعلق على التقارير حول إرسال عسكريين من كوريا الشمالية إلى روسيا
موسكو تعلق على التقارير حول إرسال عسكريين من كوريا الشمالية إلى روسيا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية في المجال العسكري لا ينتهك القانون الدولي؛... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T15:52+0000
2024-10-23T15:52+0000
2024-10-23T15:52+0000
روسيا
كوريا الشمالية
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وقالت زاخاروفا خلال إيجاز صحفي: "ليس من الواضح سبب إثارة كوريا الجنوبية مثل هذه الضجة... التفاعل الروسي مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، سواء في المجال العسكري، أو في مجالات أخرى، أولا، يتوافق مع القانون الدولي ولا ينتهكه؛ ثانيا، لا يسبب أي أذى أو ضررًا لكوريا الجنوبية".وأضافت: "بعد تتبع سلسلة الأحداث، ليس من الصعب أن نفهم من ولأي أغراض تم إطلاق كل هذا الحشو والضجيج، كل هذه الموجات من المعلومات".ووفقا لزاخاروفا، فإن هذا يرجع إلى حقيقة أن كييف طلبت من سيئول إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا منذ عامين.إلى ذاك، عقد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، الأسبوع الماضي، اجتماعا طارئا بشأن القضايا الأمنية وسط مزاعم من المخابرات الكورية الجنوبية حول قرار بيونغ يانغ المزعوم بإرسال أربعة ألوية يبلغ مجموعها 12 ألف جندي؛ بما في ذلك وحدات القوات الخاصة، إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية.ورفض مبعوث كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، يوم الاثنين الماضي، اتهامات كوريا الجنوبية وأوكرانيا، بزعم إرسال جنود كوريين شماليين للمشاركة في الصراع، ووصفها بأنها "شائعات لا أساس لها من الصحة".
https://sarabic.ae/20241022/كوريا-الشمالية-ترد-على-مزاعم-إرسال-جنود-لدعم-روسيا-في-عمليتها-العسكرية-1094022993.html
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روسيا, كوريا الشمالية
موسكو تعلق على التقارير حول إرسال عسكريين من كوريا الشمالية إلى روسيا
صرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية في المجال العسكري لا ينتهك القانون الدولي؛ مشيرة إلى أن المزاعم حول إرسال أفراد عسكريين من كوريا الشمالية إلى روسيا هي مجرد "فراغ وصخب إعلامي".
وقالت زاخاروفا خلال إيجاز صحفي: "ليس من الواضح سبب إثارة كوريا الجنوبية مثل هذه الضجة... التفاعل الروسي مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، سواء في المجال العسكري، أو في مجالات أخرى، أولا، يتوافق مع القانون الدولي ولا ينتهكه؛ ثانيا، لا يسبب أي أذى أو ضررًا لكوريا الجنوبية".
وأضافت: "بعد تتبع سلسلة الأحداث، ليس من الصعب أن نفهم من ولأي أغراض تم إطلاق كل هذا الحشو والضجيج، كل هذه الموجات من المعلومات".
بعد كل شيء، ظهرت التقارير الأولى حول هذا الموضوع في وسائل إعلام أوكرانية، ثم التقطتها المخابرات الكورية الجنوبية، ثم طلب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إجراء محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية كوريا.
ووفقا لزاخاروفا، فإن هذا يرجع إلى حقيقة أن كييف طلبت من سيئول إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا منذ عامين.
وخلصت إلى القول: "الشيء الرئيسي هو أن كوريا الجنوبية أيضًا لن تستسلم للاستفزازات، التي من الواضح أن الغرب يدفعها إليها بنشاط".
إلى ذاك، عقد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، الأسبوع الماضي، اجتماعا طارئا بشأن القضايا الأمنية وسط مزاعم من المخابرات الكورية الجنوبية حول قرار بيونغ يانغ المزعوم بإرسال أربعة ألوية يبلغ مجموعها 12 ألف جندي؛ بما في ذلك وحدات القوات الخاصة، إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية.
ورفض مبعوث كوريا الشمالية
لدى الأمم المتحدة، يوم الاثنين الماضي، اتهامات كوريا الجنوبية وأوكرانيا، بزعم إرسال جنود كوريين شماليين للمشاركة في الصراع، ووصفها بأنها "شائعات لا أساس لها من الصحة".